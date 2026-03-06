As razões geográficas, históricas e políticas da estratégia atlântica portuguesa, na utilização da Base das Lajes pelos americanos

Depois do início da guerra com o Irão, Portugal respeitou o acordo de 1951 que cedeu a Base das Lajes aos EUA, tal como o acordo técnico de 1995. No entanto impôs uma "autorização condicional” às futuras operações americanas, que necessitam cumprir três condições: 1) a base portuguesa só pode ser utilizada em resposta a um ataque, ou de forma defensiva; 2) a base tem de obedecer ao princípio da necessidade e da proporcionalidade; e 3) o seu uso apenas pode ocorrer para "visar alvos de natureza militar”. Dito isto, a Base das Lajes contínua a ser usada pelos EUA e o seu uso tem fins meramente logísticos e não serve como plataforma de ataque a alvos militares no Irão. O Governo Português respeitou a herança histórica e a cultura estratégica Portuguesa ao colocar-se ao lado do seu vizinho Atlântico, apoiando o esforço titânico dos EUA para travar o maior exportador de terrorismo do Médio Oriente, e indiretamente, auxiliar os esforços para libertar milhões de Persas da tirania da ditadura islâmica do Aiatolá.

Espanha tem um Produto Interno Bruto (PIB) 5 vezes maior que o de Portugal, no entanto é historicamente o país da NATO que menos percentagem do seu PIB aloca para a Defesa. O desvio ideológico entre o Governo de esquerda de Pedro Sánchez e a administração do Presidente Trump, denúncia uma retórica anti-americana muito alimentada pelos parceiros de coligação de extrema esquerda do PSOE, a Aliança Sumar, liderada por Yolanda Díaz. O posicionamento retórico espanhol, muito apreciado em alguns círculos da vasta família socialista europeia, não é desprovido de estratégia eleitoral. Espanha irá a eleições em 2027, e a oposição ao pedido de apoio operacional americano, ainda que só vocal, poderá ser instrumental para cativar o voto do eleitorado.

Portugal optou por não confundir, ou misturar Estado com estadista, ou a historicidade de uma nação com as ambições políticas da coligação partidária no poder. Já Sánchez afirmou recentemente que “devemos aprender com a história e não jogar roleta russa com o destino de milhões de pessoas”, concluindo que o governo espanhol não apoia o regime do Aiatolá, e deseja o respeito pelo direito internacional. No entanto, Pedro Sánchez equivoca-se, porque o Direito Internacional deve proteger povos e não regimes, escudar vidas e não terroristas, e é tanto um direito quanto uma responsabilidade internacional de agir quando um Estado se escuda na letra da lei para matar, violar e destruir outras nações.