Guerra no Médio Oriente

“As crianças estão a desenhar por sobrevivência”. Portuguesa no Líbano ajuda a aliviar traumas da guerra

23 mar, 2026 - 09:20 • André Rodrigues

Ana Palma é atriz e chegou ao Líbano em finais de dezembro para desenvolver o projeto “Letters of Hope” com a Tiro Association for Arts. No início do mês, Israel intensificou os ataques ao sul do país e o cinema de Tiro tornou-se abrigo para acolher famílias deslocadas. "Corremos o risco de ficar sem água e sem comida nos próximos dias", admite. Mas garante não ter data para regressar a Portugal: "enquanto precisarem de mim, vou ficar por aqui".

A+ / A-
“As crianças estão a desenhar por sobrevivência”. Portuguesa colabora em projeto para aliviar trauma de guerra no Líbano
Ouça as declarações de Ana Palma. Fotos: Tiro Association for Arts/DR

“Vim para o Líbano no final de dezembro”, assim começa o testemunho à Renascença de Ana Palma, uma atriz portuguesa que vive o dia-a-dia da guerra no sul do país.

Ana integra o projeto “Letters of Hope” da Tiro Association for Arts, uma Organização Não-Governamental que trabalha com a comunidade.

“É um projeto artístico participativo e de capacitação direcionado à comunidade”, refere.

Mas a escalada de violência no início de março alterou os planos todos. Ou quase todos: “Quando se deu o ataque ao Líbano, a Tiro Association for Arts abriu as portas dos cinemas em Beirute, em Tripoli e aqui em Tiro. Estamos a proteger as pessoas e não vamos desistir”, assegura.

Israel avança com ofensiva prolongada contra o Hezbollah no sul do Líbano

Guerra no Médio Oriente

Israel avança com ofensiva prolongada contra o Hezbollah no sul do Líbano

Nos últimos dias, a ofensiva israelita no Líbano j(...)

Nos ateliers de desenho, a dor e o trauma traduzem-se no papel. As crianças “desenham casas, sorrisos, amigos, família, vida. No fundo, desenham tudo aquilo que perderam. Infelizmente, também desenham bombas, destruição e morte. Neste momento, as crianças estão a desenhar por sobrevivência.”

O objetivo, insiste Ana, é “que elas se expressem e reencontrem alegria e esperança no meio do caos”.

“São vidas em suspenso e nós não podemos permitir que estas crianças fiquem sem esperança”, sublinha, lembrando que “as crianças estão sem escola”.

No cinema-abrigo, os voluntários tentam que isso não aconteça: “Não iremos permitir que fiquem sem acesso a conhecimento.”

Guerra no Líbano. Projeto Letters of Hope da Tiro Association for Arts. Foto: Tiro Association for Arts
Guerra no Líbano. Projeto Letters of Hope da Tiro Association for Arts. Foto: Tiro Association for Arts
Guerra no Líbano. Projeto Letters of Hope da Tiro Association for Arts. Foto: Tiro Association for Arts
Guerra no Líbano. Projeto Letters of Hope da Tiro Association for Arts. Foto: Tiro Association for Arts
Guerra no Líbano. Projeto Letters of Hope da Tiro Association for Arts. Foto: Tiro Association for Arts
Guerra no Líbano. Projeto Letters of Hope da Tiro Association for Arts. Foto: Tiro Association for Arts

A rede cultural ligada à Tiro Association for Arts, que há anos reabilita salas históricas para uso comunitário, confirmou publicamente que transformou os seus espaços em abrigos para quem foge aos bombardeamentos.

“Estou a desenvolver workshops com as crianças alojadas no cinema e a colocar o meu conhecimento à sua disposição”, conta.

Inglês, desenho, movimento e teatro são as atividades que se têm mantido diariamente. “É a única forma que estas crianças agora têm de expressar a sua angústia, o seu medo.

Ana Palma diz que a rotina diária é feita de sons de explosões e de mensagens de telemóvel enviadas pelas Forças de Defesa de Israel para que as populações saiam da região.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

E quando tudo terminar? “Aí, o trabalho será fazer com que voltem a acreditar nas pessoas, a ter fé na humanidade”.

O apelo chega também a Portugal: “Contamos convosco para parar esta agressão injustificada a esta comunidade. Continuo a acreditar no meu país.”

Quanto a regressar, não há data. “Enquanto precisarem de mim, vou ficar por aqui.”

Irão fala em morte de 210 crianças desde o início da guerra

Médio Oriente

Irão fala em morte de 210 crianças desde o início da guerra

Autoridades iranianas estimam danos em pelo menos (...)

Desde o início de março, as Nações Unidas contabilizam mais de um milhão de deslocados internos no Líbano. A escalada atingiu infraestruturas civis essenciais e colocou os serviços de saúde ainda mais pressionados.

Mais de 1.000 pessoas morreram. Pelo menos 120 são crianças.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda