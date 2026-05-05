Saúde
Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?
05 mai, 2026 - 12:44 • Olímpia Mairos
Três mortos a bordo do navio MV Hondius levantam alertas: explicamos sintomas, formas de contágio, riscos e medidas de prevenção desta doença rara, mas potencialmente fatal.
A Organização Mundial da Saúde está a acompanhar um possível surto de hantavírus a bordo do navio de expedição MV Hondius, operado pela Oceanwide Expeditions. A embarcação encontra-se isolada ao largo de Cabo Verde, com 147 pessoas de várias nacionalidades a bordo, incluindo um cidadão português. Até ao momento, foram registadas três mortes e vários casos suspeitos, incluindo um doente em estado crítico.
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Este episódio levanta preocupações de saúde pública devido à gravidade da doença, à dificuldade de diagnóstico precoce e ao contexto específico de um navio, onde o controlo de um eventual surto exige medidas rápidas e rigorosas. Neste Explicador, explicamos o que é, como se propaga e como se pode prevenir.
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O que é o hantavírus?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hantavírus é um vírus de origem zoonótica, ou seja, transmitido de animais para humanos, tendo como principais reservatórios diferentes espécies de roedores. Nestes animais, o vírus pode permanecer durante longos períodos sem causar doença, mas quando transmitido ao ser humano pode provocar infeções graves e potencialmente fatais. A gravidade e o tipo de doença variam consoante a estirpe do vírus e a região geográfica onde ocorre a infeção.
Quantas espécies de hantavírus existem e quantas afetam humanos?
Segundo o professor Adam Taylor, da Universidade de Lancaster, ouvido pelo The Guadian, existem pelo menos 38 espécies reconhecidas de hantavírus globalmente, 24 das quais causam doenças em humanos.
Que doenças pode causar?
A infeção por hantavírus manifesta-se de formas distintas consoante o continente. Nas Américas, está associada sobretudo à síndrome cardiopulmonar por hantavírus, uma condição grave que evolui rapidamente e afeta os pulmões e o coração, podendo levar a insuficiência respiratória. Já na Europa e na Ásia, os hantavírus são mais frequentemente responsáveis pela febre hemorrágica com síndrome renal, que compromete os rins e os vasos sanguíneos, podendo causar hemorragias e insuficiência renal.
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Como ocorre a transmissão?
Segundo a informação disponibilizada no site do Instituto Federal de Saúde Pública da Suíça, "apenas um tipo de vírus, extremamente raro, pode ser transmitido de um ser humano para outro".
A transmissão para humanos ocorre principalmente através do contacto com partículas contaminadas provenientes de urina, fezes ou saliva de roedores infetados, muitas vezes por via da inalação de aerossóis em ambientes fechados. Situações como a limpeza de espaços pouco ventilados, trabalhos agrícolas ou florestais, ou a permanência em locais infestados aumentam significativamente o risco. Em casos raros, pode também ocorrer através de mordeduras. Existe ainda evidência limitada de transmissão entre pessoas, sobretudo associada ao vírus Andes, e apenas em situações de contacto próximo e prolongado.
Quais são os sintomas?
Os sintomas iniciais são inespecíficos e semelhantes aos de outras infeções virais, incluindo febre, dores de cabeça, dores musculares e sintomas gastrointestinais como náuseas, vómitos ou dor abdominal. Esta fase inicial pode evoluir rapidamente para quadros mais graves. Na forma cardiopulmonar, surgem dificuldades respiratórias, acumulação de líquido nos pulmões e possível choque. Na forma hemorrágica, podem verificar-se alterações na tensão arterial, hemorragias e falência renal. A progressão pode ser rápida, exigindo vigilância médica apertada.
Qual é o período de incubação?
O período de incubação varia geralmente entre uma e seis semanas após a exposição ao vírus. Este intervalo relativamente longo pode dificultar a identificação da fonte de infeção, especialmente em pessoas que tenham estado em diferentes ambientes de risco.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico precoce é particularmente desafiante, uma vez que os sintomas iniciais se confundem com outras doenças comuns, como gripe, Covid-19, dengue ou leptospirose. Por isso, é fundamental uma avaliação clínica detalhada, incluindo o histórico de exposição a roedores ou a ambientes de risco. A confirmação laboratorial é feita através de testes serológicos que detetam anticorpos específicos contra o vírus ou por métodos moleculares que identificam o material genético viral durante a fase aguda da infeção.
