Pena de morte: execuções atingem valor mais alto em 44 anos
18 mai, 2026 - 07:00 • Filipa Ribeiro , Beatriz Lopes
Duas mil 707 pessoas foram executadas no ano passado, depois de terem sido condenadas à pena de morte. A Amnistia Internacional fala num aumento de 78% entre 2024 e 2025. As autoridades iranianas são as principais responsáveis por esta subida, depois de terem executado mais de duas mil e cem pessoas no último ano. Ainda assim, a China continua a ser o país que mais executa no mundo.
No ano passado, a Amnistia Internacional registou o maior número de execuções em 44 anos. Em 2025, 2.707 pessoas foram executadas depois de condenadas à pena de morte.
Os números são revelados no relatório “Penas de Morte e Execuções 2025” da organização internacional, publicado esta segunda-feira. O documento aponta para um aumento de 78% no número de execuções entre 2024 e 2025. Em 2024, tinham sido executadas 1.518 pessoas.
De acordo com a Amnistia Internacional, o regime iraniano é um dos principais responsáveis por este aumento. Só no Irão foram executadas 2.159 pessoas, mais do dobro do registado no ano anterior. Ainda assim, a organização acredita que a China continua a ser o país que mais execuções realiza.
Em declarações à Renascença, o diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, João Godinho Martins, afirma que a estimativa aponta para “milhares de pessoas” executadas na China, tendo em conta as informações divulgadas pelos meios de comunicação estatais chineses.
João Godinho Martins admite, inclusive, que poderá ter existido uma “redução no uso da pena de morte”, mas sublinha que há a certeza de que terão ocorrido “milhares de mortes”. Recorde-se que os dados da China são considerados segredo de Estado e, por isso, não são divulgados publicamente.
O relatório divulgado conclui ainda que 46% das pessoas executadas tinham sido condenadas por crimes relacionados com droga. O dado está a preocupar a Amnistia Internacional.
Pena de morte usada para combater opositores políticos
O aumento de quase 80% é interpretado pelo diretor da Amnistia Internacional em Portugal como resultado da “tendência autoritária de várias lideranças no mundo”. O principal aumento foi registado no Irão — onde as execuções duplicaram em 2025, para 2.159 —, mas também houve subidas na Arábia Saudita (pelo menos 356 execuções).
No Kuwait, o número de execuções quase triplicou, passando de seis para 17. No Egito, quase duplicou, de 13 para 23, o mesmo acontecendo em Singapura, onde subiu de nove para 17. Também nos Estados Unidos foram registadas quase o dobro das execuções, passando de 25 para 47.
No caso do Irão, João Godinho Martins recorda que a pena de morte continua a ser utilizada como “arma para instigar medo e esmagar a dissidência”. Segundo o responsável, métodos semelhantes são usados em países como a China e a Arábia Saudita.
Relativamente ao aumento das execuções nos Estados Unidos, João Godinho Martins destaca a relevância dos dados por se tratar de um país ocidental. O responsável da Amnistia Internacional considera que os números podem estar relacionados com o “engrandecimento” do desvio autoritário que surgiu durante a primeira administração Trump.
“Os Estados Unidos executam a sua justiça muito fora dos padrões internacionais estabelecidos pela comunidade internacional. Por exemplo, estão fora do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Internacional de Justiça. O que vemos nos Estados Unidos é um isolacionismo e uma forma de recorrer a sentenças relativamente às quais grande parte do mundo já percebeu que não são solução para nada e cuja única consequência é a degradação do ser humano”, afirma João Godinho Martins.
Pena de morte usada para combater tráfico e consumo de droga
O diretor da Amnistia Internacional em Portugal aponta as condenações à pena de morte por crimes relacionados com droga como um dos aspetos mais preocupantes do relatório.
João Godinho Martins considera que “o crime de droga nunca deveria justificar a aplicação da pena de morte” e relaciona o aumento destas condenações com o contexto da chamada “guerra contra as drogas”.
Segundo o responsável, países como a Argélia, o Kuwait e até as Maldivas fizeram alterações legislativas para alargar a aplicação da pena de morte a crimes relacionados com droga, situações que, na perspetiva da Amnistia Internacional, “não devem ser abordadas de forma tão punitiva”.
Para a Amnistia Internacional, não há dúvidas de que a pena de morte está a ser utilizada como arma de combate ao tráfico e ao consumo de droga.
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