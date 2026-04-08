"Não foi nisto que votámos". Antigos apoiantes e líderes republicanos querem destituir Donald Trump

Como funciona a 25ª Emenda?

Esta emenda à constituição norte-americana foi adicionada em 1967 e certificada por Lyndon B. Johnson, depois do assassinato de John F. Kennedy em 1963. Tinha o objetivo de resolver questões de continuidade presidencial e vice-presidencial em caso de impedimento.

Entre os pontos criados, a emenda veio permitir que um Presidente se declare incapaz de cumprir as suas funções, transferindo o poder para o seu vice-presidente.

Para isso, é autorizado que o vice-presidente — neste caso, seria JD Vance — e a maioria do gabinete do chefe de Estado (ou a maioria de outro órgão criado pelo Congresso) declarem um Presidente "incapaz de exercer os poderes e deveres de seu cargo". Neste cenário, o vice-presidente seria elevado a Presidente interino.

Este é um termo vago, que pode incluir questões relacionadas com saúde física ou mental, e que chegou a ser apontada por republicanos para afastar Joe Biden.

E se acontecesse com Trump? Nesse caso, o Presidente poderia retomar os poderes se emitisse uma declaração afirmando "não existir incapacidade" para exercer funções, enviando-a aos líderes do Congresso. Mas se JD Vance (e quem mais tivesse invocado a 25ª Emenda) insistisse na declaração, o Presidente não poderá continuar no cargo.

Em seguida, é preciso que a Câmara dos Representantes e o Senado votem e alcancem uma maioria de dois terços, concordando que o Presidente dos Estados Unidos não pode manter-se no cargo.

No entanto, este cenário é pouco provável. JD Vance é próximo do Presidente, o gabinete de Trump é composto por apoiantes do Chefe de Estado, e a maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes e do Senado aprova as suas políticas.