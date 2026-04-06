Espaço

O que comem os astronautas da Artemis II? Entre macarrão e feijão verde, há 189 alimentos a bordo

06 abr, 2026 - 14:56 • Diogo Camilo , João Pedro Quesado (vídeo)

Tripulação tem horários definidos para o pequeno-almoço, o almoço e o jantar e só tem direito a duas bebidas por dia. Pela primeira vez em missões à Lua da NASA, há uma casa de banho que tem o nome pomposo de Sistema Universal de Gestão de Resíduos.

A+ / A-
Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua
Veja o vídeo.

Como é que a tripulação da nave Orion se alimenta e o que comem? Como foi escolhido o menu? E como é que preparam a comida? Estas são algumas das grandes questões colocadas por quem segue, da Terra, a missão da Artemis II, que está a levar quatro astronautas até à órbita da Lua.

A comida a bordo da nave espacial da NASA foi cuidadosamente escolhida e testada em laboratório durante semanas e tem em atenção os gostos dos quatro astronautas. Ao mesmo tempo, conjuga as necessidades nutricionais e de hidratação dos alimentos, garantindo condições de segurança alimentar e da nave, sendo fáceis de preparar e consumir.

O que estão a comer os astronautas na missão?

Ao todo, são 189 os tipos diferentes de comida, bebida, molhos e produtos a bordo da nave Orion, entre (muitas) tortilhas, chocolate, café, manteiga de amendoim ou couve-flor. Esta segunda-feira, Christina Koch, Jeremy Hansen e Reid Wiseman mostraram um pouco do que andam a comer, numa conversa por vídeo com jovens.

Entre as bebidas estão:

  • 43 doses de café;
  • Chá verde;
  • Batido de manga e pêssego;
  • Bebida de chocolate;
  • Bebida de baunilha;
  • Bebida de morango;
  • Limonada;
  • Cidra de maçã;
  • Sumo de ananás;

Entre as comidas estão:

  • 58 tortilhas;
  • Pão de trigo;
  • Quiche de vegetais;
  • Salsichas;
  • Cuscuz com noz;
  • Salada de manga;
  • Granola com mirtilos;
  • Amêndoas;
  • Cajus;
  • Peito de vaca [equivalente português à pá] em churrasco;
  • Brócolos gratinados;
  • Feijão verde com picante;
  • Macarrão com queijo;
  • Salada de fruta tropical;
  • Abóbora butternut;
  • Couve-flor;

Entre os molhos e temperos no menu há:

  • Xarope de maçã;
  • Creme de barrar de chocolate;
  • Manteiga de amendoim;
  • Molho picante;
  • Mostarda picante;
  • Compota de morango;
  • Mel;
  • Canela;
  • Manteiga de amêndoa;

Quem escolheu o menu?

A escolha do menu começou muito antes da missão de dez dias. No laboratório do Sistema de Alimentação Espacial Johnson, em Houston, os quatro astronautas testaram e acompanharam a escolha do menu durante semanas para garantir que a comida mantenha o sabor, ao mesmo tempo que é segura para ter a bordo.

A tripulação provou e avaliou cada um dos alimentos a bordo durante os testes pré-voo e o menu final foi definido muito antes do lançamento da nave Orion.

Na missão não há alimentos frescos a bordo, já que a Orion não tem sistemas de refrigeração nem capacidade de carregamento.

Todos os alimentos devem ser, por isso, fáceis de preparar e de consumir em microgravidade e foram escolhidos de maneira a garantir estabilidade, evitar migalhas e, claro, que se espalhem partículas.


Há horas de refeição a bordo?

Com exceção para o dia de lançamento e de reentrada na Terra, os astronautas têm horários definidos para o pequeno-almoço, o almoço e o jantar.

Cada astronauta tem direito a duas bebidas por dia, que pode incluir café. As opções de bebida são limitadas por motivos de peso, que também condicionou a quantidade de comida e bebida que é transportada a bordo.

Como é que a comida é preparada a bordo?

A comida a bordo do Orion está pronta a comer, é reidratável, termoestabilizada ou irradiada.

Os alimentos e bebidas (na sua maioria) estão desidratados e são depois reidratados em estações através de um dispensador de água potável.

A comida pode ser ainda aquecida numa placa de aquecimento em formato de pasta.

Quais as diferenças para outras missões à Lua?

O cardápio da Artemis II é bastante mais diversificado do que o de missões anteriores. As missões Apollo, que levaram o Homem à Lua nos anos 1960 e 70, tinham uma variedade limitada.

Uma curiosidade da missão Apollo 8, semelhante à Artemis II: como coincidiu com a época de Natal teve direto a uma ceia especial, com peru, molho de arando e poncha de uva.

Astronautas da Artemis devem bater recorde de distância percorrido no espaço

Espaço

Astronautas da Artemis devem bater recorde de distância percorrido no espaço

A missão Artemis está a meio. Deverá regressar à T(...)

E como é que fazem depois as necessidades?

Tudo o que entra, tem de sair. E a missão Artemis II também é inovadora neste capítulo: existe um Sistema Universal de Gestão de Resíduos, ou aquilo que comummente chamamos de casa de banho.

Isto porque os primeiros astronautas chegaram à Lua sem terem direito a uma — o programa Apollo incluía sacos de plástico e funis, numa experiência que as próprias tripulações descreveram como "desagradável". Este sistema levou a episódios como o do Apollo 10, com fezes a flutuarem, ou do Apollo 8, com gotas de vómito a vazarem para a cabine.

O novo sistema inclui dispositivos para recolher urina, que se mantêm estáveis em microgravidade e são adaptados tanto a homens como mulheres. As estruturas começaram a ser desenvolvidas há mais de uma década e será utilizado por astronautas nas próximas missões à Lua e a Marte.

Ainda assim, não está isento de falhas. No sábado, a tripulação relatou problemas de canalização, com urina congelada nos canos de ventalização, o que levou a que a casa de banho estivesse operacional apenas para "uso fecal" até ao final desse dia, altura em que o problema foi resolvido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)