Hantavírus dos Andes: como ultrapassa a nossa primeira linha de defesas e ataca os pulmões?

Como é que o vírus ataca os pulmões?

O hantavírus dos Andes tem como alvo principal os pulmões e pode causar síndrome cardiopulmonar.

Como chega lá? Que células ele infecta? Estudos avançados de microscopia de biópsias de pessoas infectadas que morreram indicam que o vírus pode-se multiplicar nas células dos alvéolos pulmonares (epitélio e células endoteliais) e ser libertado nas vias aéreas. Partículas virais também foram detectadas em macrófagos, células imunes que podem ser deslocadas e eliminadas por tosse e expectoração (expelir catarro ou muco).

Além disso, a presença do vírus nas glândulas salivares humanas sugere que a saliva pode atuar como uma rota adicional de saída e possível transmissão entre pessoas. Portanto, um indivíduo infectado pode transmitir o vírus principalmente nas gotículas de saliva e/ou componentes expectorados do pulmão expelidos ao tossir.

Embora não seja a principal via de contágio, não se pode descartar que partículas menores ou aerossóis permaneçam suspensos por um certo tempo em ambientes mal ventilados, facilitando a possível transmissão pelo ar. Na verdade, algo semelhante aconteceu inicialmente com a covid-19, quando o papel dos aerossóis não foi imediatamente reconhecido.

Quão contagioso é o hantavírus?

Na pandemia do coronavírus, usámos um indicador epidemiológico (R₀), que indicava quantas pessoas um caso pode infectar em média durante a sua fase contagiosa.

Bem, para o hantavírus dos Andes, estima-se R₀ à volta de 1,5, segundo um dos surtos mais bem caracterizados, que aconteceu na Argentina e causou 34 casos e 11 mortes.

Em comparação, a variante inicial do coronavírus tinha um R₀ inicial de cerca de 2-3, mas a variante Ómicron atingiu números mais altos. Por exemplo, um vírus como o sarampo, o mais contagioso conhecido em humanos, chega a um R₀ de cerca de 12-18.

Embora não seja insignificante, o R₀ de 1,5 mostra uma transmissibilidade mais limitada, o que é preferido em contextos de contato próximo.

O surto na Argentina, entre 2018 e 2019, foi controlado com o rastreamento de casos e com isolamento, com o R₀ a baixar de 2,12 — antes da aplicação das medidas de controlo — para 0,96, o que significa que a transmissão do vírus deixou de se expandir, para quase uma estagnação.