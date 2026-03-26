Espanha
Eutanásia: quem é Noelia Castillo e porque quer morrer?
26 mar, 2026 - 15:55 • Olímpia Mairos
Jovem espanhola de 25 anos é eutanasiada esta quinta-feira, após dois anos de batalha judicial. Caso reacende debate sobre morte assistida e gera críticas da Igreja Católica.
A espanhola Noelia Castillo, de 25 anos, vê esta quinta-feira cumprido o pedido de morte assistida, depois de um processo judicial longo e complexo que dividiu a família, mobilizou tribunais e envolveu várias avaliações médicas.
O caso, que ganhou destaque mediático em Espanha, volta a colocar no centro do debate a questão da eutanásia e os seus limites legais, éticos e sociais.
Quem é Noelia Castillo?
A história de vida de Noelia Castillo é marcada por um percurso de instabilidade familiar, ausência de apoio e institucionalização precoce.
Desde os 13 anos, viveu sob tutela da Generalitat da Catalunha, passando por instituições religiosas e centros de acolhimento. A falta de um ambiente familiar estável e os conflitos no seio da família deixaram marcas profundas no seu desenvolvimento pessoal.
O que aconteceu em 2022?
O momento decisivo ocorreu em 2022. Numa das instituições onde residia, Noelia foi vítima de uma agressão sexual coletiva, perpetrada por indivíduos ligados ao mesmo sistema que deveria protegê-la.
O impacto psicológico foi devastador. Pouco tempo depois, numa tentativa de pôr fim ao sofrimento, a jovem atirou-se do 5.º andar de um prédio.
Sobreviveu, mas ficou com lesões irreversíveis na coluna, que resultaram em paraplegia total da cintura para baixo, além de dores físicas crónicas que passaram a fazer parte do seu quotidiano.
Porque pediu a eutanásia?
Após o episódio, Noelia passou a viver com um quadro de sofrimento persistente, tanto físico como psicológico.
A jovem considera que a sua condição é “grave, crónica e incapacitante”, sublinhando que o trauma emocional decorrente da agressão sexual teve um peso determinante na sua decisão.
Numa entrevista à televisão espanhola Antena 3, emitida esta semana, afirmou: “Tinha esta ideia muito clara desde o início.”
O pedido foi aceite de imediato?
Não. O processo foi longo e marcado por forte contestação familiar, sobretudo por parte do pai, que sempre se opôs à decisão da filha.
Com o apoio da organização ultraconservadora Advogados Cristãos, o pai recorreu a diferentes instâncias judiciais, numa tentativa de travar a eutanásia.
Apesar disso, após avaliação clínica e legal, o pedido foi autorizado em julho de 2024, com base na legislação espanhola que regula a morte medicamente assistida.
O que decidiu o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos?
O último obstáculo jurídico foi ultrapassado esta semana, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) rejeitou o recurso apresentado em nome do pai.
Esta decisão abriu caminho à realização do procedimento, encerrando um processo judicial que se prolongou por cerca de um ano e oito meses.
Como será feita a eutanásia?
A eutanásia decorre no Hospital Sant Camil, em Barcelona, seguindo o protocolo médico previsto na lei espanhola.
O procedimento terá uma duração aproximada de 15 minutos e envolve a administração de três fármacos, garantindo uma morte assistida sem dor e considerada clinicamente digna.
A família vai estar presente?
Apesar de poder escolher estar acompanhada, Noelia pediu expressamente que os pais não estejam presentes durante o procedimento, devido ao conflito gerado em torno da sua decisão.
Qual é a posição da Igreja Católica?
O presidente da Conferência Episcopal Espanhola, D. Luis Argüello, criticou a decisão e deixou uma mensagem nas redes sociais
“Se tirar uma vida é a solução para os problemas, então tudo é permitido. Um médico não pode ser o executor de uma sentença de morte, por mais legal, empoderado ou compassivo que isso possa parecer. Oremos por Noelia; o seu sofrimento é de partir o coração, mas o seu verdadeiro alívio não é o suicídio”, escreveu.
O arcebispo de Valladolid alertou ainda para o risco de se normalizar a morte como resposta ao sofrimento humano, defendendo uma abordagem centrada no acompanhamento e no cuidado.
Em comunicado, a Conferência Episcopal Espanhola, manifesta uma posição crítica em relação à eutanásia, enquadrando o caso de Noelia num contexto mais amplo de sofrimento humano e responsabilidade social.
Na nota divulgada após o Dia da Vida, celebrado na Solenidade da Encarnação do Senhor sob o lema “Vida, um dom inviolável”, os bispos afirmam acompanhar com “profunda dor” a situação da jovem de 25 anos.
Para a Igreja, a história de Noelia não pode ser analisada apenas à luz da autonomia individual, devendo ter em conta fatores como o sofrimento psicológico, a solidão e o desespero.
Os bispos sublinham que a eutanásia e o suicídio assistido “não são um ato médico”, mas sim “uma rutura deliberada do vínculo de cuidado”, considerando que representam uma “derrota social” quando apresentados como resposta ao sofrimento humano.
Neste caso concreto, defendem, não está em causa uma doença terminal, mas sim “feridas profundas que exigem atenção, tratamento e esperança”.
A Igreja reafirma ainda que a dignidade da pessoa humana não depende do estado de saúde, da perceção individual da vida ou do grau de autonomia, sendo um valor intrínseco que deve ser sempre protegido.
Por isso, sustenta que a resposta ao sofrimento deve passar por proximidade, acompanhamento e cuidados adequados, e não pela antecipação da morte.
A Conferência Episcopal expressa também proximidade para com Noelia e a sua família, garantindo orações e apoio, e apelando a uma sociedade mais capaz de cuidar dos mais vulneráveis.
Os bispos defendem o reforço dos recursos de apoio psicológico, do acompanhamento humano e das redes de suporte, alertando para a necessidade de evitar que pessoas em sofrimento extremo se sintam abandonadas.
“Quando a vida dói, a resposta não pode ser encurtar o caminho, mas sim percorrê-lo juntos”, sublinham, defendendo uma sociedade em que ninguém se sinta sozinho ou descartado.