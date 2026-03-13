Drones. Os “mísseis dos pobres” que podem prolongar a guerra no Irão

Só contra Israel foram 1000 ataques com drones em 12 dias de guerra, segundo o site israel24.com. Quase 99% dos drones que representavam uma ameaça para Israel — cerca de 500 — foram intercetados pela Força Aérea israelita com caças, helicópteros e sistemas de defesa aérea terrestres, segundo a mesma fonte.

Ainda assim, as defesas israelitas e norte-americanas não travam todos os ataques. No início do mês, um ataque iraniano no Kuwait com drones matou seis soldados norte-americanos ali estacionados numa base militar daquele emirado.

"Cálculo sombrio"

A importância destas armas é tão grande que há analistas a afirmar que o resultado e a duração da guerra no Médio Oriente podem ser decididos por aquilo que apelidam de “cálculo sombrio”. A equação a fazer é entre os drones e mísseis do Irão em comparação com a capacidade da defesa aérea detidas pelos EUA, Israel e os países do Golfo.



Os Shaed podem mesmo, segundo vários analistas, levar a um prolongar da guerra devido ao recurso massivo a estes drones e a esta guerra de desgaste.