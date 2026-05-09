Surto de hantavírus
Cronologia hantavírus: O que aconteceu no cruzeiro desde que saiu da Patagónia?
09 mai, 2026 - 11:00 • Ana Kotowicz
Navio saiu da Tierra del Fuego, a 20 de março. O destino era a Antártida, mas, depois disso, regressou à Argentina. É aí, em Ushuaia, que a história começa, a 1 de abril. Pelo caminho, há três mortos.
[Esta cronologia está em constante atualização]
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A palavra surto começou a aparecer de mão dada com hantavírus. Havia três mortes confirmadas, todas de passageiros do cruzeiro Hondius. A 4 de maio, a notícia ganhou expressão na imprensa internacional — dia em que se soube que havia um português a bordo. Mas a história, e o pesadelo dos passageiros, começou vários dias antes, em abril.
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Saúde
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Os números podem tirar teimas. Algumas, pelo menos. As infeções por hantavírus são relativamente incomuns, têm uma taxa de letalidade de até 15% na Ásia e na Europa, e de até 50% nas Américas. Mesmo raras, todos os anos, garante a OMS, ocorrem entre 10 mil a mais de 100 mil infeções espalhadas pelo mundo, com maior concentração na Ásia e na Europa.
Os três casos do cruzeiro parecem assim insignificantes.
Voltemos então ao Hondius, da empresa Oceanwide Expeditions, que partiu da Argentina a 20 de março, rumo à Antártida. O que aconteceu naquele navio?
20 de março
- O navio parte da Tierra del Fuego, Patagónia, na Argentina. O destino é a Antártida e do itinerário faz parte um regresso ao país sul-americano, a Ushuaia, uns dias mais à frente.
1 de abril
- De regresso à Argentina, o cruzeiro sai definitivamente de Ushuaia, com 149 pessoas a bordo (tripulantes e passageiros) de 23 nacionalidades — entre elas um português. Vai atravessar o Atlântico Sul rumo às Ilhas Canárias, em Espanha. A rota prevê passar pela Antártida Continental, pelas Ilhas Malvinas (próximas da região da Patagónia) e por uma ilha, sua vizinha, a Geórgia do Sul (desabitada, há apenas cientistas na ilha). Continua pelo Oceano Atlântico Sul, passando pela ilha Nightingale (também desabitada) e por Tristão da Cunha, o arquipélago habitado mais remoto do mundo, parte do território ultramarino britânico.
6 de abril
- Um homem de 60 anos, dos Países Baixos, adoece. Tem febre, diarreia, dor de cabeça e dor abdominal.
Primeira morte
11 de abril
- O passageiro neerlandês morre depois de ter sofrido graves dificuldades respiratórias. O seu corpo é congelado e conservado a bordo.
24 de abril
- Três dias depois, o cruzeiro atraca na ilha de Santa Helena, território ultramarino britânico, a cerca de 2.300 quilómetros da costa de Angola. É ali que a viúva, de 69 anos, desembarca para acompanhar o corpo do marido. A neerlandesa, que já sentia problemas gastrointestinais, viria a ser a primeira doente a quem, depois de morta, foi diagnosticado infeção por hantavírus.
- De Santa Helena, a mulher pretende seguir para Joanesburgo, na África do Sul, num voo da KLM.
- Na mesma data, desembarcaram na ilha cerca de 40 passageiros, informação que só viria a ser conhecida a 7 de maio. Entre estes estavam um outro doente: um homem que recebeu tratamento ao chegar à Suíça.
- A bordo, um britânico queixa-se ao médico do navio de problemas respiratórios e febre. Pensa-se em pneumonia.
25 de abril
- A viúva neerlandesa viaja num avião da KLM e sente-se cada vez pior. Desmaia ao chegar ao aeroporto e é hospitalizada.
Segunda morte
26 de abril
- A viúva de 69 anos morre no hospital. O diagnóstico ainda demora alguns dias.
- O cruzeiro atraca em Ascensão, outra ilha que é território ultramarino britânico.
27 de abril
- O britânico que tinha adoecido no cruzeiro continua a piorar. É transferido para a África do Sul, e internado num hospital de Joanesburgo. Acabará por testar positivo para infeção por hantavírus dias mais tarde.
28 de abril
- Uma alemã, a bordo do navio, desenvolve sintomas de pneumonia. Acabará por morrer passados quatro dias.
Terceira morte
2 de maio
- Quatro dias depois dos primeiros sintomas, a alemã morre a bordo do navio. É a terceira vítima fatal.
- O doente inglês, que continua vivo no hospital, é diagnosticado com infeção por hantavírus.
