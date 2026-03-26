De ex-polícia a suspeito de duplo homicídio: quem é Cédric Prizzon, detido em Portugal?

Um cidadão francês de 42 anos, antigo polícia e ex-jogador de râguebi, foi detido em Portugal e é o principal suspeito da morte de duas mulheres, encontradas enterradas na Serra da Nogueira, em Bragança. As vítimas, Audrey Cavalié, de 40 anos, e Angela Legobien-Cadillac, de 26, estavam desaparecidas desde 20 de março, em França, e eram, respetivamente, a ex-companheira e a atual companheira de Cédric Prizzon.

A detenção ocorreu na noite de 24 de março, durante uma operação de rotina da GNR na Mêda. No veículo seguiam também os dois filhos menores do suspeito, que foram encontrados em segurança. O caso, que envolve autoridades portuguesas e francesas, expõe o percurso de um homem descrito como instável, com um passado marcado por episódios de conflito, problemas disciplinares e antecedentes criminais.

Quem é o suspeito?

Cédric Prizzon, de 42 anos, é um ex-polícia francês natural da região de Haute-Garonne, conhecido entre colegas e no meio desportivo pela alcunha de “Veado”. Antes de se tornar suspeito de crimes graves, teve uma vida aparentemente estruturada: trabalhou como agente policial em Toulouse, numa zona considerada tranquila, e destacou-se como jogador de râguebi.

No plano desportivo, chegou a ser visto como um atleta promissor. Com cerca de 1,80 metros e 95 quilos, jogava no Olympique XIII e chegou a ser chamado às seleções jovens francesas, sendo descrito como combativo e fisicamente imponente. Em 2011, a sua contratação pelo clube Villefranche-de-Rouergue foi considerada de grande valor.

No entanto, segundo a imprensa francesa, paralelamente a este percurso, começaram a surgir sinais de instabilidade. Durante a carreira policial, acumulou problemas disciplinares que levaram à sua transferência de Toulouse para Paris e, posteriormente, para Aveyron. Chegou a ser ouvido pela Inspeção-Geral da polícia francesa em várias ocasiões, o que evidencia um histórico profissional conturbado.

Que tipo de comportamento apresentava?

Ao longo dos anos, Cédric Prizzon revelou um padrão de comportamento instável e conflituoso, tanto na vida pessoal como profissional. Nas redes sociais, construía uma narrativa em que se apresentava como um pai injustiçado, acusando o sistema judicial francês de corrupção e a ex-companheira de colocar o filho em perigo.

Participou inclusivamente em protestos públicos e numa greve de fome, em 2023, juntamente com outros pais que alegavam ter sido prejudicados em processos de regulação parental. Nessas intervenções, denunciava alegadas pressões exercidas sobre o filho e criticava duramente as autoridades judiciais.

Este discurso público contrastava com o seu historial judicial, que incluía condenações por sequestro de menor e assédio à ex-companheira, além de um episódio em 2021 em que levou o filho para Espanha sem autorização, permanecendo lá durante várias semanas.