Guerra de memes. Embaixadas do Irão atacam Trump com piratas, legos e música pop

A meio do cessar-fogo de duas semanas na guerra do Médio Oriente, o confronto de palavras entre os Estados Unidos e o Irão tem escalado nas redes sociais. Se de Trump já sabíamos que é rápido no gatilho com publicações em cascata sobretudo no "Truth Social", agora são as embaixadas iranianas a lançar um verdadeiro fogo cruzado online, em especial no X, que tem o Presidente norte-americano como alvo.

Tudo num tom desafiador em que postos diplomáticos deixam cair as mensagens políticas tradicionais. A quantidade, a diversidade e a dispersão geográfica demonstra uma estratégia coordenada no espaço digital por parte de Teerão.

No último mês, há muitas publicações deste género. Por exemplo, a embaixada iraniana da Indonésia fez uma publicação em que colocou em evidência o caos comunicacional de Trump sobre o Estreito de Ormuz.

Nela aparece o presidente norte-americano com cartazes onde se leem comandos contraditórios:

"O Estreito de Ormuz deve ser aberto."

"Pedimos ajuda para garantir que o Estreito de Ormuz permaneça aberto."

"Na verdade, não precisamos que o Estreito de Ormuz permaneça aberto."

"Abram o Estreito de Ormuz imediatamente, ou as consequências serão graves ocorrerão."

"Vamos fechar o Estreito de Ormuz."