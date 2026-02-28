Trump diz que "liderança do Irão foi eliminada", Guterres não confirma morte de Khamenei

Minutos antes, numa comunicação ao país, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha avançado que havia "sinais" de que Khamenei "não estava entre nós", avançando que o complexo habitacional onde se encontrava estava completamente destruído, mas sem confirmar a sua morte.

Uma fonte israelita avança à CNN internacional que Israel tem na sua posse uma fotografia do corpo de Ali Khamenei e uma segunda fonte adianta que está a ser preparada a comunicação oficial da morte.



A Fox News cita autoridades norte-americanas, que avançam que, além de Khamenei, cinco a dez líderes iranianos foram mortos durante o ataque a este complexo.

Durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário-geral, António Guterres, disse que não estava em posição de confirmar a morte de Khamenei.

O Irão já veio desmentir as notícias, através do chefe de relações públicas do gabinete de Ali Khamenei, considerando que os inimigos de Teerão estão a travar uma "guerra psicológica".

"O inimigo está a apoiar-se numa guerra psicológica, devemos ter perceção disso", indicou.

Aos meios de comunicação iranianos, uma fonte próxima do gabinete do líder supremo do Irão avança agora, citado pela Reuters, que "o líder da revolução está firmemente no comando da situação".

Ali Khamenei é o líder supremo do Irão e a mais alta autoridade religiosa e política do irão desde a morte do anterior aiatolá, Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica do Irão depois de ter liderado a revolução iraniana de 1979, que derrubou o xá Mohammad Reza Pahlavi.