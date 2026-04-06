Eleições na Hungria
Jovens ponderam abandonar Hungria se Orbán for reeleito
06 abr, 2026 - 13:20 • Reuters
O Fidesz, originalmente lançado como um movimento juvenil de oposição durante a Guerra Fria, é atualmente apoiado por apenas 8% dos eleitores entre os 18 e os 29 anos.
À medida que a Hungria se aproxima de uma eleição decisiva, os eleitores que chegaram à idade adulta sob o primeiro-ministro Viktor Orbán tornaram-se um grupo chave que impulsiona o apoio à oposição, com alguns a afirmarem que irão abandonar o país se o veterano líder for reeleito no próximo domingo.
Com 62 anos, o nacionalista eurocético enfrenta a maior ameaça ao seu domínio de 16 anos no poder, com a maioria das sondagens a mostrar o rival de centro-direita Peter Magyar e o seu Partido Tisza a caminho de o derrotar nas eleições de domingo.
O Magyar, de 45 anos, conhecedor dos média, está a revelar-se uma alternativa atraente para muitos eleitores mais jovens desiludidos com o partido de direita Fidesz de Orban, dizem sociólogos e sondagens.
"O pensamento do Fidesz já não compreende os jovens", refere à Reuters Daniel Oross.
Os estudantes universitários a tempo inteiro são um grupo demográfico especialmente importante, com este especialista a salientar que, se votassem em bloco, poderiam elevar um partido acima do limiar parlamentar de 5%.
Há mais emigrantes a votar
O número de emigrantes húngaros aumentou acentuadamente desde a invasão russa da vizinha Ucrânia em 2022, que teve um impacto particularmente negativo na economia húngara e desencadeou o maior surto inflacionário da União Europeia.
Inquéritos da UE mostram que a maioria dos migrantes em idade ativa tem idades entre os 20 e os 34 anos e, embora muitos regressem, o saldo é negativo, motivado em parte pelo que os sociólogos dizem ser a falta de perspetivas na Hungria, um dos membros mais pobres do bloco.
Embora questões como a falta de habitação acessível afetem os jovens em toda a Europa, muitas outras são locais, como a corrupção ou a qualidade da educação na Hungria, que desencadeou vários protestos desde a reeleição de Orbán em 2022.
Para alguns, como Tamara Pohly, de 18 anos, a eleição de domingo será um momento decisivo.
"Não gostaria de viver num país onde as pessoas que votam no Fidesz ou defendem os valores do Fidesz sejam maioria", disse a jovem num café ao ar livre em Budapeste, à Reuters.
Pohly, que já participou em vários comícios estudantis contra Orbán, quer tornar-se designer industrial e diz que se mudará para o estrangeiro após se formar se ele continuar no poder.
Orbán procura o voto jovem
Orban eliminou o imposto sobre o rendimento para menores de 25 anos e lançou um esquema de empréstimos hipotecários subsidiados a 3% para ajudar compradores de primeira viagem a entrar na escada da habitação, em meio à maior subida dos preços das casas na UE sob o seu governo.
"Mesmo à sombra da guerra, a Hungria fez tudo pelos jovens húngaros para que possam ter uma vida bem-sucedida e independente", disse Orbán numa paragem de campanha na cidade húngara de Szentes, no sul do país.
Mas a sua frustração por vezes transbordou, rotulando a oposição dos jovens à sua liderança como uma "rebelião falsa" ou dizendo-lhes que deviam agradecer pelas medidas que o seu governo tomou para os apoiar.
O Fidesz, originalmente lançado como um movimento juvenil de oposição durante a Guerra Fria, é atualmente apoiado por apenas 8% dos eleitores entre os 18 e os 29 anos, segundo um inquérito mediano, ou 22% na faixa etária mais ampla dos 18 aos 39 anos, segundo a Zavecz Research.
O líder da oposição, Magyar, prometeu desbloquear milhares de milhões de euros para a Hungria, suspensos pela UE, devido ao que esta considera a erosão das liberdades democráticas por Orbán. Magyar diz que quer usar os fundos em parte para impulsionar a educação e a habitação acessível, preocupações fundamentais para os eleitores mais jovens.
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"Velhos rabugentos"
Zsolt Istvan Zoldi, 21 anos, apoiante da extrema-direita Nossa Pátria, que pode definir quem fica no poder se entrar no parlamento, não tem planos de sair da Hungria, mas também quer mudança.
"Entre os jovens, o Fidesz é visto como um grupo de velhos rabugentos, corruptos e resistentes", disse Zoldi após uma sessão de treino de kickboxing.
Zoldi disse estar mais preocupado com o estado "catastrófico" dos serviços públicos, corrupção e a dominação de Orbán nos média tradicionais.
O Nossa Pátria quer expandir os dormitórios universitários, lançar um programa de construção de habitação para arrendamento e reduzir a burocracia para ajudar as start-ups e desencorajar os jovens a emigrar.
No entanto, nem todos os jovens são contra Orbán. Gergo Farkas, de 18 anos, elogia a experiência do líder veterano, aperfeiçoada por múltiplas crises, os seus fortes laços com líderes mundiais e o apoio aos valores cristãos tradicionais.
"Ele é um verdadeiro líder húngaro", disse Farkas num comício de Orbán, na cidade ocidental de Szombathely, acrescentando que qualquer pessoa que estivesse a planear deixar a Hungria por motivos políticos era, na prática, culpado de "traição".
"Um verdadeiro húngaro não deve sair por causa de qualquer governo", afirmou. "Teremos outra eleição daqui a quatro anos e depois podes tentar outra vez", reiterou.
A Hungria vai a votos este domingo, a 12 de abril.