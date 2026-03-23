Médio Oriente
Trump insiste que Irão quer um acordo, mas não está a negociar com o líder supremo
23 mar, 2026 - 14:55 • Ana Kotowicz
Presidente Trump diz estar a negociar com uma pessoa de alto nível. "Não se esqueçam: eliminamos a primeira, a segunda e, em grande parte, a terceira fase da liderança."
(Em atualização)
A fazer fé nas palavras de Donald Trump, o cenário no Médio Oriente é este: as negociações entre Estados Unidos e Irão estão a acontecer. Teerão quer um acordo. E foi o lado iraniano que encontrou em contacto com a administração Trump para conversar.
Haverá mesmo 15 pontos de acordo entre os dois Estados, Israel "ficará muito satisfeito" com os resultados e o Teerão terá concordado em não possuir armas nucleares — e esta renúncia faz parte dos "pontos um, dois e três" do acordo. Esta é a versão dos factos apresentada pelo Presidente norte-americano aos jornalistas, esta segunda-feira, na Florida.
Apesar da insistência do Presidente norte-americano neste relato, a imprensa ligada à Guarda Revolucionária do Irão tem desmentido a existência de conversações. Oficialmente, Teerão ainda não se pronunciou sobre o tema.
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Ainda assim, Trump insiste que o Irão quer “muito” chegar a acordo e garante estar em conversações com alguém de muito alto nível. “Ainda existem alguns líderes. Estamos a lidar com o homem que eu acredito ser o líder e o mais respeitado.”
Com Mojtaba Khamenei, perguntaram os jornalistas? "Não, não com o líder supremo", respondeu Trump que confessa não saber se ele está sequer vivo. “Não tivemos notícias do filho. De vez em quando aparece alguma declaração, mas não sabemos se ele está vivo.”
As declarações de Donald Trump acontecem poucas horas depois de o Presidente norte-americano ter anunciado uma paragem de cinco dias nos ataques a Teerão. E estas foram proferidas (ou melhor, escritas nas redes sociais) depois de o regime iraniano ter ameaçado bloquear todo o Golfo Pérsico se a sua costa for atacada.
Essa ameaça, feita segunda-feira pelo Conselho de Defesa do Irão, surge depois de os Estados Unidos avançarem com a hipótese de ocupar ou bloquear a ilha de Kharg, infraestrutura crucial para as exportações de petróleo do Irão e de imporem um prazo de 48 horas para o desbloqueio do Estreito de Ormuz (que terminava esta segunda-feira).
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No domingo, dia em que terão começado as primeiras conversas, a reunião prolongou-se pela noite fora. Esta segunda-feira deverá haver nova ronda, mas por telefone. “Eles [Irão] querem muito fazer um acordo. Nós também gostaríamos. Vamos voltar a falar hoje [segunda-feira], provavelmente por telefone, porque é muito difícil para eles deslocarem-se”, afirmou.
Além do Irão, também há contactos com Telavive. “Acho que Israel ficará muito satisfeito. Isto será paz para Israel — uma paz duradoura, garantida, se isto acontecer”, argumentou Trump.
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