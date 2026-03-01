O herdeiro do xá deposto que quer participar no "renascimento" do Irão. Quem é Reza Pahlavi?

Filho de outro regime opressor

Pahlavi emergiu durante a recente convulsão social no Irão, como um destacado dissidente político no exílio, que encorajou e inspirou a população a manifestar-se. No entanto, continuava a ser incerto qual o nível de apoio popular que ele comandava dentro do Irão, para não falar se, de facto, era dedicado à democracia como descendente de um monarca.

Enquanto alguns iranianos viam Pahlavi como um líder da oposição, outros consideravam-no uma figura oportunista com desígnios monárquicos e um historial misto.

Nascido em Teerão em 1960, Reza Pahlavi era o filho mais velho do xá Mohammad Reza Pahlavi e da sua esposa, a rainha Farah Diba, tornando-o príncipe herdeiro.

De 1941 a 1979, o xá governou o Irão com mão de ferro. Com financiamento e treino de França, Estados Unidos e Israel, estabeleceu e destacou uma força de polícia secreta, a SAVAK, que sujeitava opositores políticos a vigilância, prisão, tortura e execução.

À medida que o descontentamento popular contra o xá crescia em 1974-75, a Amnistia Internacional estimou que havia entre 25 mil e 100 mil prisioneiros políticos no Irão.

Embora o xá tenha afirmado durante a revolução de 1979 que preferia fugir do país do que disparar contra manifestantes, as suas forças de segurança mataram aproximadamente 500 a três mi iranianos. Estes números são inferiores aos mortos nos últimos protestos no Irão, em janeiro.

O xá e a sua família fugiram do Irão em 1979, tendo posteriormente sido estabelecida a República Islâmica.



Em 1980, o xá admitiu erros, incluindo o reconhecimento de que o seu regime tinha torturado iranianos. Após a morte do xá nesse mesmo ano, Reza Pahlavi declarou-se o próximo xá e iniciou o seu ativismo político contra a República Islâmica a partir do estrangeiro.