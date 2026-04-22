Exército comum europeu? "Para criar uma força que não tem eficácia, mais vale ficar quieto”

A ideia de uma força europeia para responder à eventual saída de militares norte-americanos na Europa “é interessante, mas levanta vários problemas”.

É desta forma que António José Telo, professor catedrático da Academia Militar, interpreta na Renascença as declarações do comissário europeu de Defesa.

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Na entrevista que concedeu à Euranet, Andrius Kubilius admite que pode ser necessária uma força militar europeia para compensar uma eventual saída da Europa de militares norte-americanos.

“As forças americanas na Europa, neste momento, têm valências qualitativas que, neste momento, nenhum país europeu tem, ou pode ambicionar substituir”, refere António José Telo, apontando esse como o primeiro obstáculo a essa possibilidade.

Além disso, prossegue, “a dissuasão não está tanto no número de militares que estão na Polónia, que estão na Alemanha estacionados, mas sim nas valências e nas capacidades”, algo que “é caro e que deve existir a partir de uma coligação de vontades”.

E finalmente, “a União Europeia tem de decidir, à partida, quem é que manda [na força militar comum]”.