Existe tratamento?
Atualmente, não existe um tratamento antiviral específico para o hantavírus. O tratamento baseia-se essencialmente em cuidados de suporte, como monitorização intensiva, assistência respiratória e controlo das complicações. A rapidez no acesso a cuidados médicos é determinante para melhorar o prognóstico, sobretudo nos casos mais graves.
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Como se pode prevenir?
A prevenção do hantavírus passa sobretudo por evitar o contacto com roedores e com ambientes potencialmente contaminados. Isso implica manter os espaços limpos, armazenar alimentos de forma segura, vedar entradas que permitam a presença destes animais e adotar práticas de limpeza adequadas. Em locais suspeitos de contaminação, deve evitar-se varrer ou aspirar a seco, optando antes por humedecer as superfícies, de forma a reduzir a dispersão de partículas potencialmente infetadas no ar.
O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agência de saúde pública dos Estados Unidos, reforça estas recomendações, aconselhando a eliminação ou redução do contacto com roedores em casa, no local de trabalho ou até em acampamentos. A entidade destaca ainda a importância de vedar buracos e fendas em casas, garagens e outras estruturas para impedir a entrada destes animais.
Além disso, o CDC sugere a utilização de armadilhas dentro ou ao redor das habitações e alerta para a necessidade de remover alimentos ou resíduos facilmente acessíveis que possam atrair roedores, reduzindo assim as condições que favorecem a sua presença.
Qual a taxa de mortalidade?
A taxa de mortalidade do hantavírus varia consoante a forma da doença. Segundo a Agência de Saúde Pública do Canadá, a síndrome pulmonar por hantavírus (HPS) regista cerca de 200 casos por ano, sobretudo nas Américas, com uma taxa média de letalidade de aproximadamente 40%, sendo esta a forma mais grave devido ao impacto nos pulmões e ao risco de insuficiência respiratória. Já a febre hemorrágica com síndrome renal (HFRS) é mais comum a nível global, com entre 150.000 e 200.000 casos anuais — a maioria na China — e apresenta uma taxa de letalidade que varia entre 1% e 12%.Houve outros casos recentes de hantavírus?
Sim — embora raros, têm sido registados alguns casos recentes de hantavírus que ganharam destaque. Além do surto suspeito a bordo do navio MV Hondius, um dos episódios mais mediáticos ocorreu em 2025 e envolveu Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman. Arakawa morreu em fevereiro desse ano, na sua casa em Santa Fé, tendo uma autópsia confirmado que a causa foi síndrome pulmonar por hantavírus.
Os relatos indicam que, nos dias anteriores à sua morte, apresentava sintomas semelhantes aos de uma gripe e chegou mesmo a pesquisar essas queixas online, o que ilustra como a doença pode ser difícil de identificar numa fase inicial. Posteriormente, foram encontrados sinais de atividade de roedores na propriedade, apontando para essa como a fonte mais provável de exposição ao vírus.
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Porque é que este caso no navio é preocupante?
A situação a bordo do navio é particularmente sensível devido ao ambiente fechado e à concentração de pessoas de diferentes origens, o que pode dificultar a gestão clínica e logística do surto. A necessidade de autorização das autoridades sanitárias para evacuação e tratamento, bem como a possibilidade, ainda que reduzida, de transmissão entre pessoas, torna essencial uma resposta rápida, coordenada e baseada em medidas rigorosas de controlo de infeção.
O que a OMS recomenda aos países envolvidos no surto?
Segundo a OMS, devem continuar os esforços de deteção, investigação, notificação, tratamento de casos e controle de infeções, incluindo saneamento de navios e coordenação com operadores de transporte para conter a propagação.
O que passageiros e tripulação devem fazer?
Devem manter higiene frequente das mãos, vigiar sintomas e fazer monitoramento por 45 dias. Em caso de sintomas, devem informar a equipe médica, isolar-se e usar máscara se houver sintomas respiratórios.
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