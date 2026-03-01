Confirmada a morte de Ali Khamenei, líder supremo do Irão

Nascido a de 19 de abril de 1939 em Mashhad, uma cidade considerada sagrada para os xiitas, foi o segundo de oito filhos de uma família pobre. A sua infância e juventude foi vivida durante a monarquia do anterior regime, do xá Reza Pahlavi, numa altura em que o Irão era aliado dos Estados Unidos.

Estuda no no seminário religioso de Qom, um dos principais centros de teologia xiita, onde tem aulas e é influenciado pela ideias de Ruhollah Khomeini, que nessa altura já era o aiatola — líder religioso dos xiitas.

Durante os anos 1960 e 1970 participa ativamente na oposição ao xá Reza Pahlavi e é preso várias vezes, acabando exilado no ano de 1977.

Depois da revolução iraniana, torna-se membro do Conselho Revolucionário, sendo eleito Presidente da República Islâmica do Irão aos 42 anos, em 1981, um cargo que ocupou durante oito anos.