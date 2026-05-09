Passageiros de cruzeiro com hantavírus considerados "contactos de alto risco"

A Organização Mundial de Saúde anunciou este sábado que todos os passageiros e membros da tripulação a bordo do MV Hondius, o cruzeiro de luxo onde estiveram os primeiros casos confirmados de hantavírus, serão considerados como "contactos de alto risco".

Assim, anunciou Maria Van Kerkhove, diretora de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS, estes deverão ser acompanhados durante 42 dias.

É esperado que o navio cruzeiro MV Hondius chegue à costa de Tenerife entre as 5h00 e as 6h00 deste domingo.

Numa atualização sobre o hantavírus, a OMS anunciou que, assim que desembarcarem, os cerca de 150 passageiros e membros da tripulação serão examinados para verificar a presença de sintomas do hantavírus.

Depois disso, a grande maioria realizará voos de repatriação, entre domingo e segunda-feira, para Alemanha, França, Bélgica, Irlanda e Países Baixos. A União Europeia disponibilizou ainda mais dois aviões para restantes cidadãos europeus, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido confirmaram voos para cidadãos não europeus cujos países não tenham conseguido enviar transporte aéreo.

Entre os passageiros estão cerca de 20 britânicos, que serão encaminhados no domingo para um hospital perto de Liverpool, em Inglaterra, para um "período de isolamento", que deverá durar 72 horas.