O que é a chuva negra que está a cair no Irão e quais são os riscos para a saúde?

Dias após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, Teerão acordou na segunda-feira coberta de nuvens negras e cheiro a queimado no ar, depois de terem sido atingidas pelo menos quatro refinarias na capital iraniana, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que esta é uma "situação perigosa" e apelou às pessoas para ficarem em casa, depois de ter registado fenómenos de queda de chuva ácida no Irão que terão químicos tóxicos, perigosos para a saúde das pessoas e para o ambiente.

Na terça-feira, o porta-voz Christian Lindmeier explicou que os estragos nas refinarias iranianas causaram a libertação de hidrocarbonetos tóxicos, óxidos de enxofre e compostos de azoto no ar. Respirar o fumo ou tocar na chuva pode causar dores de cabeça, irritação na pele e nos olhos e dificuldade de respirar, além de danos nos pulmões e queimaduras. A exposição a longo prazo pode aumentar o risco de alguns tipos de cancro, já que alguns dos gases são carcinogénicos.

Mas o que é esta chuva negra, como se forma e quanto tempo demorará até desaparecer?

O que é chuva negra?

O termo é usado quando a chuva contém partículas poluentes da nossa atmosfera, mas esta chuva em particular que está a cair no Irão é muito mais do que uma chuva negra normal, causada por incêndios florestais ou a queima de combustível.

Com a subida destes fumos e gases tóxicos e a formação de nuvens negras, o próximo passo natural é que estas nuvens carregadas façam chover os produtos tóxicos das refinarias iranianas por toda a capital Teerão. Ou seja, é normal que compostos poluentes resultem em chuva, mas chuva negra é rara e significa que os níveis de toxicidade no ar são extremamente altos.