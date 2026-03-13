Espaço
Rumo à Lua: Missão Artemis II pode ser lançada já a 1 de abril
13 mar, 2026 - 18:59 • João Pedro Quesado
A NASA anunciou que o foguetão Space Launch System, que vai transportar a cápsula Orion e quatro astronautas até à Lua, pode ser lançada a 1 de abril. O próximo mês tem sete janelas de lançamento possíveis para a nova missão do programa espacial dos EUA para chegar à Lua e a Marte.
Pode ser já a 1 de abril que a Humanidade volta a navegar perto da Lua. A NASA anunciou na quinta-feira estar pronta para o lançamento da missão Artemis II no início do próximo mês, levando quatro astronautas a navegar em torno do satélite natural da Terra pela primeira vez em mais de 50 anos.
O anúncio de Lori Glaze, a líder do programa espacial dos Estados Unidos da América para alcançar a Lua e Marte, segue-se a um contratempo em fevereiro. Durante um teste geral dos sistemas, a NASA detetou uma fuga de hélio no foguetão Space Launch System, de 98 metros. A avaria obrigou a recolher de novo o foguetão ao edifício de montagem no Cabo Canaveral, na Florida, para reparações, eliminando assim a possibilidade de um lançamento a 6 de março.
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A NASA planeia agora voltar a levar o foguetão para a plataforma de lançamento a 19 de março. A primeira data onde existe uma data de lançamento é a 1 de abril — é possível um lançamento em mais seis dias do mês, caso a primeira oportunidade seja frustrada devido ao mau tempo.
Possíveis datas de lançamento:
- 1 de abril, 23h24 (Portugal continental) / 18h24 (hora na Florida);
- 3 de abril, 00h22 (Portugal continental) / 19h22 (Florida);
- 4 de abril, 01h00 (Portugal continental) / 20h00 (Florida);
- 5 de abril, 01h53 (Portugal continental) / 20h53 (Florida);
- 6 de abril, 02h40 (Portugal continental) / 21h40 (Florida);
- 7 de abril, 03h36 (Portugal continental) / 22h36 (Florida);
- 30 de abril, 23h06 (Portugal continental) / 18h06 (Florida).
Todas as janelas de lançamento têm uma duração de 120 minutos durante os quais o lançamento pode ocorrer.
Os quatro astronautas — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dos EUA, e o canadiano Jeremy Hansen — são os primeiros humanos a voar neste novo foguetão e na nave espacial Orion.
A missão vai durar dez dias. O primeiro é passado em órbita à Terra, lançando a Orion em direção à Lua — uma viagem de quatro dias, até mais de 370 mil km de distância da Terra, um novo recorde para a Humanidade. Um dia vai ser passado a navegar em torno da Lua, pela face oculta deste satélite.
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Durante essa viagem, a pelo menos 6.500 km de distância da superfície lunar, os quatro astronautas vão passar pelo menos meia hora sem comunicações com a Terra. São depois lançados de volta a casa, numa trajetória de regresso livre que permite não utilizar propulsão. A reentrada na Terra será feita a cerca de 40 mil km/h, com amaragem no oceano Pacífico, perto de San Diego.
A missão Artemis II serve para testar vários sistemas, como os suportes de vida dos astronautas, tanto em órbita da Terra como da Lua. Será seguida, em meados de 2027, pela Artemis III, para testar as manobras de acoplamento em órbita baixa da Terra com os veículos da SpaceX e da Blue Origin, assim como o novo fato espacial para saídas da nave espacial.
A quarta missão Artemis, programada para o início de 2028, será o regresso da Humanidade à superfície lunar desde dezembro de 1972. A missão seguinte, Artemis V, está planeada para o fim de 2028 e deverá servir para começar a construção da base lunar da NASA.
O programa Artemis tem sofrido vários atrasos. O lançamento da primeira missão devia ter acontecido em 2016, mas apenas ocorreu no final de 2022. Esse era o ano inicialmente pensado para a Artemis II.