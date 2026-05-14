Cuba esgotou reservas de combustível. Apagões deixam 70% do país às escuras e provocam protestos em Havana

Cuba deverá registar esta quinta-feira o pior nível de cortes de energia da sua história recente, com cerca de 70% do território nacional sem eletricidade nas horas de maior consumo, segundo dados oficiais da União Elétrica (UNE).

A crise energética agravou-se nas últimas semanas devido à escassez extrema de combustível, num contexto marcado pelo endurecimento das sanções norte-americanas e pelo colapso das reservas de gasóleo e fuelóleo.

De acordo com a UNE, subordinada ao Ministério da Energia e Minas cubano, a capacidade de produção prevista para o pico de consumo é de apenas 976 megawatts (MW), muito abaixo da procura estimada de 3.150 MW. O défice energético deverá atingir os 2.174 MW, enquanto o impacto efetivo dos cortes poderá chegar aos 2.204 MW, obrigando a desligamentos massivos para evitar um apagão descontrolado.

A situação começou logo durante a madrugada, quando uma nova falha parcial da rede elétrica afetou sete das 15 províncias cubanas. “Às 6h09 ocorreu uma desconexão parcial da rede”, informou a UNE numa nota divulgada no portal oficial da empresa.

Governo admite rede elétrica “crítica”

O ministro cubano da Energia e Minas, Vicente de la O, reconheceu publicamente a gravidade da crise, admitindo que o país ficou sem reservas de combustível. “Não temos absolutamente nenhum combustível e absolutamente nenhum gasóleo”, declarou nos meios de comunicação estatais. “Não temos reservas.”

O governante admitiu ainda que a rede elétrica cubana entrou num estado “crítico” e explicou que o país continua a procurar fornecedores internacionais de combustível. No entanto, alertou que a subida dos preços do petróleo e do transporte marítimo, agravada pela guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão, está a dificultar as importações. “Cuba está aberta a qualquer um que queira vender-nos combustível”, afirmou.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmou esta quinta-feira que Havana está disponível para analisar a proposta de ajuda de 100 milhões de dólares apresentada pelos Estados Unidos.

“Estamos prontos para conhecer os detalhes da proposta e a forma como poderá ser aplicada”, escreveu o governante cubano na rede social X.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, voltou na quarta-feira a defender a disponibilização de ajuda norte-americana a Cuba, mas sublinhou que o apoio deverá ser canalizado através da Igreja Católica, excluindo qualquer intervenção direta do Governo comunista cubano.