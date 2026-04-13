"Blasfémia." Trump publica imagem de si próprio como Jesus e provoca ira entre apoiantes

A imagem foi publicada pela primeira vez por Nick Adams, comentador conservador nascido na Austrália com cidadania norte-americana, a 4 de fevereiro. "A América está doente há muito tempo. O presidente Trump está a curar esta nação", escreveu na mesma publicação.

Dias mais tarde, voltou à carga. A 22 de fevereiro, Nick Adams — que é também autor de livros sobre política e políticas públicas — publicava outra imagem, também criada por inteligência artificial.

De novo, Trump aparecia numa imagem ao estilo bíblico, a abençoar quem se ajoelhava à sua volta. "O Presidente Trump está a curar esta nação e o seu povo numa escala bíblica. O diabo odeia isto!"

Pouco depois de Donald Trump ter apagado a sua publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, Nick Adams fez o mesmo com as suas imagens na rede social X.

Adams é próximo do Presidente — que já escreveu o prefácio de um dos seus livros e o apelidou de "patriota incrível" —, e é um fervoroso apoiante do movimento "Make America Great Again" (MAGA).

