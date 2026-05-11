Saúde
Hantavírus dos Andes: como ultrapassa a nossa primeira linha de defesas e ataca os pulmões?
11 mai, 2026 - 07:00 • The Conversation/Reuters
Variante é a única conhecida deste vírus que é capaz de ser transmitida de pessoa para pessoa. Tem uma transmissibilidade inferior à do coronavírus, mas uma alta taxa de mortalidade e até 40% dos casos conseguem escapar às primeiras barreiras do nosso sistema imunitário.
A pandemia de Covid-19 transformou a nossa percepção sobre o risco de infeção e levantou o debate sobre as medidas de saúde pública. Nesse contexto, o surto atual da síndrome cardiopulmonar do hantavírus gera incerteza e questões legítimas: a transmissão de pessoa para pessoa é realmente rara? Devemos adotar medidas de proteção individual?
Considerando que até 40% dos casos podem escapar à primeira barreira do nosso sistema imunitário, através de mecanismos em que evita ou resiste às defesas naturais do corpo humano, é necessário analisar o que estudos já nos dizem sobre a transmissão, a resposta do sistema imunitário e a prevenção a este tipo de vírus.
Para já, está confirmado que o surto no navio de cruzeiro MV Hondius se deve à variante Andes do hantavírus.
Infelizmente, esta variante tem uma alta taxa de mortalidade e, ao mesmo tempo, é dos poucos hantavírus conhecidos capazes de se transmitir de pessoa para pessoa.
Como é que o vírus ataca os pulmões?
O hantavírus dos Andes tem como alvo principal os pulmões e pode causar síndrome cardiopulmonar.
Como chega lá? Que células ele infecta? Estudos avançados de microscopia de biópsias de pessoas infectadas que morreram indicam que o vírus pode-se multiplicar nas células dos alvéolos pulmonares (epitélio e células endoteliais) e ser libertado nas vias aéreas. Partículas virais também foram detectadas em macrófagos, células imunes que podem ser deslocadas e eliminadas por tosse e expectoração (expelir catarro ou muco).
Além disso, a presença do vírus nas glândulas salivares humanas sugere que a saliva pode atuar como uma rota adicional de saída e possível transmissão entre pessoas. Portanto, um indivíduo infectado pode transmitir o vírus principalmente nas gotículas de saliva e/ou componentes expectorados do pulmão expelidos ao tossir.
Embora não seja a principal via de contágio, não se pode descartar que partículas menores ou aerossóis permaneçam suspensos por um certo tempo em ambientes mal ventilados, facilitando a possível transmissão pelo ar. Na verdade, algo semelhante aconteceu inicialmente com a covid-19, quando o papel dos aerossóis não foi imediatamente reconhecido.
Quão contagioso é o hantavírus?
Na pandemia do coronavírus, usámos um indicador epidemiológico (R₀), que indicava quantas pessoas um caso pode infectar em média durante a sua fase contagiosa.
Bem, para o hantavírus dos Andes, estima-se R₀ à volta de 1,5, segundo um dos surtos mais bem caracterizados, que aconteceu na Argentina e causou 34 casos e 11 mortes.
Em comparação, a variante inicial do coronavírus tinha um R₀ inicial de cerca de 2-3, mas a variante Ómicron atingiu números mais altos. Por exemplo, um vírus como o sarampo, o mais contagioso conhecido em humanos, chega a um R₀ de cerca de 12-18.
Embora não seja insignificante, o R₀ de 1,5 mostra uma transmissibilidade mais limitada, o que é preferido em contextos de contato próximo.
O surto na Argentina, entre 2018 e 2019, foi controlado com o rastreamento de casos e com isolamento, com o R₀ a baixar de 2,12 — antes da aplicação das medidas de controlo — para 0,96, o que significa que a transmissão do vírus deixou de se expandir, para quase uma estagnação.
Saúde
Hantavírus: o que é, como se transmite e porque preocupa o surto num cruzeiro?
Três mortos a bordo do navio MV Hondius levantam a(...)
Por que o sistema imunológico falha?
