Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

É aqui que a questão se torna mais virulenta. Levou a uma reação um bocado paradoxal que é: uma política e um governo que pretende ter fundamentação religiosa e evocar razões religiosas, nomeadamente cristãs, para as suas políticas e atuação, vir agora dizer que um Papa não se deve meter na política e que a religião deve ser separada da política.

Só deve ser misturada quando dá jeito e fundamenta as decisões e deve ser separada quando não dá jeito. O problema é que a religião tanto abençoa como condena. Nesse sentido, o profetismo faz parte da atitude religiosa.

E como é que interpreta a chamada do Cardeal Christophe Pierre, o embaixador do Vaticano em Washington, ao Pentágono? Que significado é que lhe dá?

Acho que haverá sempre tentativas de mostrar que se tem mais poder do que se tem. O Papa Leão disse que não tem medo da administração Trump, mas não sei porque razão haveria de ter medo.

Não sei o que é que a administração Trump possa fazer ao Vaticano ou ao Papa Leão. O não ter medo, aqui, será quando muito no sentido de dizer que ele dirá a verdade em qualquer circunstância, por mais incómoda que seja.

A atitude, um bocado primária e básica da administração americana, eventualmente por influência do seu chefe, Trump, de às vezes se manifestar assim, com uma atitude de agressividade para poder com isso influenciar as coisas, nomeadamente influenciar a Igreja, não parece que faça sentido nenhum. Quanto a mim, é claramente um bluff.

Mas há uma vontade deliberada de Trump de colar Leão XIV a uma ala mais progressista da Igreja, assumindo o próprio presidente norte-americano os valores mais tradicionalistas da Igreja. Este discurso ganha tração dentro da Igreja e contribui para a tensão entre os setores tradicionais e progressistas?

Neste caso concreto, francamente penso que não. Esta seria uma tomada de posição expectável do Papa Francisco, e aí os grupos mais conservadores da América certamente poderiam colocar-se contra o próprio Papa e até apoiar Trump.

