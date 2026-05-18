Hantavírus. O que já se sabe sobre o cruzeiro Hondius que vai ser desinfetado em Roterdão

(Em atualização)

Já atracou em Roterdão. Depois de várias semanas a braços com um surto de hantavírus, o navio de cruzeiro Hondius chegou aos Países Baixos esta segunda-feira, onde vai ser desinfetado.

Depois disso, poderá voltar a zarpar.

Pelas 10h45 locais (menos uma hora em Lisboa), as equipas médicas estavam prontas para começar a vigiar quem saía da embarcação, que tem bandeira neerlandesa.

Depois de vários passageiros terem sido retirados do MV Hondius em escalas anteriores, havia ainda 27 pessoas a bordo — 25 tripulantes, um médico e uma enfermeira.

Segundo a imprensa local todos farão quarentena. Os neerlandeses podem fazê-la em casa, enquanto os estrangeiros ficarão isolados em cabines preparadas para o efeito no porto de Roterdão.

Tanto quanto se sabe, nenhum deles apresenta sintomas do vírus. Desde o início do surto, em abril, morreram três passageiros do Hondius.

O navio partiu de Tenerife na última segunda-feira, por volta das 19h. Uma semana depois, as equipas especializadas começam a entrar a bordo para a desinfeção total do navio.

Segundo o capitão do porto, que falou com jornalistas no local, tudo o que estiver sujo será descartado.

Onde ficam os estrangeiros em Roterdão?

Segundo o capitão do porto, a quarentena será de seis semanas -- em casa ou em cabines especiais.

Os estrangeiros ficarão em unidades móveis que foram mobiladas para serem "o mais aconchegante possível".

Assim, os tripulantes que não são neerlandeses, além de terem um espaço para dormir, vão poder cozinhar ou lavar roupa dentro da cabine.

Para os passeios higiénicos, numa altura em que as temperaturas vão estar altas, foram disponibilizadas áreas de estar ao ar livre.

Há ainda possibilidade de fazer videochamadas para casa via comunicação por satélite e Wi-Fi.