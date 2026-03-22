Autárquicas em França. Extrema-direita falha eleição em Marselha, socialistas vencem em Paris

Eleição presidencial é o próximo passo

Altos funcionários do RN rejeitaram sugestões de que a derrota do partido em Toulon mostre que tinha sido atingido um "teto de vidro" antes da eleição presidencial, dizendo que foram vencidos dezenas de distritos locais onde antes não tinha presença.

"O Rassemblement National e os seus candidatos conquistaram esta noite, nesta eleição municipal, o maior avanço de toda a sua história", disse o chefe do RN, Jordan Bardella.

O partido anti-imigração foi reeleito na cidade de Perpignan, no sul, na primeira volta, e também venceu cidades menores. Eric Ciotti, um ex-conservador que agora é aliado do RN, venceu em Nice no domingo, colocando a quinta maior cidade da França sob controlo da extrema-direita.

Mas o fracasso do RN em conquistar várias outras cidades maiores, e em particular Marselha, pode mostrar limites para a sua crescente popularidade.

Enquanto isso, com vitórias projetadas nas duas maiores cidades da França, o Partido Socialista, há muito enfraquecido nacionalmente, vê motivos para esperança.

"Paris será o coração da resistência" a qualquer união entre a direita tradicional e a extrema-direita, disse o vencedor socialista Gregoire após atravessar Paris de bicicleta – uma referência às políticas verdes da esquerda na capital francesa.

Políticos seniores da direita tradicional disseram que as eleições municipais mostraram que eles precisavam estar unidos para vencer – especialmente na eleição presidencial do próximo ano.

O ex-primeiro-ministro Édouard Philippe disse que foi reeleito prefeito de sua cidade no norte, Le Havre, impulsionando as suas esperanças de concorrer à presidência em 2027.

Philippe, um político de centro-direita que serviu como primeiro-ministro sob o centrista Macron, ajudou "havia motivos para ter esperança" nos valores da França e que os extremos podem ser vencidos.

Na segunda maior cidade, Marselha, o atual autarca, o socialista Benoit Payan, foi reeleito com pouco menos de 54% dos votos, segundo uma sondagem para a BFM TV, depois de um empate com a RN na primeira volta.

"Esta cidade, que alguns acreditavam perdida, mostrou o seu rosto mais belo, mostrou que era capaz de resistir", disse Payan. O Partido Socialista afirmou que também derrotou François Bayrou, um ex-primeiro-ministro de centro-direita de Macron, na cidade de Pau.

A extrema-esquerda França Insubmissa (LFI) parece destinado a vencer em Roubaix, uma cidade de quase 100.000 habitantes no norte da França, mostrou uma pesquisa Ifop-Fiducial para TF1, LCI e Sud Radio, uma boa notícia para um partido que até então não havia focado muito nas eleições locais. "Os partidos tradicionais estão perdendo terreno", disse Manuel Bompard, do LFI.