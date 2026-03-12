Explicador
O que é a chuva negra que está a cair no Irão e quais são os riscos para a saúde?
12 mar, 2026 - 14:30 • Diogo Camilo
Os céus da capital iraniana ficaram cobertos de negro na segunda-feira e desde então têm sido registados fenómenos de chuva negra após ataques a refinarias em Teerão. Fumos e exposição podem causar dores de cabeça, dificuldade de respirar, doenças cardiovasculares e até cancro.
Dias após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, Teerão acordou na segunda-feira coberta de nuvens negras e cheiro a queimado no ar, depois de terem sido atingidas pelo menos quatro refinarias na capital iraniana, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que esta é uma "situação perigosa" e apelou às pessoas para ficarem em casa, depois de ter registado fenómenos de queda de chuva ácida no Irão que terão químicos tóxicos, perigosos para a saúde das pessoas e para o ambiente.
Na terça-feira, o porta-voz Christian Lindmeier explicou que os estragos nas refinarias iranianas causaram a libertação de hidrocarbonetos tóxicos, óxidos de enxofre e compostos de azoto no ar. Respirar o fumo ou tocar na chuva pode causar dores de cabeça, irritação na pele e nos olhos e dificuldade de respirar, além de danos nos pulmões e queimaduras. A exposição a longo prazo pode aumentar o risco de alguns tipos de cancro, já que alguns dos gases são carcinogénicos.
Mas o que é esta chuva negra, como se forma e quanto tempo demorará até desaparecer?
O que é chuva negra?
O termo é usado quando a chuva contém partículas poluentes da nossa atmosfera, mas esta chuva em particular que está a cair no Irão é muito mais do que uma chuva negra normal, causada por incêndios florestais ou a queima de combustível.
Com a subida destes fumos e gases tóxicos e a formação de nuvens negras, o próximo passo natural é que estas nuvens carregadas façam chover os produtos tóxicos das refinarias iranianas por toda a capital Teerão. Ou seja, é normal que compostos poluentes resultem em chuva, mas chuva negra é rara e significa que os níveis de toxicidade no ar são extremamente altos.
Akshay Deoras, investigador da Universidade de Reading, explica à BBC que a situação "não tem precedentes".
"As gotas funcionam como pequenas esponjas ou imans, que recolhem o que estava no ar enquanto caem", explica, referindo que o nível de poluição no Irão está "muito acima" do que é normal neste tipo de conflitos.
Já Eloise Marais, professora de Química Atmosférica e Qualidade do Ar na University College de Londres, refere que este tipo de poluição só seria visto num cenário em que "uma refinaria explode".
De que é feita esta chuva negra?
A OMS deu algumas luzes sobre dos compostos tóxicos nos ares do Irão, como hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e compostos de azoto.
Gases como o dióxido de enxofre e dióxido de azoto transformam-se depois em ácido sulfúrico e ácido nítrico no ar, sendo responsáveis pelo fenómeno que chamamos de chuvas ácidas.
Já o combustível queimado pode levar à libertação de químicos como benzeno, acetona, tolueno e cloreto de metileno, que podem causar cancro, enquanto a chuva pode conter ainda poluentes dos estragos provocados pelos ataques, como amianto ou sílica.
A somar a isto, um dos grandes problemas pode ser a libertação de partículas minúsculas, conhecidas por PM 2.5 (porque têm menos de 2,5 micrómetros de diâmetro) e que podem penetrar facilmente nos pulmões e compostos carcinogénicos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), além de metais pesados e compostos inorgânicos.
Guerra no Médio Oriente
Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda
Elementos da cultura popular estão no centro de pu(...)
Quais os riscos para a saúde?
Além dos problemas já falados, como dores de cabeça, irritação na pele e nos olhos e dificuldade de respirar, as partículas mais pequenas, os PM 2.5, podem entrar na corrente sanguínea e levar a doenças cardiovasculares, AVC's, ao aumento da pressão arterial e outros problemas de saúde.
Entre os mais vulneráveis a estes gases estão crianças e idosos, pessoas com asma e com doenças pulmonares.
A OMS também avisou que os estragos nas refinarias podem levar à "contaminação de alimentos, água e ar".
Se as chuvas chegarem a cursos de água como rios ou lagos, também podem começar a afetar a vida aquática e fontes de água potável.
Quanto tempo demorará até os efeitos desaparecerem?
É ainda difícil perceber e vai depender muito da meteorologia. Como Teerão está junto à Cordilheira Elbruz, há muitas mudanças de temperatura, onde uma camada de ar mais quente se posiciona sobre uma camada de ar mais frio próxima à superfície da Terra.
Para os próximos dias estão previstos aguaceiros, o que pode ajudar a dispersar os poluentes e melhorar a qualidade do ar, explica à Nature Gabriel da Silva, químico atmosférico da Universidade de Melbourne. Assim, o risco de exposição deverá diminuir, a não ser que haja novos ataques ao Irão e a refinarias.
No entanto, muitos destes compostos químicos persistem no ambiente por muito tempo, devido à sua estabilidade.
- Trump ameaça atacar com mais força se Irão bloquear passagem de petróleo
- Irão. Primeira semana de guerra custou 9,8 mil milhões aos EUA
- Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda
- Ormuz. 14 navios já foram danificados desde o início do conflito no Irão
- Novo líder supremo do Irão está "são e salvo" apesar de ferido
- Guarda Revolucionária do Irão desafia Trump: "Nós determinamos o fim da guerra"
- Estados Unidos avisam que hoje será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão
- (PARA AMANHÃ) Islamismo. “Quando o profeta morre a comunidade de crentes pergunta-se quem tem a autoridade para interpretar a mensagem divina”
- "Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
- Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque
- Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião militar no Iraque
- Centro petrolífero iraniano na ilha de Kharg entra na guerra
- Trump ameaça atacar com mais força se Irão bloquear passagem de petróleo
- Irão. Primeira semana de guerra custou 9,8 mil milhões aos EUA
- Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda
- Ormuz. 14 navios já foram danificados desde o início do conflito no Irão
- Novo líder supremo do Irão está "são e salvo" apesar de ferido
- Guarda Revolucionária do Irão desafia Trump: "Nós determinamos o fim da guerra"
- Estados Unidos avisam que hoje será o dia "mais intenso" de ataques sobre o Irão
- (PARA AMANHÃ) Islamismo. “Quando o profeta morre a comunidade de crentes pergunta-se quem tem a autoridade para interpretar a mensagem divina”
- "Não passaria seguros de vida". Netanyahu ameaça novo aiatolá do Irão
- Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque
- Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião militar no Iraque
- Centro petrolífero iraniano na ilha de Kharg entra na guerra