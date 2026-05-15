Um dia no sul do Líbano. A minha experiência em Al-Khiam

“Não temos qualquer reivindicação territorial aqui no Líbano. O Líbano é um estado soberano e permanecerá como tal. A partir do momento em que o Hezbollah não representar uma ameaça ao norte de Israel, vamos embora”, disse um militar, que pediu para não ser identificado.

Ao sair do túnel, uma militar israelita aponta-me os buracos na parede lateral da loja e também nas paredes dos outros três edifícios. Segundo ela, os buracos em formato quadrangular eram usados pelos terroristas do Hezbollah para se movimentarem internamente pela sequência de construções.

Não é possível verificar a informação, uma vez que não é possível obter a versão do Hezbollah ou documentação anterior aos combates.

“Esta não é uma zona civil, mas uma zona de combate. Deste local, o Hezbollah disparou seis mísseis antitanque contra o exército de Israel. Aqui matámos seis terroristas”, diz a militar. Também não é possível verificar de forma independente este relato.

Pergunto-lhe o que ela acha que deve acontecer com Al-Khiam no futuro: “Eu espero que não exista mais o Hezbollah e que possamos ter um acordo com o Líbano. Mas, realmente, não sei o que pode acontecer”, diz.