Português na Hungria. "Sente-se que há uma expectativa maior, comparando com outras eleições"

“Não vou votar, não sou húngaro, mas vivo cá e sente-se que há uma expectativa maior, comparando com outras eleições no passado”. Assim começa a conversa da Renascença com o diretor do Instituto Camões em Budapeste.

João Miguel Henriques entende que há alternativa, mas somam-se pontos de interrogação na contagem decrescente para a escolha de domingo.

A perceção de que as eleições podem representar uma mudança é visível nas conversas do dia-a-dia. Mas a vantagem de Magyar sobre Orbán está longe de ser um sinal de unanimidade em torno do candidato da oposição.

Questionado diretamente sobre se os húngaros veem em Péter Magyar uma alternativa real a Orbán, este português aponta uma divisão clara: à esperança em alguns setores da sociedade juntam-se aqueles que exprimem reservas sobre o percurso político do opositor, que até já foi próximo do atual primeiro-ministro.

“Eu penso que alguns sentem que essa é a alternativa, outros talvez olhem ainda com algum ceticismo, alguma desconfiança, porque, na verdade, não é um candidato com uma carreira política muito larga e com alguma prova dada”, sublinha.

E acrescenta: “Há, talvez, uma confiança da parte de alguns húngaros. Penso que, na maior parte deles, ainda há alguns pontos de interrogação em relação a este candidato da oposição.”

Bruxelas na expetativa com foco na Ucrânia

Péter Magyar, líder do partido Tisza, tem sido apontado por vários órgãos internacionais como o principal adversário de Orbán e o rosto de uma oposição que, pela primeira vez em muitos anos, aparece com hipóteses reais de vencer.

Daí o interesse que estas eleições suscitam em toda a União Europeia, em particular pela relação tensa de Budapeste com as instituições comunitárias e pela forma como Viktor Orbán tem condicionado decisões por unanimidade.

“A União Europeia vê com grande expectativa estas eleições, porque Viktor Orbán, nos Conselhos Europeus, tem sido um travão, nomeadamente no apoio à Ucrânia”, lembra João Henriques, numa leitura que, aliás, coincide com a análise de vários observadores internacionais, que apontam o histórico de vetos e bloqueios como um dos elementos que mais pesa na avaliação externa sobre o papel do primeiro-ministro húngaro dentro do bloco dos 27.

Sobre a possibilidade de mudança com uma vitória da oposição, João Miguel Henriques considera que os húngaros tendem a basear-se nas declarações públicas de Péter Magyar, que tem sinalizado maior proximidade a Bruxelas.