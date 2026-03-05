Trump transforma a Casa Branca: salão de baile gigante, jardim renovado e novo arco em Washington

O Presidente Donald Trump dos Estados Unidos decidiu avançar com uma completa e ambiciosa transformação de Washington, D.C., que vai desde um salão de baile de 400 milhões de dólares na Casa Branca até a um arco monumental com cerca de 76 metros de altura e a uma renovação do Centro de Artes Performativas John F. Kennedy, que vai juntar o nome Trump.

Os extensos planos de remodelação de Trump são a intervenção mais dramática promovida por um presidente norte-americano desde que Theodore Roosevelt defendeu uma profunda reconfiguração estrutural do National Mall, o parque que se estende do Capitólio até ao Memorial Lincoln, no início do século XX. Na década de 1950, Harry S. Truman esvaziou o interior da Casa Branca e reconstruiu-o praticamente de raiz.

Os próximos meses avizinham alguns dos projetos mais emblemáticos de Trump, que têm suscitado fortes críticas por parte de norte-americanos preocupados com questões económicas e com a preservação do património histórico.

Salão de baile da Casa Branca

Trump afirmou que o salão de baile planeado, com cerca de 8.360 metros quadrados, será “o maior do seu género alguma vez construído”, mantendo a mesma altura e escala da atual Casa Branca. O custo estimado é de 400 milhões de dólares e, segundo o presidente, será financiado por particulares abastados e empresas.

Contudo, o entusiasmo presidencial pelo projeto — que, segundo Trump, terá capacidade para mil convidados — não tem sido amplamente partilhado. O presidente enfrentou forte contestação pública depois de ter demolido a East Wing (ala leste) para dar lugar à nova estrutura, apesar de garantias anteriores de que tal não aconteceria.

Uma sondagem realizada em Outubro pelo Washington Post, ABC News e Ipsos indicou que 56% dos norte-americanos se opõem ao projeto, enquanto 28% manifestaram apoio.