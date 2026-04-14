Colômbia avança com plano para abater 80 hipopótamos descendentes do zoo de Pablo Escobar

Nos anos 80, quatro hipopótamos chegaram à Colômbia, diretamente de África, como parte de um desejo exótico do líder do maior cartel de droga do país, Pablo Escobar. Na Hacienda Nápoles, o narcotraficante construiu um verdadeiro zoo, com rinocerontes, elefantes, girafas e avestruzes, todos comprados no mercado negro.

Depois de Escobar ter sido morto em 1993, a Hacienda Nápoles foi abandonada e muitos dos animais morreram por negligência ou foram transferidos para jardins zoológicos.

No entanto, os hipopótamos ficaram e tornaram-se uma ameaça à população colombiana e ao ecossistema local, multiplicando-se de tal forma pelas águas do rio Magdalena que levaram as autoridades da Colômbia a optar pelo pior desfecho.

Esta segunda-feira, a ministra do Ambiente, Irene Vélez, revelou que foi autorizado um plano para abater pelo menos 80 hipopótamos, não havendo ainda previsão de quando a estratégia irá avançar.

"Se não fizermos isto, não conseguiremos controlar a população. Temos de tomar esta medida para preservar os ecossistemas", afirmou, acrescentando que todos os métodos pensados para controlar a população eram caros ou não tinham tido o efeito desejado.