Tragédia nas Maldivas: o que se sabe sobre os cinco italianos que morreram em mergulho?

O que seria uma manhã tranquila de investigação nos mares do Oceano Índico acabou por se tornar uma tragédia.

Cinco cidadãos italianos morreram na quinta-feira durante uma atividade de mergulho nas Maldivas, com o objetivo de explorar as grutas subaquáticas "Alimathaa" da região.

Testemunhas e autoridades locais acreditam que os estudiosos nadaram a uma profundidade superior a 60 metros, avançou este sábado o jornal italiano "La Repubblica".

Porém, vários contornos deste episódio ainda estão por esclarecer: o que provocou a morte destes mergulhadores? Até que ponto respeitaram os avisos meteorológicos? Foram cumpridores das regras de segurança da ilha?

Apesar de algumas não terem (ainda) uma resposta, neste explicador esclarecemos como se deu pelo desaparecimento dos mergulhadores, se as Maldivas têm uma "lei sobre mergulho", até que ponto o proprietário do barco sabia do plano de mergulho e descrevemos também o perfil das vítimas.

Este é "o pior acidente de mergulho na história do país". Nos últimos seis anos, 112 turistas morreram nas Maldivas relacionados ao mergulho e a desportos aquáticos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Como se deu pelo desaparecimento dos cinco italianos?

Depois de rasgarem o mar com o navio safari "Duke of York", os investigadores decidiram conhecer uma caverna do mar durante a manhã de quinta-feira.

De fato vestido e oxigénio a circular nos pulmões, mergulhar já era algo natural à equipa. Estas operações não costumam demorar mais do que uma hora devido ao risco de ficarem sem oxigénio.