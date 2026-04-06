Jovens ponderam abandonar Hungria se Orbán for reeleito

À medida que a Hungria se aproxima de uma eleição decisiva, os eleitores que chegaram à idade adulta sob o primeiro-ministro Viktor Orbán tornaram-se um grupo chave que impulsiona o apoio à oposição, com alguns a afirmarem que irão abandonar o país se o veterano líder for reeleito no próximo domingo.

Com 62 anos, o nacionalista eurocético enfrenta a maior ameaça ao seu domínio de 16 anos no poder, com a maioria das sondagens a mostrar o rival de centro-direita Peter Magyar e o seu Partido Tisza a caminho de o derrotar nas eleições de domingo.

O Magyar, de 45 anos, conhecedor dos média, está a revelar-se uma alternativa atraente para muitos eleitores mais jovens desiludidos com o partido de direita Fidesz de Orban, dizem sociólogos e sondagens.

"O pensamento do Fidesz já não compreende os jovens", refere à Reuters Daniel Oross.

Os estudantes universitários a tempo inteiro são um grupo demográfico especialmente importante, com este especialista a salientar que, se votassem em bloco, poderiam elevar um partido acima do limiar parlamentar de 5%.

Há mais emigrantes a votar

O número de emigrantes húngaros aumentou acentuadamente desde a invasão russa da vizinha Ucrânia em 2022, que teve um impacto particularmente negativo na economia húngara e desencadeou o maior surto inflacionário da União Europeia.

Inquéritos da UE mostram que a maioria dos migrantes em idade ativa tem idades entre os 20 e os 34 anos e, embora muitos regressem, o saldo é negativo, motivado em parte pelo que os sociólogos dizem ser a falta de perspetivas na Hungria, um dos membros mais pobres do bloco.

Embora questões como a falta de habitação acessível afetem os jovens em toda a Europa, muitas outras são locais, como a corrupção ou a qualidade da educação na Hungria, que desencadeou vários protestos desde a reeleição de Orbán em 2022.

Para alguns, como Tamara Pohly, de 18 anos, a eleição de domingo será um momento decisivo.

"Não gostaria de viver num país onde as pessoas que votam no Fidesz ou defendem os valores do Fidesz sejam maioria", disse a jovem num café ao ar livre em Budapeste, à Reuters.

Pohly, que já participou em vários comícios estudantis contra Orbán, quer tornar-se designer industrial e diz que se mudará para o estrangeiro após se formar se ele continuar no poder.