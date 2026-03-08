Quem é Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão em plena guerra?

Mojtaba Hosseini Khamenei foi escolhido como novo líder supremo do Irão, sucedendo ao pai, Ali Khamenei, morto no primeiro dia dos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o país.

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A escolha foi feita pela Assembleia de Peritos, o órgão clerical responsável por designar o líder supremo da República Islâmica. Num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais, a assembleia afirmou que Mojtaba Khamenei foi escolhido com base numa “votação decisiva” e apelou aos iranianos para “jurarem lealdade à liderança e manterem a unidade”.

Mas quem é Mojtaba Khamenei e que influência tem dentro do regime iraniano?

Quem é Mojtaba Khamenei?

Mojtaba Hosseini Khamenei nasceu a 8 de setembro de 1969 e é o segundo filho de Ali Khamenei.

Clérigo e político, é há vários anos considerado uma das figuras mais influentes do sistema político iraniano, apesar de nunca ter ocupado cargos públicos nem ter sido eleito em qualquer votação popular.

Aos 56 anos, passa agora a ocupar a posição mais poderosa da República Islâmica, com a palavra final sobre as principais decisões políticas, militares e estratégicas do país.

Qual foi o seu percurso?

Mojtaba Khamenei participou na Guerra Irão-Iraque entre 1987 e 1988.

Mais tarde, terá assumido um papel relevante na milícia paramilitar Basij, ligada à Guarda Revolucionária, que foi usada para reprimir os protestos após as eleições presidenciais iranianas de 2009.

Depois de concluir o ensino secundário, estudou teologia. Entre os seus primeiros professores estiveram o próprio pai e o aiatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi.

Que influência tinha antes de assumir o cargo?

De acordo com a estação de televisão Aljazeera, durante décadas, Mojtaba Khamenei manteve-se no círculo mais próximo do pai e construiu relações próximas com a Guarda Revolucionária Islâmica.

Apesar do seu peso político, manteve um perfil público discreto: raramente fazia discursos, não liderava orações públicas e muitos iranianos nunca ouviram a sua voz.

Nos últimos anos, porém, era cada vez mais apontado como um dos principais candidatos a suceder ao pai.