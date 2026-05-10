Hantavírus, norovírus e Covid-19. Porque é que os surtos se espalham tão depressa nos cruzeiros?

Os cruzeiros são vendidos como férias flutuantes, mas também são úteis para compreender a saúde pública. Os navios de cruzeiro são espaços cuidadosamente concebidos, onde muitas pessoas vivem, comem, relaxam e circulam pelas mesmas áreas partilhadas durante vários dias.

Com isso, mostram até que ponto uma doença se pode propagar facilmente, quando um grupo de pessoas está concentrado num único ambiente.

O hantavírus é o exemplo mais recente de um surto viral a bordo de um cruzeiro de luxo que partiu da Patagónia argentina, com seis casos confirmados até ao momento pela Organização Mundial de Saúde e mais dois prováveis, dos quais resultaram três mortes.

Numa escala menos perigosa, nas Bahamas, pelo menos 115 pessoas encontram-se infetadas com um norovírus e apresentam sintomas do vírus que provoca vómitos e diarreia.

Pode pensar-se num navio de cruzeiro como uma cidade temporária no mar. Tem restaurantes, teatros, elevadores, quartos, cozinhas e espaços interiores de convívio. É proveitoso a nível de conveniência, mas também significa que, quando uma infeção entra a bordo, pode espalhar-se pelo navio de formas difíceis de controlar.

Foi o que aconteceu em fevereiro de 2020, quando um surto de Covid-19 atingiu o Diamond Princess, no Japão, tornando-se num dos primeiros e maiores focos de contágio fora da China, onde a pandemia teve início. No espaço de poucos dias, 619 passageiros e tripulantes foram infetados, com cerca de 3.700 pessoas terem ficado em quarentena durante duas semanas.

Estudos vieram a concluir que as condições a bordo facilitaram a propagação do novo coronavírus, com medidas de saúde pública, como o isolamento e a quarentena, a terem evitado centenas de casos, ao mesmo tempo que foi avançado que uma resposta mais precoce teria limitado ainda mais o surto.

Norovírus, doença dos legionários e outros vírus

O norovírus — conhecido como o “vírus dos vómitos” — é a infeção mais frequentemente associada aos cruzeiros. Numa revisão de estudos anteriormente publicados, os investigadores identificaram 127 relatos de surtos de norovírus em navios de cruzeiro, muitos deles associados a alimentos contaminados, superfícies contaminadas e transmissão entre pessoas. Um relatório mais recente dos Estados Unidos demonstrou igualmente que o norovírus pode propagar-se muito rapidamente de pessoa para pessoa num navio de cruzeiro.

Isto ajuda a explicar porque é que embarcações como o Celebrity Mercury, o Explorer of the Seas e o Carnival Triumph tornaram-se nomes familiares em relatórios sobre surtos. Não são casos invulgares por razões especiais. São simplesmente ambientes onde as refeições partilhadas, o contacto próximo e a circulação frequente em áreas comuns permitiram que a infeção se espalhasse rapidamente.

O serviço de refeições desempenha um papel importante neste risco. Os buffets de self-service, os utensílios partilhados e o facto de muitas pessoas tocarem nas mesmas superfícies podem facilitar a propagação de infeções gastrointestinais. Se uma pessoa estiver infetada mas ainda não apresentar sintomas, poderá contaminar alimentos ou superfícies antes mesmo de perceber que está doente.

A própria configuração dos navios agrava o problema. Os passageiros passam muito tempo juntos em salas de refeições, bares, elevadores, corredores, teatros e zonas de spa. Os membros da tripulação também vivem e trabalham no mesmo ambiente, muitas vezes em alojamentos partilhados, o que facilita a propagação de doenças entre passageiros ou entre passageiros e tripulação.