EUA
"Blasfémia." Trump publica imagem de si próprio como Jesus e provoca ira entre apoiantes
13 abr, 2026 - 19:45 • Ana Kotowicz
Trump surge com luz divina a emanar das mãos, enquanto cura um enfermo. A imagem, criada por IA, gerou a ira nas redes sociais e acabou por ser retirada pelo Presidente. Trump diz que achou que estava vestido de médico.
"Nojento", "blasfémia", "repugnante". Os adjetivos seguiram todos a mesma linha de ataque. O alvo? Donald Trump que, este domingo, publicou uma imagem de si próprio nas redes sociais personificando Jesus Cristo.
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O Presidente dos Estados Unidos surge com vestes semelhantes às de Jesus e com luz divina a emanar das mãos, enquanto cura um enfermo.
A imagem, criada por IA em fevereiro, não é da autoria de Donald Trump. No entanto, foi partilhada pelo chefe de Estado, e teve efeitos imediatos: gerou a ira nas redes sociais entre alguns de seus apoiantes cristãos mais proeminentes e leais.
Acabou por ser retirada por Trump já esta segunda-feira. O Presidente disse mesmo que achava que estava a ser representando como um médico da Cruz Vermelha.
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A imagem foi publicada pela primeira vez por Nick Adams, comentador conservador nascido na Austrália com cidadania norte-americana, a 4 de fevereiro. "A América está doente há muito tempo. O presidente Trump está a curar esta nação", escreveu na mesma publicação.
Dias mais tarde, voltou à carga. A 22 de fevereiro, Nick Adams — que é também autor de livros sobre política e políticas públicas — publicava outra imagem, também criada por inteligência artificial.
De novo, Trump aparecia numa imagem ao estilo bíblico, a abençoar quem se ajoelhava à sua volta. "O Presidente Trump está a curar esta nação e o seu povo numa escala bíblica. O diabo odeia isto!"
Pouco depois de Donald Trump ter apagado a sua publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, Nick Adams fez o mesmo com as suas imagens na rede social X.
Adams é próximo do Presidente — que já escreveu o prefácio de um dos seus livros e o apelidou de "patriota incrível" —, e é um fervoroso apoiante do movimento "Make America Great Again" (MAGA).
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"Blasfémia repugnante"
Brilyn Hollyhand, de 20 anos, foi co-presidente do Conselho Consultivo da Juventude do Comité Nacional Republicano e tem sido apoiante de Trump. “Isto é uma blasfémia repugnante. A fé não é um adereço. Não é preciso apresentar-se como um salvador quando o seu percurso deve falar por si”, escreveu no X.
Blasfémia foi também o adjetivo usado pela jornalista e escritora conservadora Megan Basham, que mantém uma coluna no Daily Wire, jornal abertamente de direita e conservador. "Não sei se o Presidente achou que estava a ser engraçado ou se está sob a influência de alguma substância ou que possível explicação poderá ter para essa blasfémia ESCANDALOSA. Mas precisa remover isso imediatamente e pedir perdão ao povo americano e depois a Deus."
"Deus não deve ser gozado"Outra comentadora da ala conservadora, e apresentadora da Fox News, disse não entender por que motivo Trump faria aquela publicação. "Está à procura de uma resposta? Ele realmente pensa isso? De qualquer forma, duas coisas são verdade: 1) um pouco de humildade faria-lhe bem; 2) Deus não deve ser gozado", escreveu Riley Gaines no X.
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"Repugnante e inaceitável" foram os adjetivos escolhidos por outra apresentadora da Fox News, Isabel Brown. “Nada importa mais do que Jesus”, escreveu a apresentadora conhecida pelas suas ideias conservadoras. “Esta publicação é, francamente, repugnante e inaceitável, mas também é uma profunda incompreensão do povo americano que está a viver um verdadeiro e belo reavivar da fé em Cristo.”
Outro apresentador, Steve Deace, da BlazeTV, um canal que se posiciona como alternativa à media convencional e como defensor dos valores americanos fundamentais, publicou uma única palavra nas redes sociais: "Não."
Marjorie Taylor Greene, que foi uma das maiores apoiantes de Donald Trump até terem cortado relações por causa da forma como o Presidente tratou (ou não tratou) o escândalo dos ficheiros Epstein, foi um dos membros do Partido Republicano que não poupou críticas. "No Domingo de Páscoa Ortodoxa, o Presidente Trump atacou o Papa porque o Papa está corretamente contra a guerra de Trump no Irão e então publicou esta foto de si mesmo como se estivesse substituindo Jesus", escreveu a antiga congressista no X.
Isso acontece, recorda a republicana, "depois da sua publicação da semana passada com a sua tirada maligna na Páscoa e depois de ter ameaçando matar uma civilização inteira".
"Pensei que era um médico da Cruz Vermelha"
Trump, por sua vez, insistiu. “Não, não devo [um pedido de desculpas], porque o Papa Leão disse coisas que estão erradas.”
Já depois de ter retirado a imagem das redes sociais, e confrontado pelos jornalistas que o questionaram sobre se tinha mesmo publicado uma imagem sua a representar Jesus Cristo, Trump disse que não.
"Não era uma representação. Eu publiquei-a, mas pensei que era eu como um médico. E que tinha a ver com a Cruz Vermelha, como um trabalhador da Cruz Vermelha, que apoiamos, e só as fake news poderiam inventar isso", concluiu.
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