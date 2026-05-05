Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?

Como se pode prevenir?

A prevenção do hantavírus passa sobretudo por evitar o contacto com roedores e com ambientes potencialmente contaminados. Isso implica manter os espaços limpos, armazenar alimentos de forma segura, vedar entradas que permitam a presença destes animais e adotar práticas de limpeza adequadas. Em locais suspeitos de contaminação, deve evitar-se varrer ou aspirar a seco, optando antes por humedecer as superfícies, de forma a reduzir a dispersão de partículas potencialmente infetadas no ar.

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agência de saúde pública dos Estados Unidos, reforça estas recomendações, aconselhando a eliminação ou redução do contacto com roedores em casa, no local de trabalho ou até em acampamentos. A entidade destaca ainda a importância de vedar buracos e fendas em casas, garagens e outras estruturas para impedir a entrada destes animais.

Além disso, o CDC sugere a utilização de armadilhas dentro ou ao redor das habitações e alerta para a necessidade de remover alimentos ou resíduos facilmente acessíveis que possam atrair roedores, reduzindo assim as condições que favorecem a sua presença.

Qual a taxa de mortalidade?

A taxa de mortalidade do hantavírus varia consoante a forma da doença. Segundo a Agência de Saúde Pública do Canadá, a síndrome pulmonar por hantavírus (HPS) regista cerca de 200 casos por ano, sobretudo nas Américas, com uma taxa média de letalidade de aproximadamente 40%, sendo esta a forma mais grave devido ao impacto nos pulmões e ao risco de insuficiência respiratória. Já a febre hemorrágica com síndrome renal (HFRS) é mais comum a nível global, com entre 150.000 e 200.000 casos anuais — a maioria na China — e apresenta uma taxa de letalidade que varia entre 1% e 12%.Houve outros casos recentes de hantavírus?

Sim — embora raros, têm sido registados alguns casos recentes de hantavírus que ganharam destaque. Além do surto suspeito a bordo do navio MV Hondius, um dos episódios mais mediáticos ocorreu em 2025 e envolveu Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman. Arakawa morreu em fevereiro desse ano, na sua casa em Santa Fé, tendo uma autópsia confirmado que a causa foi síndrome pulmonar por hantavírus.

Os relatos indicam que, nos dias anteriores à sua morte, apresentava sintomas semelhantes aos de uma gripe e chegou mesmo a pesquisar essas queixas online, o que ilustra como a doença pode ser difícil de identificar numa fase inicial. Posteriormente, foram encontrados sinais de atividade de roedores na propriedade, apontando para essa como a fonte mais provável de exposição ao vírus.