Quarentena de hantavírus com chuveiro e wi-fi. Como são as cabines em Roterdão?

São seis semanas de quarentena que os tripulantes do navio de cruzeiro Hondius vão ter de suportar. Desde abril que navegam no meio de um surto de hantavírus, e a partir desta segunda-feira, desembarcados em Roterdão, vão passar os próximos dias em mini cabines, preparadas para o isolamento.

Lá dentro, têm de tudo um pouco para se sentirem confortáveis: chuveiros, acesso a comunicações, wi-fi, e forma de aquecer a comida e lavar a roupa.

O relógio começou a contar ainda no cruzeiro, a 6 de maio. Assim, a 17 de junho, se tudo correr bem, deverão poder regressar à sua vida normal.

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Sobre o isolamento há duas hipóteses: os neerlandeses poderão, se quiserem, fazer a quarentena em casa. Os restantes, têm à sua espera 23 cabines dispostas em linha, num cais remoto do porto de Roterdão.

No navio, depois de vários passageiros terem sido retirados do MV Hondius em escalas anteriores, havia ainda 27 pessoas a bordo — 25 tripulantes, um médico e uma enfermeira. Como explicou o capitão do porto aos jornalistas, foram preparadas 23 unidades habitacionais mobiladas para serem "o mais aconchegante possível".

Além de terem um espaço para dormir, vão poder cozinhar ou lavar roupa dentro da cabine. Para os passeios higiénicos, numa altura em que as temperaturas vão estar altas, foram disponibilizadas áreas de estar ao ar livre.

No navio, os tripulantes já estavam confinados às suas cabines, podendo fazer passeios higiénicos no convés do Hondius.