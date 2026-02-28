Trump diz que "liderança do Irão foi eliminada", Guterres não confirma morte de Khamenei

28 fev, 2026 - 19:45 • Diogo Camilo
[em atualização]
O corpo do aiatolá Ali Khamenei foi encontrado morto depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel em Teerão durante a madrugada deste sábado, avança fonte israelita à Reuters.
Já Donald Trump, em entrevista à NBC durante três minutos, afirmou que a "liderança do Irão foi eliminada". Questionado sobre a notícia da morte de Ali Khamenei, respondeu: "Sentimos que essa é a versão correta." Trump também terá dito que a "liderança do Irão foi eliminada" e que "um grande parte dos seus líderes foram mortos" nos três ataques ds EUA e Israel este sábado.
Ao mesmo tempo, o exército israelita confirmou a morte de sete comandantes, mas não de Khamenei. Em curtas declarações, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram a morte de sete oficiais e comandantes iranianos, incluindo de Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irão. No entanto, o nome de Ali Khamenei não foi mencionado.
Médio Oriente
Minutos antes, numa comunicação ao país, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha avançado que havia "sinais" de que Khamenei "não estava entre nós", avançando que o complexo habitacional onde se encontrava estava completamente destruído, mas sem confirmar a sua morte.
Uma fonte israelita avança à CNN internacional que Israel tem na sua posse uma fotografia do corpo de Ali Khamenei e uma segunda fonte adianta que está a ser preparada a comunicação oficial da morte.
A Fox News cita autoridades norte-americanas, que avançam que, além de Khamenei, cinco a dez líderes iranianos foram mortos durante o ataque a este complexo.
Durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário-geral, António Guterres, disse que não estava em posição de confirmar a morte de Khamenei.
O Irão já veio desmentir as notícias, através do chefe de relações públicas do gabinete de Ali Khamenei, considerando que os inimigos de Teerão estão a travar uma "guerra psicológica".
"O inimigo está a apoiar-se numa guerra psicológica, devemos ter perceção disso", indicou.
Ali Khamenei é o líder supremo do Irão e a mais alta autoridade religiosa e política do irão desde a morte do anterior aiatolá, Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica do Irão depois de ter liderado a revolução iraniana de 1979, que derrubou o xá Mohammad Reza Pahlavi.