Transmitidos por roedores, os hantavírus possuem material genético de RNA, com características diferentes das nossas que, uma vez dentro da célula, são reconhecidos como estranhos.
E é isso que depois inicia uma cascata de sinais no sistema imunológico, que culmina com a produção de interferons do tipo I (IFN-I), substâncias que são parte essencial da nossa primeira linha de defesa.
Interferons produzidos e lançados por células infectadas ligam-se depois a receptores de membrana em praticamente todas as células do corpo, incluindo as células imunes. É assim que vão depois ativar um programa antiviral que será vital para o controlo das infecções por vírus e outros agentes patogénicos.
O "estado antiviral" faz com que as células do corpo reduzam a atividade ao mínimo necessário (manutenção doméstica), com o objetivo de impedir que o vírus aproveite nossa maquinaria celular para se replicar.
Ele tem vários efeitos nas células imunes, todos voltados para eliminar o invasor. Por exemplo, eles potencializam a ação das células natural killer (NK), que eliminam células infectadas ou ativam células dendríticas, que são o elo de ligação com a imunidade adaptativa, que leva à produção de anticorpos e linfócitos citotóxicos, específicos contra componentes do vírus.
E como é que este vírus em concreto consegue fugir do nosso sistema imunológico?
Estudos dos últimos 20 anos mostram que o hantavírus dos Andes bloqueia especificamente a produção de interferons do tipo I, enquanto outros hantavírus que não causam doenças em humanos não possuem essa habilidade.
Ao desbloquearem esta primeira linha de desa do corpo humano, os hantavírus ganham perigo.
Surto de hantavírus
Cronologia hantavírus: O que aconteceu no cruzeiro desde que saiu da Patagónia?
Navio saiu da Tierra del Fuego, a 20 de março. O d(...)
Existe tratamento para o hantavírus?
Além dos cuidados hospitalares habituais ou de medidas profiláticas, atualmente não há tratamento para o hantavírus, nem há vacinas completamente desenvolvidas.
No entanto, tal como outros vírus como hepatite B e C são suscetíveis a tratamentos com interferons do tipo I, estudos mostram que o mesmo pode servir de terapia preventiva ou profilática para pessoas infetadas com hantavírus.
Como nos podemos proteger do hantavírus?
Os sintomas da infecção são semelhantes aos de outras doenças respiratórias, por isso é sempre recomendável consultar qualquer imagem suspeita caso você tenha estado em áreas onde o vírus circula e tenha dificuldade para respirar, febre ou qualquer outro sintoma semelhante aos da gripe ou do "resfriado".
Lembremos que as chances de contágio na Espanha para a população geral são atualmente muito baixas. No entanto, na minha humilde opinião, o uso de máscaras protetoras FFP2 em ambientes lotados pode prevenir, e talvez acima de tudo, nos tranquilizar enquanto o surto atual é totalmente controlado pelas autoridades de saúde.
[Este artigo foi publicado por Narcisa Martínez Quiles, professora de Imunologia na Universidade Complutense de Madrid]d]
- Cronologia hantavírus: O que aconteceu no cruzeiro desde que saiu da Patagónia?
- Passageiro francês em voo de repatriamento apresentou sintomas de hantavírus
- Médicos britânicos enviados de paraquedas para a ilha Tristão da Cunha
- Hantavírus. Aviões começam a repatriar passageiros a partir das Canárias
- Hantavírus. O que vai acontecer aos passageiros retirados do cruzeiro?
- Hantavírus. Novo caso confirmado em passageira francesa do cruzeiro
- Cronologia hantavírus: O que aconteceu no cruzeiro desde que saiu da Patagónia?
- Passageiro francês em voo de repatriamento apresentou sintomas de hantavírus
- Médicos britânicos enviados de paraquedas para a ilha Tristão da Cunha
- Hantavírus. Aviões começam a repatriar passageiros a partir das Canárias
- Hantavírus. O que vai acontecer aos passageiros retirados do cruzeiro?
- Hantavírus. Novo caso confirmado em passageira francesa do cruzeiro