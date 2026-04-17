Cessar-fogo entre Israel e Líbano: o que está em causa?

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano surge num contexto de forte escalada de violência entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão. Mediado pelos Estados Unidos, este entendimento procura travar temporariamente os combates e abrir caminho a negociações mais amplas.

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Apesar de o acordo de cessar-fogo representar um passo importante para reduzir a violência a curto prazo, está longe de assegurar uma paz duradoura. As divergências profundas entre as partes e a ausência de soluções para questões estruturais indicam que a estabilidade dependerá de negociações mais amplas e de compromissos mais sólidos no futuro.

O que prevê o acordo?

O acordo estabelece uma cessação das hostilidades por um período inicial de 10 dias, com início a 16 de abril, podendo ser prolongado se ambas as partes assim o decidirem. Durante este período, o governo libanês compromete-se a tomar medidas concretas para impedir ataques contra Israel por parte do Hezbollah e de outros grupos armados. Além disso, reforça-se a ideia de que apenas as forças de segurança do Estado libanês devem assegurar a defesa do país, numa tentativa indireta de limitar o poder militar do Hezbollah. Por sua vez, Israel compromete-se a não realizar operações militares ofensivas no território libanês, embora mantenha o direito de agir em legítima defesa perante ameaças iminentes.

O que fica por resolver?

Apesar destes compromissos, o acordo deixa questões centrais em aberto. Desde logo, não obriga Israel a retirar as suas tropas do sul do Líbano, onde mantém uma presença significativa com o objetivo de criar uma zona tampão. Também não impõe explicitamente o desarmamento do Hezbollah, uma exigência fundamental de Israel, o que mantém um dos principais pontos de tensão. Por outro lado, o acordo não garante um equilíbrio claro entre as partes, já que reconhece o direito de autodefesa de Israel sem referir de forma equivalente o Líbano. Acresce ainda o facto de não abordar a situação das populações deslocadas, deixando em aberto o seu regresso em segurança.