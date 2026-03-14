​Há vida noutros planetas? Telescópio português pode ajudar a encontrar a resposta

Alexandre Cabral já perdeu a conta a quantas vezes já foi ao Observatório Europeu do Sul, em pleno deserto de Atacama, no Chile. Este investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa parte de viagem novamente, este sábado, desta vez na companhia de mais 11 cientistas portugueses.

Nas próximas três semanas, vão montar um telescópio solar, um instrumento que custou cerca de 800 mil euros, financiado por fundos comunitários, e desenvolvido a 100 por cento em Portugal.

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“Irá ficar ligado por fibra ótica a um espectrógrafo que é dos mais avançados também e que nos vai permitir fazer estudos sobre aquilo que é o sol”, explica o cientista, em declarações à Renascença.

O que se pretende é estudar melhor o sol para estabelecer um padrão que permita, depois, investigar melhor outras estrelas, mesmo quando estão em condições de observação menos favoráveis, a que os cientistas chamam ruído.

“Vai usar o nosso sol quase como que cobaia para compreender as outras estrelas e melhorar os modelos físicos que existem, bem como a física que se conhece das estrelas, para poder modelar esse ruído e, então, compreender melhor os sinais que recebemos das outras estrelas”, detalha.

Por trás das investigações está uma pergunta que frequentemente é feita: haverá vida noutros planetas? A observação das estrelas pode ajudar, garante o cientista.

Este avançado telescópio solar, batizado de POET (Paranal solar ESPRESSO Telescope), foi totalmente desenvolvido em Portugal, financiado por uma bolsa europeia de quase três milhões de euros.

Alexandre Cabral considera que a atribuição da bolsa, o resultado final do telescópio e a abertura para ser instalado num dos observatórios mais avançados do mundo atestam a boa ciência que se faz em Portugal.

“Temos uma capacidade de trabalhar a nossa criatividade e imaginação e, às vezes, tem que ser superada de dia para dia, para conseguir estes objetivos, até porque as equipas não são tão grandes quanto gostaríamos. Mas a verdade é que nós conseguimos resultados muito bons”, explica.

Nesta entrevista à Renascença, Alexandre Cabral refere que o telescópio foi desenvolvido em quatro anos, o que “nesta área é muito curto”. O tempo habitual “é uma década”.