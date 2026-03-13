"Pessoas traumatizadas" e amontoadas em abrigos ao som de bombas no Líbano

Quantas pessoas foram afetadas?

Os números não são precisos, mas estimamos que mais de 700 mil pessoas.

Como é que esta realidade impacta o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras?

Nós respondemos a qualquer tipo de catástrofe natural ou provocada pelo homem, bem como a situações de crise. Começámos logo no segundo dia, mobilizando as nossas equipas sob a forma de clínicas móveis. Estamos a responder às necessidades de saúde, prestar cuidados de saúde gratuitos, consultas e medicamentos para os deslocados internos e para os abrigos coletivos que foram organizados e coordenados com algumas entidades governamentais, como a Unidade de Gestão de Catástrofes e o Ministério da Saúde.

Estamos a responder também a necessidades não médicas, prestando apoio com artigos não alimentares, incluindo kits de higiene, colchões e cobertores.

A maioria das pessoas está obviamente desesperada, deprimida, tem traumas anteriores, porque, na verdade, esta é a segunda vez

Como é que as pessoas estão?

A maioria das pessoas está obviamente desesperada, deprimida, tem traumas anteriores, porque, na verdade, esta é a segunda vez. No ano passado, houve também uma enorme onda de deslocamento do sul para o norte do país. Já testemunharam e viveram isso e agora é a segunda vez.

As pessoas viviam uma vida normal, com jardins, a dedicar-se à agricultura, e agora estão novamente deslocadas. Por isso, é realmente muito duro para as pessoas, tanto a nível psicológico como emocional.

Alguma vez vão recuperar?

É interessante… O nível de resiliência de muitas pessoas é muito elevado. Ou seja, não é a primeira vez que enfrentam e vivem esta situação – o que não justifica, evidentemente, esta deslocação. O que quero dizer é que, num cenário de deslocação coletiva, as pessoas apoiam-se umas às outras. Mesmo nos abrigos coletivos, há famílias que comem juntas e tentam apoiar-se mutuamente, na medida do possível. Os abrigos coletivos são escolas que o governo determinou que podem ser utilizadas como abrigos para as pessoas deslocadas. Há 400, 600, 700 pessoas em algumas das escolas.

As vítimas são sobretudo crianças, mulheres ou é população generalizada?

Há de tudo, são famílias. Quando se fala em evacuação em grande escala, isso significa toda a família: o pai, a mãe e os filhos; e até vimos muitos idosos em vários abrigos. Há até pessoas com deficiência… Não é fácil.

Como é o quotidiano das pessoas nestes abrigos coletivos?

Agora é o Ramadão, o mês sagrado em que as pessoas jejuam até ao pôr do sol. Por isso, acordam um pouco mais tarde e depois ficam só a conversar umas com as outras. Quando vamos aos abrigos podem receber tratamento, apoio psicológico, cuidados de maternidade e tratamento de doenças não transmissíveis, doenças agudas. Passam o dia simplesmente, não há nada de significativo que possam fazer, porque estão numa área confinada.

É demasiado para as pessoas, todos esperam simplesmente poder voltar para casa e que esta guerra acabe

Estão à espera que algo aconteça, é isso?

Sim, exatamente, porque todos têm a esperança de que esta guerra termine e que todos possam regressar a casa em segurança.

E as pessoas conseguem manter essa esperança?

Sim. Muitas pessoas vivem com nessa esperança. Quando se fala de uma ordem de evacuação geral, estamos a falar de toda a cidade. É demasiado para as pessoas, todos esperam simplesmente poder voltar para casa e que esta guerra acabe. Varia de pessoa para pessoa, por isso não se pode generalizar, mas claro que há esperança, sim.