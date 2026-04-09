"Isto está um verdadeiro terror". Portuguesa relata "descalabro" em Beirute após bombardeamentos de Israel

“É o descalabro total pelas ruas de Beirute”. A descrição é feita à Renascença pela luso-libanesa Rita Dieb, horas depois da cidade ter sido alvo de intensos bombardeamentos por parte das forças israelitas.

Apesar das exigências de Teerão, o Líbano está, por agora, excluído da suspensão da guerra.

“Tínhamos a leve esperança de que o Líbano pudesse ser incluído no acordo de cessar-fogo entre o Irão, Israel e Estados Unidos, mas também sabíamos que isso seria muito difícil”, reconhece esta portuguesa que vive há mais de 20 anos no país e que já está habituada ao som das bombas e ao medo.

A imagem de uma cidade mergulhada no caos é evidente, num relato telegráfico, mas eloquente: “as pessoas a tentarem sair das zonas que estavam a ser bombardeadas… muitas pessoas debaixo dos escombros e os hospitais de Beirute já estão a ficar lotados. A Cruz Vermelha pede a quem possa que dê sangue”.