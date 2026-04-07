Uma surpreendente "tonalidade acastanhada". O que nos mostram as novas imagens da Lua?

Rui Agostinho explica que esta tonalidade acastanhada na superfície da Lua tem a ver com o material geológico que a constitui. "A Lua tem vulcões e além disso, reflete uma grande amplitude térmica e o choque com meteoros", sublinha.

O investigador adianta que agora seria necessário recolher amostras do solo do lado oculto da Lua, o que não está incluído nesta missão. Em todo o caso, o astrofísico diz que até agora estão cumpridos os objetivos da Artemis II, quando já se pensa na próxima missão.

Rui Agostinho destaca ainda que esta ida à Lua implica uma série de testes a nível tecnológico, para preparar o futuro.

“Há muitas empresas que estão a experimentar coisas. Por exemplo, a Apple forneceu telemóveis iPhone da última geração adaptados para trabalhar dentro da nave. Portanto, retirou algumas peças de telecomunicações de longa distância que não fazem falta nenhuma ali, porque aquilo é o habitat e mais nada. Na realidade, estão a ser feitos testes porque as condições de radiação, no espaço, assim como as condições de telecomunicações, são diferentes daquilo que há na Terra. Está-se a pensar no futuro."

Nestas declarações à Renascença, o astrofísico olha para o futuro e para a forma como uma base na Lua e os astronautas poderão resolver a questão das comunicações.

"Agora vou divagar: Quando houver uma base de pessoas na Lua, precisarão de telecomunicações quando estiverem a quilómetros de distância umas das outras. Creio, até que foi a Nokia que lançou uma proposta para a NASA, e julgo que foi aceite, para lançar torres de telecomunicações na Lua para permitir que quando algum grupo se afasta de um veículo elétrico para mais longe, poder sempre ter telecomunicações como a base”, especifica.

A tripulação da missão Artemis II iniciou oficialmente a viagem de volta à Terra onde deverá chegar na sexta-feira, dia 10.