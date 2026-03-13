Rumo à Lua: Missão Artemis II pode ser lançada já a 1 de abril

Pode ser já a 1 de abril que a Humanidade volta a navegar perto da Lua. A NASA anunciou na quinta-feira estar pronta para o lançamento da missão Artemis II no início do próximo mês, levando quatro astronautas a navegar em torno do satélite natural da Terra pela primeira vez em mais de 50 anos.

O anúncio de Lori Glaze, a líder do programa espacial dos Estados Unidos da América para alcançar a Lua e Marte, segue-se a um contratempo em fevereiro. Durante um teste geral dos sistemas, a NASA detetou uma fuga de hélio no foguetão Space Launch System, de 98 metros. A avaria obrigou a recolher de novo o foguetão ao edifício de montagem no Cabo Canaveral, na Florida, para reparações, eliminando assim a possibilidade de um lançamento a 6 de março.

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A NASA planeia agora voltar a levar o foguetão para a plataforma de lançamento a 19 de março. A primeira data onde existe uma data de lançamento é a 1 de abril — é possível um lançamento em mais seis dias do mês, caso a primeira oportunidade seja frustrada devido ao mau tempo.

Possíveis datas de lançamento:

1 de abril, 23h24 (Portugal continental) / 18h24 (hora na Florida);

3 de abril, 00h22 (Portugal continental) / 19h22 (Florida);

4 de abril, 01h00 (Portugal continental) / 20h00 (Florida);

5 de abril, 01h53 (Portugal continental) / 20h53 (Florida);

6 de abril, 02h40 (Portugal continental) / 21h40 (Florida);

7 de abril, 03h36 (Portugal continental) / 22h36 (Florida);

30 de abril, 23h06 (Portugal continental) / 18h06 (Florida).

Todas as janelas de lançamento têm uma duração de 120 minutos durante os quais o lançamento pode ocorrer.

Os quatro astronautas — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dos EUA, e o canadiano Jeremy Hansen — são os primeiros humanos a voar neste novo foguetão e na nave espacial Orion.

A missão vai durar dez dias. O primeiro é passado em órbita à Terra, lançando a Orion em direção à Lua — uma viagem de quatro dias, até mais de 370 mil km de distância da Terra, um novo recorde para a Humanidade. Um dia vai ser passado a navegar em torno da Lua, pela face oculta deste satélite.