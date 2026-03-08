Quem é Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão em plena guerra?
08 mar, 2026 - 22:05 • Olímpia Mairos
Figura discreta, mas influente no regime iraniano, Mojtaba Khamenei era há anos apontado como possível sucessor do pai.
Mojtaba Hosseini Khamenei foi escolhido como novo líder supremo do Irão, sucedendo ao pai, Ali Khamenei, morto no primeiro dia dos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o país.
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A escolha foi feita pela Assembleia de Peritos, o órgão clerical responsável por designar o líder supremo da República Islâmica. Num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais, a assembleia afirmou que Mojtaba Khamenei foi escolhido com base numa “votação decisiva” e apelou aos iranianos para “jurarem lealdade à liderança e manterem a unidade”.
Mas quem é Mojtaba Khamenei e que influência tem dentro do regime iraniano?
Quem é Mojtaba Khamenei?
Mojtaba Hosseini Khamenei nasceu a 8 de setembro de 1969 e é o segundo filho de Ali Khamenei.
Clérigo e político, é há vários anos considerado uma das figuras mais influentes do sistema político iraniano, apesar de nunca ter ocupado cargos públicos nem ter sido eleito em qualquer votação popular.
Aos 56 anos, passa agora a ocupar a posição mais poderosa da República Islâmica, com a palavra final sobre as principais decisões políticas, militares e estratégicas do país.
Qual foi o seu percurso?
Mojtaba Khamenei participou na Guerra Irão-Iraque entre 1987 e 1988.
Mais tarde, terá assumido um papel relevante na milícia paramilitar Basij, ligada à Guarda Revolucionária, que foi usada para reprimir os protestos após as eleições presidenciais iranianas de 2009.
Depois de concluir o ensino secundário, estudou teologia. Entre os seus primeiros professores estiveram o próprio pai e o aiatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi.
Que influência tinha antes de assumir o cargo?
De acordo com a estação de televisão Aljazeera, durante décadas, Mojtaba Khamenei manteve-se no círculo mais próximo do pai e construiu relações próximas com a Guarda Revolucionária Islâmica.
Apesar do seu peso político, manteve um perfil público discreto: raramente fazia discursos, não liderava orações públicas e muitos iranianos nunca ouviram a sua voz.
Nos últimos anos, porém, era cada vez mais apontado como um dos principais candidatos a suceder ao pai.
Filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irão
Considerado uma figura muito influente, Mojtaba Kh(...)
Que controvérsias marcam o seu percurso?
O nome de Mojtaba Khamenei tem sido associado por opositores à repressão de protestos no Irão, especialmente durante o chamado Movimento Verde de 2009, que contestou a reeleição do então Presidente Mahmoud Ahmadinejad.
Mojtaba apoiou Ahmadinejad nas eleições presidenciais de 2005 e 2009 e tem sido acusado por críticos de interferir nos processos políticos e eleitorais do país.
Existem dúvidas sobre o seu poder religioso?
As credenciais religiosas de Mojtaba Khamenei também têm sido alvo de debate.
O clérigo tem o título de “hojatoleslam”, considerado um grau intermédio no clero xiita, inferior ao de aiatolá, tradicionalmente associado ao cargo de líder supremo.
No entanto, quando Ali Khamenei chegou ao poder em 1989 também não tinha ainda esse título, tendo a legislação sido adaptada na altura para permitir a sua nomeação.
Que impacto pode ter a sua escolha?
A escolha de Mojtaba Khamenei é vista por muitos analistas como um sinal de que as alas mais conservadoras e próximas da Guarda Revolucionária mantêm o controlo do regime.
A nomeação surge numa altura particularmente sensível, em plena guerra com Israel e os Estados Unidos, e poderá indicar pouca abertura do regime iraniano para negociações ou compromissos a curto prazo.
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