- A viúva, na autópsia, recebe o mesmo diagnóstico. O marido também.
- A OMS é oficialmente notificada.
3 de maio
- Com a aproximação a Cabo Verde, o cruzeiro aproxima-se do final da viagem. A âncora é lançada perto da capital do país, Praia.
- A bordo, três passageiros queixam-se de sintomas idênticos aos dos outros doentes: febre e problemas gastrointestinais.
- Não há autorização para desembarcar passageiros, nem para transferir os doentes para unidades de saúde.
- Cabo Verde envia equipas médicas a bordo e começam a ser feitas análises.
- O médico de bordo é um dos doentes.
- O primeiro balanço da OMS fala em seis casos: três mortos e três suspeitos de infeção.
4 de maio
- Cabo Verde continua a negar a entrada no porto por razões de segurança pública nacional.
- Fala-se num possível desembarque nas Canárias, em Espanha, com a OMS a fazer um pedido formal: pede que se preste assistência aos doentes com base no "cumprimento do Direito Internacional e no espírito humanitário".
5 de maio
- Na África do Sul, o ministro da Saúde fala: o doente britânico contraiu o vírus dos Andes, a causa mais comum da síndrome pulmonar por hantavírus na América do Sul — e a única transmissível entre humanos.
- Em Espanha, as Canárias não veem com bons olhos a chegada do navio, mas o Governo decide aceitar o pedido da OMS.
- A viagem irá durar três dias.
- A OMS começa a procurar os passageiros do voo da KLM onde viajou a viúva neerlandesa (e o cadáver do marido).
6 de maio
- Há três pessoas a abandonar o navio. Há suspeitas de que estejam infetados, mas ainda não há garantias.
- São transportados em aviões ambulâncias para os Países Baixos, dois deles em estado grave e um assintomático.
- É um cidadão britânico, um neerlandês e uma alemã.
- A bordo, os passageiros ficam confinados nos seus camarotes, com turnos programados para passeios higiénicos no convés.
- Na Suíça, um dos passageiros que desembarcou em Santa Helena procura ajuda médica em Zurique. Está infetado, confirmam os testes clínicos, mas a sua mulher — que esteve no mesmo cruzeiro — não tem sintomas. Fica em autoisolamento.
- O Hondius parte finalmente de Cabo Verde para Espanha. Destino: porto de Granadilla de Abona, em Tenerife, a maior das ilhas do arquipélago das Canárias.
- A ministra espanhola da Saúde garante que todos os passageiros que permanecem a bordo do Hondius estão sem sintomas.
- Na Argentina procuram-se respostas. O governo quer perceber se foi no país que o primeiro casal a morrer foi infetado. Antes do cruzeiro, passearam pela Argentina, pelo Chile e pelo Uruguai numa viagem de observação de aves. Nos locais onde passaram há roedores potencialmente portadores de hantavírus.
Cinco casos confirmados, três morreram
7 de maio
- Uma comissária de bordo da KLM, neerlandesa, é internada num hospital de Amesterdão. Tem sintomas compatíveis com hantavírus e esteve em contacto com a viúva neerlandesa durante o voo de Santa Helena para Joanesburgo.
- Sabe-se que o cruzeiro ficará ao largo de Tenerife, sem atracar, segundo as autoridades espanholas.
- Os espanhóis serão colocados em quarentena no Hospital Militar Gómez Ulla, em Madrid. Os estrangeiros serão repatriados, desde que permaneçam sem sintomas.
- Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, dá a sua primeira conferência de imprensa desde o início do surto: há cinco casos com infeção confirmada (entre eles os três mortos) e três outros são considerados suspeitos. Admitiu que o número de casos pode aumentar — “o período de incubação do vírus Andes, que pode chegar às seis semanas”. Apesar disso, garante que o mundo não está a “assistir ao início de uma nova epidemia ou pandemia”.
Seis casos confirmados
8 de maio
- A hospedeira da KLM não está infetada, anuncia a OMS.
- Espanha anuncia que uma passageira do mesmo voo da KLM apresenta sintomas de hantavírus. A espanhola estava sentada duas filas atrás da viúva, que acabou por morrer da infeção. O contacto entre ambas foi breve.
- O Reino Unido também anuncia um novo caso suspeito: um britânico na ilha de Tristão da Cunha, Atlântico Sul. A descoberta foi feita durante a monitorização do surto associado ao cruzeiro, mas não são dados mais detalhes.
- A OMS faz uma atualização: número de casos confirmados aumenta para seis, todos da estirpe Andes, transmissível entre seres humanos.