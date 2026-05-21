Durão Barroso: "Europa cometeu um erro ao deixar de falar com a Rússia"

Durão Barroso regressou a Estrasburgo para a entrega da Ordem Europeia do Mérito ao antigo Presidente da República Cavaco Silva. Numa entrevista conjunta Renascença/SIC, à margem da cerimónia, o antigo presidente da Comissão Europeia abordou a possibilidade de a Europa negociar diretamente com a Rússia e recusou aligeirar a exigência nos critérios para a adesão da Ucrânia à União Europeia.

Na Europa ouve-se hoje que chegou o tempo de conversar com a Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Qual seria o formato seria ideal dessa conversa?

Sempre disse que devíamos ter mantido conversações com a Rússia, incluindo com o Presidente Putin. Conheço-o bem, foi o líder fora da União Europeia com quem me encontrei mais vezes quando estava em funções [como presidente da Comissão Europeia].

Obviamente que discordo em absoluto [da invasão da Ucrânia]. Putin cometeu um erro estratégico com gravíssimas proporções para a própria Rússia e para nós todos na Europa. Mas penso que é precisamente com os adversários – e com quem nós não concordamos – que devemos falar. Esse é o objetivo da diplomacia, falar com quem não estamos de acordo.

Na altura, tive a ocasião de falar com alguns líderes europeus e recordo que, quando o Presidente Macron manteve um certo contacto com a Rússia e foi criticado, eu disse-lhe que devia continuar.

É algo natural, visto que temos um conflito no centro da Europa. Se olharmos do ponto de vista geográfico, a Ucrânia está numa posição muito central. Os europeus têm uma opinião sobre isso e devem transmiti-la claramente.

Sempre disse que devíamos ter mantido conversações com a Rússia, incluindo com o Presidente Putin

Com um enviado especial, com um mediador?

Não vou agora entrar nessas questões. São mais técnicas de diplomacia. Há várias hipóteses.

Faz mais sentido haver um mediador ou devem avançar os líderes?

Não vou entrar nessa especulação. O que interessa é que a Europa, diretamente, não precisa de intermediários para falar com a Rússia. Não faz sentido. Nem os americanos querem fazer esse papel. Não são aqueles dois senhores [Kuchner e Witkoff] que vão lá de vez em quando – à Rússia, ao Médio Oriente e também ao Paquistão – que vão falar em nosso nome.

Nós, europeus, temos de falar com quem nos interessa falar. Em primeiro lugar, com a Ucrânia, um país europeu, que tem a legítima inspiração de se juntar a nós na União Europeia, e que eu, aliás, apoio. Temos de falar com os nossos amigos e parceiros ucranianos. Mas temos também de manter um diálogo exigente com a Rússia, explicando à Rússia os custos...

O que interessa é que a Europa, diretamente, não precisa de intermediários para falar com a Rússia



