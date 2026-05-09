Hantavírus
"O hantavírus não é a Covid-19. Não o dizemos de ânimo leve", garante diretor-geral da OMS
09 mai, 2026 - 23:02 • Diogo Camilo
Tedros Adhanom Ghebreyesus está em Tenerife, onde é esperado que chegue o navio cruzeiro MV Hondius, durante a madrugada deste domingo. Estão preparados 10 voos para o repatriamento de 104 passageiros e membros de tripulação.
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) garantiu este sábado que o surto de hantavírus identificado nas últimas semanas "não é a Covid-19" e voltou a garantir que o "risco para a população é baixo".
Na chegada a Tenerife, onde é esperado que atraque o navio cruzeiro com 147 passageiros e membros da tripulação e onde estiveram os primeiros casos identificados de hantavírus, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que haverá 10 voos à espera nas Canárias para a repatriação de quem sairá do MV Hondius.
"Isto não é a Covid. Já o dissemos muitas vezes. E não o dizemos de ânimo leve. O risco para a população local é baixo. Por causa da natureza do vírus em si e porque o governo espanhol fez tudo o que podia para precaver qualquer problema", afirmou o diretor da OMS, pedindo confiança nas autoridades.
"Vim aqui para estar do lado da população. Dizer coisas de longe é fácil, mas mudei o meu plano para estar aqui", confessou.
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Assim desembarcarem nas Canárias, os cerca de 150 (...)
Tedros deixou também uma mensagem sobre o "dever moral" das nações, agradecendo ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pela sua postura nos últimos dias.
"O que precisamos no nosso mundo, numa altura em que muda para pior, é solidariedade e bondade. É por isso que estamos aqui, para testemunhar isso", afirmou o responsável do órgão das Nações Unidas.
Entre os 10 voos que irão repatriar os membros da tripulação e passageiros estão quatro aviões para cidadãos não europeus (incluindo Reino Unido) e seis aviões para cidadãos europeus, que vão chegar a Tenerife entre este sábado à noite e este domingo.
É esperado que o navio cruzeiro MV Hondius chegue à costa de Tenerife entre as 5h00 e as 6h00 deste domingo.
A bordo do MV Hondius vão manter-se 43 membros da tripulação, que seguirão viagem, na segunda-feira, para levar o paquete até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do "MV Hondius" e de onde é o armador.
Este domingo, a OMS elevou para seis os casos confirmados de hantavírus ligados ao navio de cruzeiro onde foram registadas três mortes (duas confirmadas e uma provável). As infeções surgiram com a variante dos Andes do hantavírus - a única estirpe da qual foi documentada a transmissão de pessoa para pessoa.
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