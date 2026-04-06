O que comem os astronautas da Artemis II? Entre macarrão e feijão verde, há 189 alimentos a bordo

Como é que a tripulação da nave Orion se alimenta e o que comem? Como foi escolhido o menu? E como é que preparam a comida? Estas são algumas das grandes questões colocadas por quem segue, da Terra, a missão da Artemis II, que está a levar quatro astronautas até à órbita da Lua.

A comida a bordo da nave espacial da NASA foi cuidadosamente escolhida e testada em laboratório durante semanas e tem em atenção os gostos dos quatro astronautas. Ao mesmo tempo, conjuga as necessidades nutricionais e de hidratação dos alimentos, garantindo condições de segurança alimentar e da nave, sendo fáceis de preparar e consumir.

O que estão a comer os astronautas na missão?

Ao todo, são 189 os tipos diferentes de comida, bebida, molhos e produtos a bordo da nave Orion, entre (muitas) tortilhas, chocolate, café, manteiga de amendoim ou couve-flor. Esta segunda-feira, Christina Koch, Jeremy Hansen e Reid Wiseman mostraram um pouco do que andam a comer, numa conversa por vídeo com jovens.

Entre as bebidas estão:

43 doses de café;

Chá verde;

Batido de manga e pêssego;

Bebida de chocolate;

Bebida de baunilha;

Bebida de morango;

Limonada;

Cidra de maçã;

Sumo de ananás;

Entre as comidas estão:

58 tortilhas;

Pão de trigo;

Quiche de vegetais;

Salsichas;

Cuscuz com noz;

Salada de manga;

Granola com mirtilos;

Amêndoas;

Cajus;

Peito de vaca [equivalente português à pá] em churrasco;

Brócolos gratinados;

Feijão verde com picante;

Macarrão com queijo;

Salada de fruta tropical;

Abóbora butternut;

Couve-flor;

Entre os molhos e temperos no menu há:

Xarope de maçã;

Creme de barrar de chocolate;

Manteiga de amendoim;

Molho picante;

Mostarda picante;

Compota de morango;

Mel;

Canela;

Manteiga de amêndoa;

Quem escolheu o menu?

A escolha do menu começou muito antes da missão de dez dias. No laboratório do Sistema de Alimentação Espacial Johnson, em Houston, os quatro astronautas testaram e acompanharam a escolha do menu durante semanas para garantir que a comida mantenha o sabor, ao mesmo tempo que é segura para ter a bordo.

A tripulação provou e avaliou cada um dos alimentos a bordo durante os testes pré-voo e o menu final foi definido muito antes do lançamento da nave Orion.

Na missão não há alimentos frescos a bordo, já que a Orion não tem sistemas de refrigeração nem capacidade de carregamento.

Todos os alimentos devem ser, por isso, fáceis de preparar e de consumir em microgravidade e foram escolhidos de maneira a garantir estabilidade, evitar migalhas e, claro, que se espalhem partículas.