"Modelo Meloni” pode ganhar vantagem com a derrota de Orbán, defende Riccardo Marchi

A vitória de Péter Magyar nas legislativas húngaras pôs fim a 16 anos de governo de Viktor Orbán e abriu uma nova fase política num país que se tornou, na última década e meia, um laboratório europeu do chamado “iliberalismo”.

Com uma participação histórica, próxima dos 80%, que deu uma ampla maioria ao partido Tisza, o eleitorado húngaro afastou o Fidesz do poder e entregou a Péter Magyar uma confortável margem de mais de dois terços no Parlamento para mudar o sistema que dominou a Hungria desde 2010.

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“Temos que partir da constatação que o Viktor Orbán é um ator iliberal, ao mesmo tempo do ponto de vista ideológico e do ponto de vista institucional”, começa por sublinhar na Renascença Riccardo Marchi, historiador que estuda o fenómeno das direitas radicais europeias.

Este especialista descreve o primeiro-ministro cessante na Hungria como um “iliberal ideológico” por ter sido uma referência para as direitas soberanistas europeias em temas como valores, imigração e identidade: “A centralidade da família tradicional, as políticas anti-imigração, a defesa da identidade da cultura cristã da Europa”.

“Como iliberal ideológico, o Viktor Orbán era uma referência para todos os partidos congéneres, para todos os partidos soberanistas”, acrescenta.

Mas Orbán foi também um “iliberal institucional”, por aquilo que Riccardo Marchi considera ser a erosão progressiva das instituições liberais e um processo de “blindagem do regime” ao longo do tempo.

“Quando eu falo de iliberal institucional, falo exatamente da disrupção das instituições da democracia liberal que ele protagonizou ao longo destes 16 anos, ou seja, todo o processo de blindagem do seu regime político”, explica.