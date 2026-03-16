Estreito de Ormuz. Como reagiram os países ao pedido de ajuda de Trump?

Portugal

Resposta: Não (há alternativas diplomáticas)

"Portugal não está, nem vai estar, envolvido neste conflito", afirmou Paulo Rangel, esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião dos chefes da diplomacia da UE, em Bruxelas.

O ministro afirmou que "tudo aquilo que se possa fazer para desobstruir o estreito de Ormuz e permitir a liberdade de navegação é positivo".

"Há imensas coisas que se podem fazer no plano político, diplomático. É nesse plano que Portugal está e que estará também, julgo eu, a União Europeia", referiu.

Japão

Resposta: Em análise (para já, é um não)

O Japão não planeia, para já, enviar navios da marinha para escoltar embarcações no Médio Oriente, afirmou esta segunda-feira a primeira-ministra, Sanae Takaichi.

“Não tomámos absolutamente nenhuma decisão sobre o envio de navios de escolta. Continuamos a analisar o que o Japão pode fazer de forma independente e o que é possível dentro do quadro legal”, disse Takaichi no parlamento.

A primeira-ministra deverá viajar esta semana para Washington para conversações com Trump que, segundo afirmou, incluirão o conflito com o Irão.

Austrália

Resposta: Não (mesmo sendo importante)

A Austrália não enviará navios de guerra para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz, afirmou esta segunda-feira um membro do governo.

“Não enviaremos um navio para o Estreito de Ormuz. Sabemos quão importante é, mas isso não é algo que nos tenha sido pedido nem algo para o qual estejamos a contribuir”, disse Catherine King, ministra no governo do primeiro-ministro Anthony Albanese, numa entrevista à emissora pública ABC.

Coreia do Sul

Resposta: Em análise cuidadosa (Parlamento tem de aprovar)

“Vamos comunicar estreitamente com os Estados Unidos sobre esta questão e tomar uma decisão após uma análise cuidadosa”, afirmou no domingo o gabinete presidencial sul-coreano.

De acordo com a Constituição da Coreia do Sul, o envio de tropas para o estrangeiro exige aprovação parlamentar, e figuras da oposição afirmaram que qualquer envio de navios de guerra para o estreito necessitaria de autorização do legislativo.