Paulo Almeida Sande: “Péter Magyar terá de provar que não foi apenas uma espécie de estrela cadente"

A questão é perceber se, nos próximos anos, haverá uma inflexão e se Magyar regressará à sua matriz original: ele foi membro do Fidesz durante mais de 20 anos e conviveu com o sistema político de Orbán. Ao mesmo tempo, não tinha tido um papel de grande visibilidade até surgir como alternativa, sustentado por promessas e por expetativas muito fortes. A relação com a União Europeia será uma pedra de toque, mas as expetativas colocadas sobre ele passam sobretudo por questões internas: economia e relação com a Rússia. E a relação com a Rússia continuará a ser central.

Na minha opinião, Magyar não poderá adotar posições excessivamente maximalistas em vários dossiers, incluindo a relação com Moscovo e também a imigração. Vai ter de ajustar promessas e expetativas à realidade governativa. Resta ver se esse reajustamento não o empurra, mais à frente, para uma radicalização. De qualquer forma, as expetativas são elevadas e Péter Magyar terá de de provar que não foi apenas uma espécie de estrela cadente.

A perspetiva é a de uma normalização, recolocando a Hungria no que Magyar considera ser a sua família natural: a Europa e a União Europeia

Que parceiro será Péter Magyar no Conselho Europeu, daqui para a frente?

Magyar terá de estabelecer uma relação o mais próxima possível com os principais parceiros europeus, procurando apoio sobretudo em países como a Alemanha — e também a Holanda — para recentrar a Hungria numa lógica europeia.

No curto prazo, uma prioridade será a questão dos fundos europeus, que ficaram bloqueados e que poderão ser desbloqueados. Veremos até que ponto consegue normalizar, de facto, a relação com a União Europeia.

A Hungria é um país complexo do ponto de vista geopolítico. Está no centro da Europa, mas com vizinhanças e equilíbrios exigentes. A relação com a Polónia e com parceiros do Leste será importante. E também será relevante perceber como se relacionará com Robert Fico, na Eslováquia, um dos líderes que tem assumido posições mais céticas quanto ao apoio à Ucrânia.

Acredito que Magyar tentará um equilíbrio transversal dentro da União Europeia: aproximar-se de países como a Alemanha e distanciar-se, pelo menos parcialmente, dos mais céticos sobre o apoio à Ucrânia e sobre a relação europeia com a Rússia. A perspetiva é a de uma normalização, recolocando a Hungria no que Magyar considera ser a sua família natural: a Europa e a União Europeia.

Uma Europa eficaz de segurança e defesa tem de ser um processo gradual, não acontece de um dia para o outro

Hoje, também, assinala-se o Dia da Europa. Que Europa é esta e para onde vai, num contexto geopolítico tenso — dentro e fora de portas — com a guerra na Ucrânia, a crise no Médio Oriente? A Europa está preparada para este tempo e para choques futuros?

Uma coisa é o que a Europa quer ser; outra é o que a Europa pode ser. Ou seja, há uma diferença entre aspiração e capacidade real. E isso está tudo interligado.

Neste momento, é claro que a Europa está a fazer um esforço grande. Quando falo de Europa, falo do continente no seu conjunto, incluindo o impacto da guerra na Ucrânia e também outras crises e tensões globais. Há um esforço europeu para contrariar o predomínio das grandes potências e preservar margem de manobra. E, no plano da União Europeia, esse esforço existe de forma muito visível.

O discurso dominante tende a sublinhar que “a Europa não está presente” ou “não consegue”. Eu não vejo isso assim: a Europa está presente, embora muitas vezes não tenha o papel que gostaria, nem seja sempre eficaz, e nem sempre seja chamada para negociações importantes — até pelo seu principal aliado, os Estados Unidos, que hoje parecem contar menos com a Europa. Isso obriga a Europa a agir por si e com os recursos de que dispõe.

