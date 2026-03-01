Ali Khamenei foi morto. Quem poderá ser o novo aiatolá do Irão?

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, morreu este sábado, em Teerão, em resultado da operação “Fúria Épica”, uma vaga de bombardeamentos levados a cabo pelos Estados Unidos e por Israel. Quem poderá ser o novo aiatolá se o regime resistir?

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou o ataque em larga escala contra dezenas de alvos, um dos quais o complexo do líder supremo iraniano.

Após semanas de negociações sobre o programa nuclear do Irão e de escalada de tensão, com os Estados Unidos pré-posicionarem meios e a reforçarem o contingente militar no Médio Oriente, o conflito rebentou e provocou ondas de choque na região e no resto do mundo.

Ali Khamenei esteve 36 anos no poder. Liderava os destinos da República Islâmica desde 1989, após a morte do aiatolá Ruhollah Khomeini.

Ao longo do seu mandato, prosseguiu a retórica anti-Estados Unidos - que nos seus discursos apelidava de O Grande Satã” - e Israel e investiu fortemente num programa nuclear, oficialmente, para fins pacíficos, mas olhado com desconfiança por Washington e Israel.

Com a queda de Ali Khamenei, foram decretados 40 dias de luto nacional no Irão e a Assembleia de Peritos vai escolher um sucessor, num regime enfraquecido e com futuro incerto.

Quem poderá suceder a Khamenei?

Alguns nomes têm sido apontados como candidatos ao lugar de líder supremo do Irão – sobretudo desde a guerra dos 12 dias no ano passado – e existem algumas pré-condições.

O líder supremo deve ser um clérigo ao abrigo do sistema iraniano de “vilayat-e faqih”, ou tutela do jurista islâmico. Esta doutrina sustenta que, até ao regresso do 12.º Imã do Islão xiita — que desapareceu no século IX — o poder terreno deve ser exercido por um clérigo venerável.

Khamenei, de 86 anos, nunca terá publicamente referido ou designado um sucessor, não sendo claro quem poderá substituí-lo.

Outra questão que poderá ter encurtado a lista de candidatos são as mortes de outras figuras do regime iraniano na operação "Fúria Épica".