Análise de Manuel Poêjo Torres

As razões geográficas, históricas e políticas da estratégia atlântica portuguesa, na utilização da Base das Lajes pelos americanos

06 mar, 2026 - 23:35

Manuel Poêjo Torres, Doutorado em Estratégia Militar e especialista em assuntos internacionais da Renascença, reflete sobre o uso da Base das Lajes pelos Estados Unidos e pela posição de Espanha em relação a Washington.

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Porque é que Portugal aceitou dar acesso à Base das Lajes as aeronaves norte-americanas enquanto a Espanha recusou? Esta pergunta foi levantada em vários circuitos internacionais, particularmente no Leste europeu, que desconhece a história e as tradições estratégicas das duas nações ibéricas.

Sobre esta matéria existem razões geográficas, históricas e políticas que necessitam de ser analisadas.

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Do ponto de vista geográfico, Portugal desde cedo assumiu-se uma nação de expressão Atlântica, ao invés do seu único vizinho, a Espanha, que historicamente posicionou-se como uma nação de centrais interesses continentais. Portugal ibérico e os seus dois arquipélagos, os Açores e a Madeira, formam um triângulo estratégico que definiu séculos de explorações marítimas, e que hoje ainda influenciam a política e a estratégia de Estado. As escolhas de Portugal foram, são, e serão sempre influenciadas pelo fado geográfico.

Quanto às razões históricas, é sabido que Portugal não participou na Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Estado Novo desenhou e manteve vivo uma política e estratégia de “neutralidade colaborante” com as forças do “Eixo” e com a resistência “Aliada". Com a entrada dos EUA na Guerra em 1941, Portugal aumentou o seu apoio aos Aliados, cedendo a Base das Lajes nos Açores à Royal Air Force do Reino Unido, em 1943, que viria a receber efetivos militares americanos em dezembro do mesmo ano.

Portugal invocou como justificação, a aliança luso-britânica cuja base remonta ao tratado Anglo-Português de 1373, consolidado mais tarde em 1386 no Tratado de Paz e Aliança entre D. João I e Ricardo II de Inglaterra, ou o “Primeiro Tratado de Windsor”, criando assim a mais antiga aliança militar do mundo.

Portugal e a sua Base das Lajes ajudaram a mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial e em 1949 Portugal tornou-se membro fundador da NATO. Espanha, por motivos políticos internos e estratégia dissonante, só viria a integrar a Aliança em 1982.

Politicamente o Governo português, liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, demonstrou uma elevada resiliência política face aos concertados ataques políticos dos partidos de esquerda, e demonstrou elevada coragem ao escolher não ignorar a imutabilidade geográfica que sempre definiu Portugal, nem esquecer as responsabilidades que Portugal sempre honrou ao longo da sua história. Portugal é hoje, e será amanhã, um aliado dos Estados Unidos da América.

Os Açores são a expressão máxima da herança Atlântica portuguesa e a Base das Lajes, são o centro de gravidade estratégica de uma política aliada de defesa do Atlântico Norte. Para os EUA, a Base das Lajes representa o famoso “porta-aviões inafundável”, que por via das suas condições únicas, faz parte da logística que operacionaliza a famosa “ponte aérea” (a capacidade americana de reabastecimento de aeronaves furtivas, de ataque e transporte) entre os EUA e o Médio Oriente.

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Depois do início da guerra com o Irão, Portugal respeitou o acordo de 1951 que cedeu a Base das Lajes aos EUA, tal como o acordo técnico de 1995. No entanto impôs uma "autorização condicional” às futuras operações americanas, que necessitam cumprir três condições: 1) a base portuguesa só pode ser utilizada em resposta a um ataque, ou de forma defensiva; 2) a base tem de obedecer ao princípio da necessidade e da proporcionalidade; e 3) o seu uso apenas pode ocorrer para "visar alvos de natureza militar”. Dito isto, a Base das Lajes contínua a ser usada pelos EUA e o seu uso tem fins meramente logísticos e não serve como plataforma de ataque a alvos militares no Irão. O Governo Português respeitou a herança histórica e a cultura estratégica Portuguesa ao colocar-se ao lado do seu vizinho Atlântico, apoiando o esforço titânico dos EUA para travar o maior exportador de terrorismo do Médio Oriente, e indiretamente, auxiliar os esforços para libertar milhões de Persas da tirania da ditadura islâmica do Aiatolá.

Espanha tem um Produto Interno Bruto (PIB) 5 vezes maior que o de Portugal, no entanto é historicamente o país da NATO que menos percentagem do seu PIB aloca para a Defesa. O desvio ideológico entre o Governo de esquerda de Pedro Sánchez e a administração do Presidente Trump, denúncia uma retórica anti-americana muito alimentada pelos parceiros de coligação de extrema esquerda do PSOE, a Aliança Sumar, liderada por Yolanda Díaz. O posicionamento retórico espanhol, muito apreciado em alguns círculos da vasta família socialista europeia, não é desprovido de estratégia eleitoral. Espanha irá a eleições em 2027, e a oposição ao pedido de apoio operacional americano, ainda que só vocal, poderá ser instrumental para cativar o voto do eleitorado.

Portugal optou por não confundir, ou misturar Estado com estadista, ou a historicidade de uma nação com as ambições políticas da coligação partidária no poder. Já Sánchez afirmou recentemente que “devemos aprender com a história e não jogar roleta russa com o destino de milhões de pessoas”, concluindo que o governo espanhol não apoia o regime do Aiatolá, e deseja o respeito pelo direito internacional. No entanto, Pedro Sánchez equivoca-se, porque o Direito Internacional deve proteger povos e não regimes, escudar vidas e não terroristas, e é tanto um direito quanto uma responsabilidade internacional de agir quando um Estado se escuda na letra da lei para matar, violar e destruir outras nações.

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