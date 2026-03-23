Guerra no Médio Oriente
“As crianças estão a desenhar por sobrevivência”. Portuguesa no Líbano ajuda a aliviar traumas da guerra
23 mar, 2026 - 09:20 • André Rodrigues
Ana Palma é atriz e chegou ao Líbano em finais de dezembro para desenvolver o projeto “Letters of Hope” com a Tiro Association for Arts. No início do mês, Israel intensificou os ataques ao sul do país e o cinema de Tiro tornou-se abrigo para acolher famílias deslocadas. "Corremos o risco de ficar sem água e sem comida nos próximos dias", admite. Mas garante não ter data para regressar a Portugal: "enquanto precisarem de mim, vou ficar por aqui".
“Vim para o Líbano no final de dezembro”, assim começa o testemunho à Renascença de Ana Palma, uma atriz portuguesa que vive o dia-a-dia da guerra no sul do país.
Ana integra o projeto “Letters of Hope” da Tiro Association for Arts, uma Organização Não-Governamental que trabalha com a comunidade.
“É um projeto artístico participativo e de capacitação direcionado à comunidade”, refere.
Mas a escalada de violência no início de março alterou os planos todos. Ou quase todos: “Quando se deu o ataque ao Líbano, a Tiro Association for Arts abriu as portas dos cinemas em Beirute, em Tripoli e aqui em Tiro. Estamos a proteger as pessoas e não vamos desistir”, assegura.
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Nos ateliers de desenho, a dor e o trauma traduzem-se no papel. As crianças “desenham casas, sorrisos, amigos, família, vida. No fundo, desenham tudo aquilo que perderam. Infelizmente, também desenham bombas, destruição e morte. Neste momento, as crianças estão a desenhar por sobrevivência.”
O objetivo, insiste Ana, é “que elas se expressem e reencontrem alegria e esperança no meio do caos”.
“São vidas em suspenso e nós não podemos permitir que estas crianças fiquem sem esperança”, sublinha, lembrando que “as crianças estão sem escola”.
No cinema-abrigo, os voluntários tentam que isso não aconteça: “Não iremos permitir que fiquem sem acesso a conhecimento.”
A rede cultural ligada à Tiro Association for Arts, que há anos reabilita salas históricas para uso comunitário, confirmou publicamente que transformou os seus espaços em abrigos para quem foge aos bombardeamentos.
“Estou a desenvolver workshops com as crianças alojadas no cinema e a colocar o meu conhecimento à sua disposição”, conta.
Inglês, desenho, movimento e teatro são as atividades que se têm mantido diariamente. “É a única forma que estas crianças agora têm de expressar a sua angústia, o seu medo.”
Ana Palma diz que a rotina diária é feita de sons de explosões e de mensagens de telemóvel enviadas pelas Forças de Defesa de Israel para que as populações saiam da região.
E quando tudo terminar? “Aí, o trabalho será fazer com que voltem a acreditar nas pessoas, a ter fé na humanidade”.
O apelo chega também a Portugal: “Contamos convosco para parar esta agressão injustificada a esta comunidade. Continuo a acreditar no meu país.”
Quanto a regressar, não há data. “Enquanto precisarem de mim, vou ficar por aqui.”
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Desde o início de março, as Nações Unidas contabilizam mais de um milhão de deslocados internos no Líbano. A escalada atingiu infraestruturas civis essenciais e colocou os serviços de saúde ainda mais pressionados.
Mais de 1.000 pessoas morreram. Pelo menos 120 são crianças.
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