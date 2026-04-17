Cessar-fogo entre Israel e Líbano: o que está em causa?
17 abr, 2026 - 14:49 • Olímpia Mairos , com Reuters
Acordo temporário mediado pelos EUA tenta travar os combates com o Hezbollah, mas deixa questões críticas por resolver e levanta dúvidas sobre a sua duração.
O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano surge num contexto de forte escalada de violência entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão. Mediado pelos Estados Unidos, este entendimento procura travar temporariamente os combates e abrir caminho a negociações mais amplas.
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Apesar de o acordo de cessar-fogo representar um passo importante para reduzir a violência a curto prazo, está longe de assegurar uma paz duradoura. As divergências profundas entre as partes e a ausência de soluções para questões estruturais indicam que a estabilidade dependerá de negociações mais amplas e de compromissos mais sólidos no futuro.
O que prevê o acordo?
O acordo estabelece uma cessação das hostilidades por um período inicial de 10 dias, com início a 16 de abril, podendo ser prolongado se ambas as partes assim o decidirem. Durante este período, o governo libanês compromete-se a tomar medidas concretas para impedir ataques contra Israel por parte do Hezbollah e de outros grupos armados. Além disso, reforça-se a ideia de que apenas as forças de segurança do Estado libanês devem assegurar a defesa do país, numa tentativa indireta de limitar o poder militar do Hezbollah. Por sua vez, Israel compromete-se a não realizar operações militares ofensivas no território libanês, embora mantenha o direito de agir em legítima defesa perante ameaças iminentes.
O que fica por resolver?
Apesar destes compromissos, o acordo deixa questões centrais em aberto. Desde logo, não obriga Israel a retirar as suas tropas do sul do Líbano, onde mantém uma presença significativa com o objetivo de criar uma zona tampão. Também não impõe explicitamente o desarmamento do Hezbollah, uma exigência fundamental de Israel, o que mantém um dos principais pontos de tensão. Por outro lado, o acordo não garante um equilíbrio claro entre as partes, já que reconhece o direito de autodefesa de Israel sem referir de forma equivalente o Líbano. Acresce ainda o facto de não abordar a situação das populações deslocadas, deixando em aberto o seu regresso em segurança.
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Qual foi a reação do Hezbollah?
O Hezbollah cumpriu inicialmente o cessar-fogo, suspendendo os ataques contra Israel, mas não manifestou apoio formal ao acordo. Pelo contrário, mostrou reservas, defendendo que Israel não deve ter liberdade de atuação dentro do território libanês. O grupo considera ainda que a presença continuada de forças israelitas legitima o direito à resistência armada, o que revela que o compromisso com a trégua pode ser frágil.
O acordo vai durar?
A duração do acordo é incerta e depende de vários fatores. A manutenção de tropas israelitas no Líbano, a ausência de um acordo claro sobre o desarmamento do Hezbollah e o histórico de violações de cessar-fogos tornam difícil prever a sua estabilidade. Assim, embora possa garantir uma pausa temporária nos combates, há um risco significativo de retoma das hostilidades.
O que está a acontecer com as pessoas deslocadas?
As pessoas deslocadas pela guerra no Líbano começaram a regressar a cidades e bairros devastados, mas enfrentam condições extremamente difíceis. Muitas encontram as suas casas destruídas ou inabitáveis e hesitam em permanecer devido ao receio de que o cessar-fogo possa falhar.
Além disso, há medo generalizado entre a população. Em zonas como os subúrbios do sul de Beirute, a destruição é extensa e as condições de vida são precárias, com escombros e odores associados à morte. Mesmo quando algumas casas permanecem de pé, muitos residentes consideram impossível regressar de imediato.
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O que aconteceu no acordo anterior?
No cessar-fogo de 2024, também mediado pelos Estados Unidos, previa-se o desarmamento do Hezbollah e o controlo exclusivo das armas pelo Estado libanês. No entanto, esses objetivos não foram concretizados. Israel continuou a realizar ataques contra alvos que considerava ligados ao Hezbollah, o que contribuiu para o fracasso do acordo e para a continuação da instabilidade na região.
Há paralelos com outros conflitos?
Sim, nomeadamente com a situação em Gaza, onde Israel chegou a um acordo com o Hamas para cessar os combates e permitir a entrada de ajuda humanitária. Tal como no Líbano, muitos dos pontos acordados não foram implementados e os confrontos continuaram, demonstrando as dificuldades em garantir tréguas duradouras neste contexto.