Surto de meningite B "sem precedentes" chega a Londres, bebé vacinada foi infetada

Num ano normal, há um caso de meningite por dia

Falando em médias nacionais, Wes Streeting argumenta que “num ano normal, é esperado ver pelo menos 350 casos — cerca de um por dia".

Por isso, diz que não ficaria surpreendido se, "por exemplo, em diferentes partes do país surjam casos que não estejam ligados a este surto específico" em Canterbury, cidade do condado de Kent. A garantia do ministro é de que todos os casos serão analisados para perceber se têm, ou não, ligação àquele surto.

“O que nos preocupa no surto de Canterbury é o ritmo e a dimensão da propagação da doença, que são sem precedentes", defendeu o ministro Wes Streeting. “É por isso que estamos a ser tão proativos na disponibilização de antibióticos, porque são um tratamento eficaz, mas também a avançar com a vacinação a um ritmo e de uma forma que normalmente não adotaríamos.”

Na Universidade de Kent, há três dias que estão a ser administrados antibióticos aos estudantes, com o objetivo de conter as infeções.

Bebé vacinada em caso crítico

Também na região de Kent, uma bebé de 9 meses, identificada como Nala-Rose Fletcher, está hospitalizada em estado grave. Segundo os pais, citados pelo The Telegraph, a bebé contraiu a doença, apesar de estar vacinada.

No entanto, a UKHSA afirma que este caso não está relacionado com o surto de Canterbury, no mesmo condado. “A UKHSA tem conhecimento de uma bebé com infeção confirmada por meningococo do grupo B que, neste momento, não está ligado ao surto, mas continuará a investigar este caso.”

Nala-Rose adoeceu a 4 de março e os pais garantem não ter estado em Canterbury antes de a filha adoecer.

Todos os casos de Canterbury têm sido associados ao Club Chemistry e a jovens que o frequentaram nos dias 5, 6 ou 7 de março. O estabelecimento, entretanto, decidiu fechar por tempo indeterminado.

As autoridades de saúde têm apelado para que quem tenha estado no local nessas datas faça o tratamento com antibióticos.

Doente que viajou para França está “estável”

O doente que está hospitalizado em França com meningite está estável, segundo as autoridades francesas, e não foram registados outros casos da doença associados ao surto de Kent.

“Foram tomadas todas as medidas possíveis para limitar a propagação da infeção. As pessoas que estiveram em contacto de risco com o doente foram informadas e foi-lhes oferecido tratamento com antibióticos”, esclareceu um porta-voz do Ministério da Saúde francês.

