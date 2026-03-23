“As crianças estão a desenhar por sobrevivência”. Portuguesa no Líbano ajuda a aliviar traumas da guerra

“Vim para o Líbano no final de dezembro”, assim começa o testemunho à Renascença de Ana Palma, uma atriz portuguesa que vive o dia-a-dia da guerra no sul do país. Ana integra o projeto “Letters of Hope” da Tiro Association for Arts, uma Organização Não-Governamental que trabalha com a comunidade. “É um projeto artístico participativo e de capacitação direcionado à comunidade”, refere. Mas a escalada de violência no início de março alterou os planos todos. Ou quase todos: “Quando se deu o ataque ao Líbano, a Tiro Association for Arts abriu as portas dos cinemas em Beirute, em Tripoli e aqui em Tiro. Estamos a proteger as pessoas e não vamos desistir”, assegura.

Nos ateliers de desenho, a dor e o trauma traduzem-se no papel. As crianças “desenham casas, sorrisos, amigos, família, vida. No fundo, desenham tudo aquilo que perderam. Infelizmente, também desenham bombas, destruição e morte. Neste momento, as crianças estão a desenhar por sobrevivência.” O objetivo, insiste Ana, é “que elas se expressem e reencontrem alegria e esperança no meio do caos”. “São vidas em suspenso e nós não podemos permitir que estas crianças fiquem sem esperança”, sublinha, lembrando que “as crianças estão sem escola”. No cinema-abrigo, os voluntários tentam que isso não aconteça: “Não iremos permitir que fiquem sem acesso a conhecimento.”

A rede cultural ligada à Tiro Association for Arts, que há anos reabilita salas históricas para uso comunitário, confirmou publicamente que transformou os seus espaços em abrigos para quem foge aos bombardeamentos.

“Estou a desenvolver workshops com as crianças alojadas no cinema e a colocar o meu conhecimento à sua disposição”, conta. Inglês, desenho, movimento e teatro são as atividades que se têm mantido diariamente. “É a única forma que estas crianças agora têm de expressar a sua angústia, o seu medo.” Ana Palma diz que a rotina diária é feita de sons de explosões e de mensagens de telemóvel enviadas pelas Forças de Defesa de Israel para que as populações saiam da região.

Lamentamos mas o seu browser deverá ser atualizado de forma a suportar esta funmcionalidade de audio. 0:00 / 0:00

E quando tudo terminar? “Aí, o trabalho será fazer com que voltem a acreditar nas pessoas, a ter fé na humanidade”. O apelo chega também a Portugal: “Contamos convosco para parar esta agressão injustificada a esta comunidade. Continuo a acreditar no meu país.” Quanto a regressar, não há data. “Enquanto precisarem de mim, vou ficar por aqui.”