Ali Khamenei foi morto. Quem poderá ser o novo aiatolá do Irão?

01 mar, 2026 - 08:15 • Ricardo Vieira, com agências
O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, morreu este sábado, em Teerão, em resultado da operação “Fúria Épica”, uma vaga de bombardeamentos levados a cabo pelos Estados Unidos e por Israel. Quem poderá ser o novo aiatolá se o regime resistir?
O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou o ataque em larga escala contra dezenas de alvos, um dos quais o complexo do líder supremo iraniano.
Após semanas de negociações sobre o programa nuclear do Irão e de escalada de tensão, com os Estados Unidos pré-posicionarem meios e a reforçarem o contingente militar no Médio Oriente, o conflito rebentou e provocou ondas de choque na região e no resto do mundo.
Ali Khamenei esteve 36 anos no poder. Liderava os destinos da República Islâmica desde 1989, após a morte do aiatolá Ruhollah Khomeini.
Ao longo do seu mandato, prosseguiu a retórica anti-Estados Unidos - que nos seus discursos apelidava de O Grande Satã” - e Israel e investiu fortemente num programa nuclear, oficialmente, para fins pacíficos, mas olhado com desconfiança por Washington e Israel.
Com a queda de Ali Khamenei, foram decretados 40 dias de luto nacional no Irão e a Assembleia de Peritos vai escolher um sucessor, num regime enfraquecido e com futuro incerto.
Alguns nomes têm sido apontados como candidatos ao lugar de líder supremo do Irão – sobretudo desde a guerra dos 12 dias no ano passado – e existem algumas pré-condições.
O líder supremo deve ser um clérigo ao abrigo do sistema iraniano de “vilayat-e faqih”, ou tutela do jurista islâmico. Esta doutrina sustenta que, até ao regresso do 12.º Imã do Islão xiita — que desapareceu no século IX — o poder terreno deve ser exercido por um clérigo venerável.
Khamenei, de 86 anos, nunca terá publicamente referido ou designado um sucessor, não sendo claro quem poderá substituí-lo.
Outra questão que poderá ter encurtado a lista de candidatos são as mortes de outras figuras do regime iraniano na operação "Fúria Épica".
Entre os nomes mais falados para assumir a liderança do Irão está o filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, mas o seu destino é, nesta altura, incerto. Vários familiares do líder supremo morreram no ataque a Teerão.
O clérigo Mojtaba Khamenei é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei e serviu as forças armadas na guerra Irão-Iraque, entre 1987 e 1988. Liderou depois a milícia paramilitar Basij e apoiou a ascensão do conservador Mahmoud Ahmadinejad à presidência, em 2005.
É considerado um elemento próximo da poderosa Guarda Revolucionária Islâmica.
Apesar de surgir na lista de candidatos a aiatolá, um filho herdar o cargo do pai pode não ser bem visto entre as lideranças do Irão.
Outra nome apontado é o de Hassan Khomeini, neto do aiatolá Khomeini, que liderou os destinos do Irão após a queda do xá Reza Pahlavi.
Hassan Khomeini tem 53 anos e, entre os 15 netos da figura da revolução iraniana e fundador da República Islâmica, é considerado o mais influente.
Numa entrevista divulgada em janeiro deste ano, o clérigo alertou que "no dia seguinte à queda da República Islâmica, não haverá segurança, liberdade ou bem-estar no país".
Hassan Khomeini considera que a história pode repetir-se se o regime cair. O que aconteceu no Iraque ou na Síria poderá voltar a acontecer no Irão, com uma onda de terrorismo e insurreição no país.
Hassan Rouhani, de 77 anos, também está na “pole-position” para ascender a líder supremo do Irão.
Considerado um reformista, tem uma vasta experiência política e executiva. Foi Presidente do Irão entre 2013 e 2021, diploma e membro da Assembleia de Peritos.
Hassan Rouhani foi o chefe da equipa de negociadores do Irão nas conversações com o Reino Unido, a França e a Alemanha sobre o programa nuclear de Teerão.
Há outros nomes em cima da mesa para suceder a Khamenei, alguns menos conhecidos, como Alireza Arafi (vice-presidente da Assembleia de Peritos e conselheiro do antigo aiatolá), Mohammad Mehdi Mirbagheri (clério da linha dura) ou Hashem Hosseini Bushehri (vice-presidente da Assembleia de Peritos, próximo de Khamenei).
Seja quem for o próximo aiatolá, a missão será hercúlea. Além da pressão dos Estados Unidos, terá de afirmar-se perante grupos de interesse poderosos, como os Guardas Revolucionários ou os principais conselhos clericais, e lidar com o descontentamento de parte da população que defende reformas e mais liberdades.