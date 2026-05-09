"O hantavírus não é a Covid-19. Não o dizemos de ânimo leve", garante diretor-geral da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) garantiu este sábado que o surto de hantavírus identificado nas últimas semanas "não é a Covid-19" e voltou a garantir que o "risco para a população é baixo".

Na chegada a Tenerife, onde é esperado que atraque o navio cruzeiro com 147 passageiros e membros da tripulação e onde estiveram os primeiros casos identificados de hantavírus, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que haverá 10 voos à espera nas Canárias para a repatriação de quem sairá do MV Hondius.

"Isto não é a Covid. Já o dissemos muitas vezes. E não o dizemos de ânimo leve. O risco para a população local é baixo. Por causa da natureza do vírus em si e porque o governo espanhol fez tudo o que podia para precaver qualquer problema", afirmou o diretor da OMS, pedindo confiança nas autoridades.



"Vim aqui para estar do lado da população. Dizer coisas de longe é fácil, mas mudei o meu plano para estar aqui", confessou.