Stephen Colbert "cancelado pelo monstro cor de laranja". Luís Filipe Borges e Nilton criticam fim do "The Late Show"

Depois de 33 anos de história na televisão norte-americana, desligam-se as luzes e arruma-se o cenário do "The Late Show".

Conduzido há mais de dez anos por Stephen Colbert, o último episódio do programa da CBS vai ser transmitido na noite desta quinta-feira (fuso horário de Nova Iorque), mas há mais de um ano que se fala nesta despedida polémica.

"Foi a primeira pessoa contra quem o Trump começou a disparar mal entrou na Casa Branca", disse Nilton, o humorista e antigo apresentador do "talk show" português "5 Para a Meia-Noite" à Renascença.

Colega comediante e ex-apresentador do mesmo programa da emissora pública, Luís Filipe Borges, também acredita que esta é "uma despedida forçada".

Muitos admiradores supõem que o fim desta era possa ter sido influenciado pelas críticas assíduas ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

Apesar das ameaças e de ser acusado por Trump como "um tipo sem talento", "sem graça", "nojento" com um programa "muito aborrecido", o humorista, de 62 anos, nunca hesitou em criticar Trump e até a própria emissora norte-americana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em 1993 começou a história deste marco da cultura popular norte-americana – que o resto do mundo abraçou – nas mãos de David Letterman. Colbert pegou no testemunho e assumiu a partir de 2015 os comandos como anfitrião do "The Late Show".

Os monólogos políticos e satíricos que não davam descanso à governação de Trump – desde a época das bandeiras e bonés "Make America Great Again" da campanha presidencial à Casa Branca – e acabaram por resultar, em julho de 2025, no anúncio de cancelamento do programa.