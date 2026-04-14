América do Sul
Colômbia avança com plano para abater 80 hipopótamos descendentes do zoo de Pablo Escobar
14 abr, 2026 - 12:08 • Diogo Camilo
Nos anos 80, o líder do maior cartel colombiano contrabandeou quatro hipopótamos de África para o seu rancho, perto de Medellin. Mais de 40 anos depois, os hipopótamos multiplicaram-se e são mais de 170, com muita consaguinidade, malformações e mutações genéticas à mistura.
Nos anos 80, quatro hipopótamos chegaram à Colômbia, diretamente de África, como parte de um desejo exótico do líder do maior cartel de droga do país, Pablo Escobar. Na Hacienda Nápoles, o narcotraficante construiu um verdadeiro zoo, com rinocerontes, elefantes, girafas e avestruzes, todos comprados no mercado negro.
Depois de Escobar ter sido morto em 1993, a Hacienda Nápoles foi abandonada e muitos dos animais morreram por negligência ou foram transferidos para jardins zoológicos.
No entanto, os hipopótamos ficaram e tornaram-se uma ameaça à população colombiana e ao ecossistema local, multiplicando-se de tal forma pelas águas do rio Magdalena que levaram as autoridades da Colômbia a optar pelo pior desfecho.
Esta segunda-feira, a ministra do Ambiente, Irene Vélez, revelou que foi autorizado um plano para abater pelo menos 80 hipopótamos, não havendo ainda previsão de quando a estratégia irá avançar.
"Se não fizermos isto, não conseguiremos controlar a população. Temos de tomar esta medida para preservar os ecossistemas", afirmou, acrescentando que todos os métodos pensados para controlar a população eram caros ou não tinham tido o efeito desejado.
Como se reproduziram a partir de apenas quatro hipopótamos e com muitos cruzamentos entre os mesmos, as espécies apresentam mutações genéticas e malformações, como deformações no focinho. Além da parte genética, têm vindo a ameaçar animais que já estavam no habitat, como tartarugas e peixes-boi.
A Colômbia é atualmente o único país fora de África com uma população selvagem de hipopótamos, com espécies a terem sido avistadas até 100 quilómetros do local do rancho onde viviam originalmente.
Em 2022, um estudo da Universidade Nacional da Colômbia estimou que a população total seria de cerca de 170 hipopótamos.