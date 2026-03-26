Eutanásia: quem é Noelia Castillo e porque quer morrer?

A espanhola Noelia Castillo, de 25 anos, vê esta quinta-feira cumprido o pedido de morte assistida, depois de um processo judicial longo e complexo que dividiu a família, mobilizou tribunais e envolveu várias avaliações médicas.

O caso, que ganhou destaque mediático em Espanha, volta a colocar no centro do debate a questão da eutanásia e os seus limites legais, éticos e sociais.

Quem é Noelia Castillo?

A história de vida de Noelia Castillo é marcada por um percurso de instabilidade familiar, ausência de apoio e institucionalização precoce.

Desde os 13 anos, viveu sob tutela da Generalitat da Catalunha, passando por instituições religiosas e centros de acolhimento. A falta de um ambiente familiar estável e os conflitos no seio da família deixaram marcas profundas no seu desenvolvimento pessoal.

O que aconteceu em 2022?

O momento decisivo ocorreu em 2022. Numa das instituições onde residia, Noelia foi vítima de uma agressão sexual coletiva, perpetrada por indivíduos ligados ao mesmo sistema que deveria protegê-la.

O impacto psicológico foi devastador. Pouco tempo depois, numa tentativa de pôr fim ao sofrimento, a jovem atirou-se do 5.º andar de um prédio.

Sobreviveu, mas ficou com lesões irreversíveis na coluna, que resultaram em paraplegia total da cintura para baixo, além de dores físicas crónicas que passaram a fazer parte do seu quotidiano.

Porque pediu a eutanásia?

Após o episódio, Noelia passou a viver com um quadro de sofrimento persistente, tanto físico como psicológico.

A jovem considera que a sua condição é “grave, crónica e incapacitante”, sublinhando que o trauma emocional decorrente da agressão sexual teve um peso determinante na sua decisão.

Numa entrevista à televisão espanhola Antena 3, emitida esta semana, afirmou: “Tinha esta ideia muito clara desde o início.”

O pedido foi aceite de imediato?

Não. O processo foi longo e marcado por forte contestação familiar, sobretudo por parte do pai, que sempre se opôs à decisão da filha.

Com o apoio da organização ultraconservadora Advogados Cristãos, o pai recorreu a diferentes instâncias judiciais, numa tentativa de travar a eutanásia.

Apesar disso, após avaliação clínica e legal, o pedido foi autorizado em julho de 2024, com base na legislação espanhola que regula a morte medicamente assistida.

O que decidiu o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos?

O último obstáculo jurídico foi ultrapassado esta semana, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) rejeitou o recurso apresentado em nome do pai.

Esta decisão abriu caminho à realização do procedimento, encerrando um processo judicial que se prolongou por cerca de um ano e oito meses.

Como será feita a eutanásia?

A eutanásia decorre no Hospital Sant Camil, em Barcelona, seguindo o protocolo médico previsto na lei espanhola.

O procedimento terá uma duração aproximada de 15 minutos e envolve a administração de três fármacos, garantindo uma morte assistida sem dor e considerada clinicamente digna.

A família vai estar presente?

Apesar de poder escolher estar acompanhada, Noelia pediu expressamente que os pais não estejam presentes durante o procedimento, devido ao conflito gerado em torno da sua decisão.

Qual é a posição da Igreja Católica?

O presidente da Conferência Episcopal Espanhola, D. Luis Argüello, criticou a decisão e deixou uma mensagem nas redes sociais

“Se tirar uma vida é a solução para os problemas, então tudo é permitido. Um médico não pode ser o executor de uma sentença de morte, por mais legal, empoderado ou compassivo que isso possa parecer. Oremos por Noelia; o seu sofrimento é de partir o coração, mas o seu verdadeiro alívio não é o suicídio”, escreveu.

O arcebispo de Valladolid alertou ainda para o risco de se normalizar a morte como resposta ao sofrimento humano, defendendo uma abordagem centrada no acompanhamento e no cuidado.