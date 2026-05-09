Hantavírus
Passageiros de cruzeiro com hantavírus considerados "contactos de alto risco"
09 mai, 2026 - 19:00 • Diogo Camilo
Assim desembarcarem nas Canárias, os cerca de 150 passageiros e membros da tripulação serão examinados para verificar a presença de sintomas do hantavírus. Grande maioria realizará voos de repatriação, entre domingo e segunda-feira.
A Organização Mundial de Saúde anunciou este sábado que todos os passageiros e membros da tripulação a bordo do MV Hondius, o cruzeiro de luxo onde estiveram os primeiros casos confirmados de hantavírus, serão considerados como "contactos de alto risco".
Assim, anunciou Maria Van Kerkhove, diretora de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS, estes deverão ser acompanhados durante 42 dias.
É esperado que o navio cruzeiro MV Hondius chegue à costa de Tenerife entre as 5h00 e as 6h00 deste domingo.
Numa atualização sobre o hantavírus, a OMS anunciou que, assim que desembarcarem, os cerca de 150 passageiros e membros da tripulação serão examinados para verificar a presença de sintomas do hantavírus.
Depois disso, a grande maioria realizará voos de repatriação, entre domingo e segunda-feira, para Alemanha, França, Bélgica, Irlanda e Países Baixos. A União Europeia disponibilizou ainda mais dois aviões para restantes cidadãos europeus, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido confirmaram voos para cidadãos não europeus cujos países não tenham conseguido enviar transporte aéreo.
Entre os passageiros estão cerca de 20 britânicos, que serão encaminhados no domingo para um hospital perto de Liverpool, em Inglaterra, para um "período de isolamento", que deverá durar 72 horas.
A bordo do MV Hondius vão manter-se 43 membros da tripulação, que seguirão viagem, na segunda-feira, para levar o paquete até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do "MV Hondius" e de onde é o armador.
Este domingo, a OMS elevou para seis os casos confirmados de hantavírus ligados ao navio de cruzeiro onde foram registadas três mortes (duas confirmadas e uma provável). As infeções surgiram com a variante dos Andes do hantavírus - a única estirpe da qual foi documentada a transmissão de pessoa para pessoa.
O diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afastou o cenário de "uma nova covid" porque "o risco atual para a saúde pública mantém-se baixo". Ghebreyesus irá viajar para a ilha espanhola para supervisionar a operação de evacuação do navio em conjunto com as autoridades regionais e nacionais.
Um especialista da OMS e outro do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças estão a bordo do navio de cruzeiro para apoiar passageiros, tripulação e operadores durante a viagem.
A OMS recomenda ainda que os países envolvidos neste evento continuem os seus esforços de coordenação e gestão da saúde pública, tanto a bordo dos meios de transporte como nos países onde existam casos e/ou contactos ou onde irão regressar.
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