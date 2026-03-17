Surto de meningite mata dois jovens no Reino Unido. O que deve saber sobre a doença?

A fila de alunos, muitos deles com máscaras, é longa. Estão à espera de receber a sua dose de antibióticos para tentar evitar o surto mortal de meningite bacteriana que chegou ao Reino Unido. Na Universidade de Kent, no condado com o mesmo nome, a cerca de 80 quilómetros de Londres, a imagem podia ter sido tirada nos tempos da pandemia. Só falha pela falta de distanciamento social.

O surto está a espalhar-se pela região e tudo aponta para que tenha começado num clube noturno. Rapidamente, espalhou-se pelos estabelecimentos de ensino e já fez dois mortos: um universitário e uma estudante do secundário, de 18 anos, identificada como Juliette. Por isso mesmo, as autoridades de saúde estão a administrar antibióticos aos jovens, para tentar evitar novas infeções.

Muitas atividades da Universidade de Kent foram suspensas ou mudaram para formato online, enquanto algumas escolas, dá conta o The Guardian, estão a fechar portas. O Club Chemistry, em Canterbury, onde poderá ter começado o surto, fechou por tempo indeterminado.

Esta terça-feira, a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) disse ter identificado a estirpe de meningite: é do tipo B, mas trata-se de uma variante para a qual as pessoas nascidas antes de 2015 não foram vacinadas.

“Existe uma vacina meningocócica administrada a adolescentes, normalmente aos 13 ou 14 anos, mas essa protege contra quatro grupos principais: A, C, W e Y”, explicou Gayatri Amirthalingam, diretora-adjunta de imunização e doenças evitáveis por vacinação, citada pela agência BBC Radio 5.

Há 11 pessoas hospitalizadas, em estado grave, mas o número pode crescer já que há diversos casos em análise e pode haver infetados ainda assintomáticos.

O que é a meningite?

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal (as meninges). Qualquer tipo de microrganismo nocivo — incluindo vírus, bactérias, fungos e parasitas — pode invadir estas membranas e causar infeção. (O atual surto na Universidade de Kent é causado por bactérias.)

Esta condição pode ser muito perigosa, uma vez que as meninges funcionam como uma camada protetora do cérebro. Quando ficam danificadas, o cérebro e a medula espinhal ficam também em risco.

O que é a doença invasiva meningocócica e por que é tão perigosa?

As bactérias que causam meningite chamam-se Neisseria meningitidis, podendo espalhar-se rapidamente entre pessoas que tenham contacto próximo. Estas bactérias invadem os vasos sanguíneos nas meninges, provocando danos e desencadeando a entrada de células do sistema imunitário, que produzem moléculas responsáveis pela inflamação.

Quando as meninges ficam inflamadas, o cérebro pode deixar de funcionar corretamente, conduzindo a doença grave e possíveis lesões cerebrais.



