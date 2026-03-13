Médicos Sem Fronteiras
"Pessoas traumatizadas" e amontoadas em abrigos ao som de bombas no Líbano
13 mar, 2026 - 20:41 • Cristina Nascimento
Médicos Sem Fronteiras estimam que, numa semana, 700 mil pessoas tenham deixado as suas casas, muitas pela segunda vez no espaço de um ano. À Renascença, Hicham Newashi, coordenador de uma equipa humanitária em Saida, descreve “pessoas deprimidas, traumatizadas e à espera que algo aconteça para que possam continuar a vida”.
Numa semana, mais de 700 mil pessoas “deixaram tudo para trás”, no Líbano. A escalada de violência na região obrigou homens, mulheres, crianças e idosos a deixar as suas casas “onde tinham jardins e dedicavam-se à agricultura”.
A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) já estava no terreno. Em entrevista à Renascença, Hicham Newashi, coordenador de uma equipa de 52 pessoas em Saida, descreve “pessoas deprimidas, traumatizadas e à espera que algo aconteça para que possam continuar a vida”.
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Os ataques aéreos inesperados de Israel são um dos principais desafios no terreno onde respondem a necessidades médicas e não médicas.
Os MSF responderam rapidamente com clínicas móveis, oferecendo “cuidados de saúde gratuitos, consultas e medicamentos”, além de apoio com bens essenciais para os deslocados instalados em abrigos coletivos.
Newashi, 40 anos, está em Saida há mais de um ano. Apesar dos riscos e da distância da família, o responsável sublinha a motivação para continuar: “acredito no que fazemos. Estamos a ajudar pessoas que deixaram tudo para trás”.
Onde estão os Médico Sem Fronteiras a atuar no Líbano?
Estamos a operar nas províncias do sul do Líbano, ou seja, nas províncias de Saida e de Tir, duas cidades que têm sido alvo de ataques aéreos há muito tempo, mesmo após o cessar-fogo, há um ano e meio. Recentemente, assistimos a uma intensificação dos ataques aéreos em vários locais, incluindo subúrbios e bairros destas duas cidades.
Assistimos a um enorme e maciço deslocamento da região sul para a região norte do país (...) Estimamos que sejam mais de 700 mil pessoas
Em que é que se traduz essa intensificação?
Há uma semana foram emitidas ordens de evacuação generalizadas para a província de Tir, no sul. Existe um rio chamado Litani, que funciona, como uma fronteira entre Tir e Saida. Todos os que vivem a sul do rio receberam ordens de evacuação generalizadas e, por isso, assistimos a um enorme e maciço deslocamento da região sul para a região norte do país.
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Quantas pessoas foram afetadas?
Os números não são precisos, mas estimamos que mais de 700 mil pessoas.
Como é que esta realidade impacta o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras?
Nós respondemos a qualquer tipo de catástrofe natural ou provocada pelo homem, bem como a situações de crise. Começámos logo no segundo dia, mobilizando as nossas equipas sob a forma de clínicas móveis. Estamos a responder às necessidades de saúde, prestar cuidados de saúde gratuitos, consultas e medicamentos para os deslocados internos e para os abrigos coletivos que foram organizados e coordenados com algumas entidades governamentais, como a Unidade de Gestão de Catástrofes e o Ministério da Saúde.
Estamos a responder também a necessidades não médicas, prestando apoio com artigos não alimentares, incluindo kits de higiene, colchões e cobertores.
A maioria das pessoas está obviamente desesperada, deprimida, tem traumas anteriores, porque, na verdade, esta é a segunda vez
Como é que as pessoas estão?
A maioria das pessoas está obviamente desesperada, deprimida, tem traumas anteriores, porque, na verdade, esta é a segunda vez. No ano passado, houve também uma enorme onda de deslocamento do sul para o norte do país. Já testemunharam e viveram isso e agora é a segunda vez.
As pessoas viviam uma vida normal, com jardins, a dedicar-se à agricultura, e agora estão novamente deslocadas. Por isso, é realmente muito duro para as pessoas, tanto a nível psicológico como emocional.
Alguma vez vão recuperar?
É interessante… O nível de resiliência de muitas pessoas é muito elevado. Ou seja, não é a primeira vez que enfrentam e vivem esta situação – o que não justifica, evidentemente, esta deslocação. O que quero dizer é que, num cenário de deslocação coletiva, as pessoas apoiam-se umas às outras. Mesmo nos abrigos coletivos, há famílias que comem juntas e tentam apoiar-se mutuamente, na medida do possível. Os abrigos coletivos são escolas que o governo determinou que podem ser utilizadas como abrigos para as pessoas deslocadas. Há 400, 600, 700 pessoas em algumas das escolas.
