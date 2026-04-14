Médio Oriente

Guerra de memes. Embaixadas do Irão atacam Trump com piratas, legos e música pop

14 abr, 2026 - 16:10 • João Carlos Malta

Várias contas sociais diplomáticas iranianas lançaram uma onda coordenada de publicações com memes e mensagens satíricas sobre Trump. Usam referências da cultura pop e humor para responder aos desenvolvimentos da guerra. Há piratas, há Sun Tzu e até videoclips de músicas pop.

A+ / A-

A meio do cessar-fogo de duas semanas na guerra do Médio Oriente, o confronto de palavras entre os Estados Unidos e o Irão tem escalado nas redes sociais. Se de Trump já sabíamos que é rápido no gatilho com publicações em cascata sobretudo no "Truth Social", agora são as embaixadas iranianas a lançar um verdadeiro fogo cruzado online, em especial no X, que tem o Presidente norte-americano como alvo.

Tudo num tom desafiador em que postos diplomáticos deixam cair as mensagens políticas tradicionais. A quantidade, a diversidade e a dispersão geográfica demonstra uma estratégia coordenada no espaço digital por parte de Teerão.

No último mês, há muitas publicações deste género. Por exemplo, a embaixada iraniana da Indonésia fez uma publicação em que colocou em evidência o caos comunicacional de Trump sobre o Estreito de Ormuz.

Nela aparece o presidente norte-americano com cartazes onde se leem comandos contraditórios:
"O Estreito de Ormuz deve ser aberto."
"Pedimos ajuda para garantir que o Estreito de Ormuz permaneça aberto."
"Na verdade, não precisamos que o Estreito de Ormuz permaneça aberto."
"Abram o Estreito de Ormuz imediatamente, ou as consequências serão graves ocorrerão."
"Vamos fechar o Estreito de Ormuz."

Uma das mensagens mais virais desta vaga foi uma resposta à exigência direta de Trump para que "abrissem o Estreito". A embaixada iraniana no Zimbabué comentou no X: "Perdemos as chaves." A piada rapidamente ganhou tração sendo republicada até à exaustão.

Mas a corrente não ficou por aqui e a embaixada iraniana na África do Sul entrou na conversa, dizendo ao Zimbabué: "Shh… a chave está debaixo do vaso de flores. Só abrimos para os amigos."

O gozo continuou: a embaixada iraniana na Bulgária respondeu à discussão com outra piada, fazendo referência ao falecido pedófilo condenado Jeffrey Epstein: "Portas abertas para amigos. Os amigos de Epstein precisam das chaves."

Mas também há ataques à liberdade de expressão nos Estados Unidos da América, com acusações ao Youtube por alegadamente suprimir canais por "contarem a verdade da agressão dos EUA".

Depois de uma das mais marcantes publicações de Donald Trump em que se dirigia aos iranianos utilizando vernáculo -"Open the Fuckin' Strait, you crazy bastards" (Abram a porra do estreito, seus malucos) - a embaixada do Irão na Tailândia sugeriu que o Presidente devia ter cuidado com "linguagem", enquanto a embaixada de Teerão na Áustria escreveu: "Quando o ouvirem, fechem os olhos… quase conseguem ver um #homemdascavernas da Idade da Pedra, vestido com uma pele de zebra..."

Numa publicação posterior, a embaixada da África do Sul, numa referência ao filme "Piratas das Caraíbas", utiliza uma imagem de Trump para o apelidar de pirata do Médio Oriente.

Na cascata de mensagens, a embaixada da Serra Leoa também se juntou à conversa e largou em tom jocoso: "Sabem que não pode bloquear o estreito a postar no X, certo? Têm de realmente aproximar os navios!"

Ainda na senda dos piratas, há publicações que vão buscar referências aos que acusam Trump de ter lançado a guerra no Irão para desviar as atenções do caso dos ficheiros de Jeffrey Epstein. Nesta imagem e numa referência a plataforma de streaming Netflix, rebatiza-a de "Pedoflix".

Nesta publicação da embaixada do Zimbabué está ainda escrito que os piratas norte-americanos "ainda estão a vaguear no Oceano Índico".

A criatividade da representação diplomática na África do Sul parece não ter limites e num falso videoclipe, reproduzindo o tom do clássico "Voyage, Voyage" dos Desireless, um falso "DJ Trump", vestido num estilo retro anos 80, aparece a cantar o tema "Blockade, blockade" (bloqueio, bloqueio):

"Nunca vou desistir. O Estreito de Ormuz tem de ser fechado. Bloqueio, bloqueio. Na minha cabeça, só bloqueio. Por favor, deixem os navios passar. Vá lá, pelo menos alguns", pode-se ouvir.

Numa outra publicação da embaixada da Tailândia, há uma provocação com uma das consequências da guerra: o aumento do preço dos combustíveis. Graficamente, há uma referência através de um cartaz às próximas Presidenciais nos EU, em 2028.

Nele, pergunta-se aos norte-americanos se estão preparados para pagar 20.28 dólares por galão de combustível (equivale a 3,8 litros). Nas últimas semanas, o preço subiu cerca de 40% e está a rondar os quatro dólares.

E se nos EUA há quem já fale da 25ª emenda para pedir o impeachment de Trump, os iranianos nesta guerra online também usam o tema. Uma parte significativa desta campanha centra-se em retratar o Presidente norte-americano, de 79 anos, como mentalmente incapaz e desequilibrado.

Mais uma vez, foi a embaixada iraniana na África do Sul a instar as autoridades norte-americanas a "refletirem seriamente sobre a 25ª Emenda, Secção 4", fazendo referência à disposição constitucional dos EUA que prevê a destituição de um presidente em exercício considerado incapaz de exercer o cargo.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)