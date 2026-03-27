Israel mata mais um comandante do Irão. Quem e quantos são os líderes já assassinados?

Licença para matar. A ordem de Israel é transparente: “Ninguém no Irão tem imunidade, e todos estão na mira”. As palavras foram proferidas pelo ministro da Defesa, Israel Katz, no dia em anunciou a morte de uma das mais importantes figuras do regime iraniano: Esmaeil Khatib que, desde 2021, chefiava os serviços secretos de Teerão. Nesse dia, 18 de março, a lista com as mortes confirmadas já tinha 33 nomes de figuras de topo do regime iraniano, incluindo um antigo Presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ali Khamenei, o Líder Supremo do Irão, foi morto logo no primeiro dia de ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel, a 28 de fevereiro. O seu braço direito, Ali Larijani — que muitos analistas apontavam como o líder de facto no Irão — foi assassinado na véspera da morte do ministro da Informação, Esmaeil Khatib, um radical islâmico, com ligações à Guarda Revolucionária do Irão. Larijani, extremamente poderoso dentro do regime, era um dos mais próximos conselheiros de Khamenei. Teve uma longa carreira política e era, à data da morte, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, um órgão estratégico que, além de definir as políticas de Defesa e de Segurança, tem a obrigação de preservar a Revolução Islâmica.

40 anos de Khamenei. O poder absoluto e a luta eterna contra o Ocidente

A lista continua: entres os mortos estão o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante que liderava o ramo terrestre da Guarda Revolucionária ou o ministro da Defesa. Esta quinta-feira, a lista — que terá mais de 40 nomes, a maioria já confirmada — cresceu. E com um nome de peso: Israel assassinou Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, que é apontado como a mente por trás da estratégia do fecho do Estreito de Ormuz. Voltemos às palavras de Israel Katz de 18 de março: “O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e eu autorizamos as Forças de Defesa de Israel a alvejar qualquer alto funcionário iraniano para o qual surja uma oportunidade operacional e de inteligência, sem a necessidade de aprovação adicional.” Com esta decisão, Telavive retira um passo (e a pressão) antes de premir no gatilho: deixa de ser preciso ter luz verde do poder político para assassinar líderes iranianos. Irão não depende de uma pessoa, diz Araqchi A 9 de março, Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, torna-se sucessor do pai como Líder Supremo do Irão. Foi escolhido com base nos conselhos de Khamenei pai. O seu substituto deveria “ser odiado pelo inimigo”. A escolha é também sinal de que a linha dura se mantém no poder no Irão. A 24 de março, o lugar de Larijani — visto como pragmático e um conservador moderado —, foi ocupado por Mohammad Baqer Zolqadr, uma figura da linha dura da Guarda Revolucionária, onde foi comandante.