As vítimas são sobretudo crianças, mulheres ou é população generalizada?
Há de tudo, são famílias. Quando se fala em evacuação em grande escala, isso significa toda a família: o pai, a mãe e os filhos; e até vimos muitos idosos em vários abrigos. Há até pessoas com deficiência… Não é fácil.
Como é o quotidiano das pessoas nestes abrigos coletivos?
Agora é o Ramadão, o mês sagrado em que as pessoas jejuam até ao pôr do sol. Por isso, acordam um pouco mais tarde e depois ficam só a conversar umas com as outras. Quando vamos aos abrigos podem receber tratamento, apoio psicológico, cuidados de maternidade e tratamento de doenças não transmissíveis, doenças agudas. Passam o dia simplesmente, não há nada de significativo que possam fazer, porque estão numa área confinada.
É demasiado para as pessoas, todos esperam simplesmente poder voltar para casa e que esta guerra acabe
Estão à espera que algo aconteça, é isso?
Sim, exatamente, porque todos têm a esperança de que esta guerra termine e que todos possam regressar a casa em segurança.
E as pessoas conseguem manter essa esperança?
Sim. Muitas pessoas vivem com nessa esperança. Quando se fala de uma ordem de evacuação geral, estamos a falar de toda a cidade. É demasiado para as pessoas, todos esperam simplesmente poder voltar para casa e que esta guerra acabe. Varia de pessoa para pessoa, por isso não se pode generalizar, mas claro que há esperança, sim.
E há revolta, sente que haja um discurso de ódio entre os deslocados?
Pelo que temos visto, até agora não.
E quanto ao trabalho que está a ser desenvolvido pelos MSF, quais são as principais dificuldades que enfrentam? Há falta de material?
Até agora estamos bem, mas um dos desafios são estes ataques aéreos aleatórios. Às vezes, recebemos ordens de evacuação para determinados locais, edifícios ou zonas, e outras vezes ocorre simplesmente um ataque aéreo inesperado em algum lugar. Como estamos, a gerir uma equipa grande e temos de garantir que a segurança dos nossos profissionais de saúde é uma prioridade – pois se a equipa não estiver segura, não pode prestar o serviço nem dar apoio às pessoas necessitadas. Por isso, diria que estes ataques aéreos aleatórios e inesperados são um dos grandes desafios, sim.
De repente, houve um ataque aéreo a apenas 150 metros do abrigo, o que fez com que todas as pessoas no abrigo chorassem e gritassem, incluindo crianças e mulheres
Consegue descrever-nos uma situação dessas?
Ontem, por exemplo, existe um abrigo coletivo onde estão 630 pessoas. Fica num local que não deveria ser alvo de ataques, porque não está rodeado por nada. De repente, houve um ataque aéreo a apenas 150 metros deste abrigo, o que fez com que todas as pessoas no abrigo chorassem e gritassem, incluindo crianças e mulheres. Estavam realmente aterrorizadas. Quando começámos a estar com eles, partilharam connosco a sua preocupação com a segurança. Não se sentem seguros, nem mesmo no abrigo.
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E as comunicações, comida, material médico… Têm o básico?
Sim. Felizmente, estamos preparados. Temos um plano de emergência, temos stocks médicos e de alimentos. A comunicação também pode ser um desafio por causa da ligação à internet, mas até agora temos conseguido dar conta do recado.
Quantas pessoas fazem parte da sua equipa em Saida?
Agora somos 52. A maioria são libaneses e palestinianos do sul. Temos pessoas de outras nacionalidades, provenientes de cerca de quatro ou cinco países.
E o Hicham, presumo que tenha família. Há quanto tempo está ai? Como é que lida com a situação?
Eu tenho uma longa experiência em diferentes países e contextos. Por isso, diria que estou a dar-me bem, felizmente, de uma forma positiva. Estou aqui há um ano. Já passei por muitas ondas de desafios, mas consigo equilibrar um pouco. Para a família lá em casa não é fácil, para eles isto é uma guerra, como se estivesse no meio de uma guerra, por isso, claro, ficam preocupados, mas sim. Tento, tanto quanto possível, tranquilizá-los para não entrarem em pânico.
O que é que o faz ficar no terreno?
Uma das coisas que me faz continuar é o facto de acreditar no que fazemos. Estamos a ajudar pessoas que deixaram tudo para trás. Por isso, quando lhes fornecemos qualquer pequena coisa, incluindo cuidados médicos ou não médicos, sentimos que estamos a satisfazer a nossa lei ética interna. É algo de humano que está dentro de nós que nos leva a continuar neste domínio.
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