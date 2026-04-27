Política Internacional

Trump recebe Rei Carlos III na Casa Branca: veja as imagens do encontro

27 abr, 2026 - 23:31 • Catarina Magalhães

A convite do casal Trump, a realeza sentou-se à mesa para beber chá e comer alguns biscoitos numa sala privada enquanto discutiram os conflitos internacionais.

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Desde a viagem da falecida Rainha Isabel II, em 2007, que a monarquia britânica não voava até aos Estados Unidos da América (EUA). O Rei Carlos III e a Rainha Camila aterram esta segunda-feira para uma visita oficial de Estado ao país.

De tapete vermelho estendido e ramos de flores nos braços ao som do hino do Reino Unido e dos EUA, as figurais reais saíram da base aérea e foram recebidas pelo líder norte-americano, Donald Trump, e pela primeira-dama, Melania Trump.

A visita assinala o 250.º aniversário da Declaração de Independência dos EUA do domínio britânico.

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A convite do casal Trump, a realeza sentou-se à mesa para beber chá e comer alguns biscoitos numa sala privada e, momentos depois, seguiram para uma festa num dos jardins

Apesar das divergências entre o Presidente dos Estados Unidos e o Governo britânico relativamente à guerra com o Irão, este foi o primeiro de quatro dias de visita aos EUA, que ficou marcado por uma troca de palavras, aparentemente, amigáveis entre o Rei e Trump.

O objetivo deste encontro trata-se de reforçar as relações bilaterais numa fase de tensões políticas.

Já quatro dias antes do encontro, Trump confessou admirar a monarquia e a "coragem" de Rei Carlos III, em entrevista à estação televisiva britânica BBC.

"Conheço-o bem, há anos. É um homem corajoso e um grande homem", contou.

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