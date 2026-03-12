Explicador

O que é a chuva negra que está a cair no Irão e quais são os riscos para a saúde?

12 mar, 2026 - 14:30 • Diogo Camilo

Os céus da capital iraniana ficaram cobertos de negro na segunda-feira e desde então têm sido registados fenómenos de chuva negra após ataques a refinarias em Teerão. Fumos e exposição podem causar dores de cabeça, dificuldade de respirar, doenças cardiovasculares e até cancro.

A+ / A-

Dias após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, Teerão acordou na segunda-feira coberta de nuvens negras e cheiro a queimado no ar, depois de terem sido atingidas pelo menos quatro refinarias na capital iraniana, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que esta é uma "situação perigosa" e apelou às pessoas para ficarem em casa, depois de ter registado fenómenos de queda de chuva ácida no Irão que terão químicos tóxicos, perigosos para a saúde das pessoas e para o ambiente.

Na terça-feira, o porta-voz Christian Lindmeier explicou que os estragos nas refinarias iranianas causaram a libertação de hidrocarbonetos tóxicos, óxidos de enxofre e compostos de azoto no ar. Respirar o fumo ou tocar na chuva pode causar dores de cabeça, irritação na pele e nos olhos e dificuldade de respirar, além de danos nos pulmões e queimaduras. A exposição a longo prazo pode aumentar o risco de alguns tipos de cancro, já que alguns dos gases são carcinogénicos.

Mas o que é esta chuva negra, como se forma e quanto tempo demorará até desaparecer?

O que é chuva negra?

O termo é usado quando a chuva contém partículas poluentes da nossa atmosfera, mas esta chuva em particular que está a cair no Irão é muito mais do que uma chuva negra normal, causada por incêndios florestais ou a queima de combustível.

Com a subida destes fumos e gases tóxicos e a formação de nuvens negras, o próximo passo natural é que estas nuvens carregadas façam chover os produtos tóxicos das refinarias iranianas por toda a capital Teerão. Ou seja, é normal que compostos poluentes resultem em chuva, mas chuva negra é rara e significa que os níveis de toxicidade no ar são extremamente altos.

Akshay Deoras, investigador da Universidade de Reading, explica à BBC que a situação "não tem precedentes".

"As gotas funcionam como pequenas esponjas ou imans, que recolhem o que estava no ar enquanto caem", explica, referindo que o nível de poluição no Irão está "muito acima" do que é normal neste tipo de conflitos.

Já Eloise Marais, professora de Química Atmosférica e Qualidade do Ar na University College de Londres, refere que este tipo de poluição só seria visto num cenário em que "uma refinaria explode".

De que é feita esta chuva negra?

A OMS deu algumas luzes sobre dos compostos tóxicos nos ares do Irão, como hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e compostos de azoto.

Gases como o dióxido de enxofre e dióxido de azoto transformam-se depois em ácido sulfúrico e ácido nítrico no ar, sendo responsáveis pelo fenómeno que chamamos de chuvas ácidas.

Já o combustível queimado pode levar à libertação de químicos como benzeno, acetona, tolueno e cloreto de metileno, que podem causar cancro, enquanto a chuva pode conter ainda poluentes dos estragos provocados pelos ataques, como amianto ou sílica.

A somar a isto, um dos grandes problemas pode ser a libertação de partículas minúsculas, conhecidas por PM 2.5 (porque têm menos de 2,5 micrómetros de diâmetro) e que podem penetrar facilmente nos pulmões e compostos carcinogénicos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), além de metais pesados e compostos inorgânicos.

Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

Guerra no Médio Oriente

Vídeo: EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

Elementos da cultura popular estão no centro de pu(...)

Quais os riscos para a saúde?

Além dos problemas já falados, como dores de cabeça, irritação na pele e nos olhos e dificuldade de respirar, as partículas mais pequenas, os PM 2.5, podem entrar na corrente sanguínea e levar a doenças cardiovasculares, AVC's, ao aumento da pressão arterial e outros problemas de saúde.

Entre os mais vulneráveis a estes gases estão crianças e idosos, pessoas com asma e com doenças pulmonares.

A OMS também avisou que os estragos nas refinarias podem levar à "contaminação de alimentos, água e ar".

Se as chuvas chegarem a cursos de água como rios ou lagos, também podem começar a afetar a vida aquática e fontes de água potável.

Quanto tempo demorará até os efeitos desaparecerem?

É ainda difícil perceber e vai depender muito da meteorologia. Como Teerão está junto à Cordilheira Elbruz, há muitas mudanças de temperatura, onde uma camada de ar mais quente se posiciona sobre uma camada de ar mais frio próxima à superfície da Terra.

Para os próximos dias estão previstos aguaceiros, o que pode ajudar a dispersar os poluentes e melhorar a qualidade do ar, explica à Nature Gabriel da Silva, químico atmosférico da Universidade de Melbourne. Assim, o risco de exposição deverá diminuir, a não ser que haja novos ataques ao Irão e a refinarias.

No entanto, muitos destes compostos químicos persistem no ambiente por muito tempo, devido à sua estabilidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas